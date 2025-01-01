ДокументацияРазделы
Сравнивает направление сделки.

ENUM_DEAL_ENTRY  Entry() const

Возвращаемое значение

Направление сделки (значение перечисления ENUM_DEAL_ENTRY).

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).