Server

Получает наименование торгового сервера.

string Server() const

Возвращаемое значение

Наименование торгового сервера.