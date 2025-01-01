ДокументацияРазделы
Получает тип ордера по времени истечения как строку.

string  TypeTimeDescription() const

Возвращаемое значение

Тип ордера по времени истечения как строка.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).