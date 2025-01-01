Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoVolumeInitial TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex VolumeInitial Получает первоначальный объем ордера. double VolumeInitial() const Возвращаемое значение Первоначальный объем ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). PositionId VolumeCurrent