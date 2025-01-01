ДокументацияРазделы
Ticket

Получает тикет ордера.

ulong  Ticket() const

Возвращаемое значение

Тикет ордера в случае успеха, или ULONG_MAX в случае ошибки.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).