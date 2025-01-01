ДокументацияРазделы
Устанавливает отложенный ордер на продажу по цене хуже рыночной.

bool  SellStop(
   double                volume,                       // объем позиции
   double                price,                        // цена исполнения
   const string          symbol=NULL,                  // символ
   double                sl=0.0,                       // цена Stop Loss
   double                tp=0.0,                       // цена Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time=ORDER_TIME_GTC,     // тип истечения
   datetime              expiration=0,                 // время истечения
   const string          comment=""                    // комментарий
   )

Параметры

volume

[in]  Запрашиваемый объем ордера.

price

[in]  Цена, по которой предполагается установить ордер.

symbol=NULL

[in]  Наименование торгового инструмента, по которому предполагается установить ордер. Если символ не указан, то ордер установится по текущему инструменту.

sl=0.0

[in]  Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).

tp=0.0

[in]  Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in]  Тип истечения срока действия ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration=0

[in]  Время истечения срока действия ордера (только для type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in]  Комментарий к ордеру.

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода SellStop(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultOrder().