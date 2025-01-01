ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoVolumeInitial 

VolumeInitial

Получает первоначальный объем ордера.

double  VolumeInitial() const

Возвращаемое значение

Первоначальный объем ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).