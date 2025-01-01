- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
SellStop
Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной.
|
bool SellStop(
Параметры
volume
[in] Запрашиваемый объем ордера.
price
[in] Цена, по которой предполагается установить ордер.
symbol=NULL
[in] Наименование торгового инструмента, по которому предполагается установить ордер. Если символ не указан, то ордер установится по текущему инструменту.
sl=0.0
[in] Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).
tp=0.0
[in] Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).
type_time=ORDER_TIME_GTC
[in] Тип истечения срока действия ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.
expiration=0
[in] Время истечения срока действия ордера (только для type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).
comment=""
[in] Комментарий к ордеру.
Возвращаемое значение
true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.
Примечание
Успешное окончание работы метода SellStop(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultOrder().