Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMaxLotCheck 

MaxLotCheck

Получает максимально возможный объем торговой операции.

double  MaxLotCheck(
   const string        symbol,              // символ
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // тип ордера (ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL)
   double              price                // цена
   double              percent=100          // доля свободной маржи (по умолчанию 100%)
   ) const

Параметры

symbol

[in]  Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.

trade_operation

[in]  Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

price

[in]  Цена торговой операции.

percent=100

[in]  Доля свободной маржи (в процентах), которую предполагается использовать для осуществления торговой операции.

Возвращаемое значение

Максимально возможный объем торговой операции.