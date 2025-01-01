- Login
- TradeMode
- TradeModeDescription
- Leverage
- StopoutMode
- StopoutModeDescription
- MarginMode
- MarginModeDescription
- TradeAllowed
- TradeExpert
- LimitOrders
- Balance
- Credit
- Profit
- Equity
- Margin
- FreeMargin
- MarginLevel
- MarginCall
- MarginStopOut
- Name
- Server
- Currency
- Company
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- OrderProfitCheck
- MarginCheck
- FreeMarginCheck
- MaxLotCheck
MaxLotCheck
Получает максимально возможный объем торговой операции.
|
double MaxLotCheck(
Параметры
symbol
[in] Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.
trade_operation
[in] Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.
price
[in] Цена торговой операции.
percent=100
[in] Доля свободной маржи (в процентах), которую предполагается использовать для осуществления торговой операции.
Возвращаемое значение
Максимально возможный объем торговой операции.