Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoEntry OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Entry Сравнивает направление сделки. ENUM_DEAL_ENTRY Entry() const Возвращаемое значение Направление сделки (значение перечисления ENUM_DEAL_ENTRY). Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). TypeDescription EntryDescription