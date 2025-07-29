Отправка сообщений из MQL5 в Discord, создание бота Discord-MetaTrader 5

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Введение

Мы уже не живем на ранних стадиях развития Интернета и в первобытную цифровую эпоху; сегодня практически все можно связать с чем угодно в Интернете; все зависит только от готовности человека выполнить необходимую работу.

Наличие API (интерфейсов прикладного программирования), представляющих собой набор правил и протоколов, позволяющих различным программным приложениям взаимодействовать друг с другом, упростило подключение нескольких программ или приложений друг к другу, и, следовательно, сделало Интернет наиболее всеобъемлющим, таким, каким мы его видим сегодня.

Чтобы использовать любой предоставленный API, вы должны соблюдать правила и протоколы, не говоря уже о том, что поставщик API должен предоставить вам безопасный способ (если таковой имеется) доступа к нему.

Организация связи между MetaTrader 5 и внешними приложениями не является чем-то новым; она уже была реализована в нескольких приложениях, предлагающих надежные API, которые разработчики MQL5 используют для отправки и получения информации с помощью веб-запросов. Наиболее распространенным приложением, которое MQL5-трейдеры используют для таких сообщений, является Telegram.

В данной статье мы обсудим, как отправлять сообщения и торговую информацию (сигналы) из MetaTrader 5 в Discord с помощью языка программирования MQL5.





Создание вебхук на Discord



Для тех, кто еще не знаком с Discord:

Discord — это бесплатная коммуникационная платформа, позволяющая пользователям общаться с помощью текстовых сообщений, голоса и видео, а также делиться скриншотами. Он популярен для общения с друзьями и сообществами, особенно в онлайн-играх, но также используется и для различных других групп, например, книжных клубов или кружков шитья.

Подобно Telegram, это коммуникационная платформа, позволяющая пользователям общаться друг с другом. Обе эти платформы предоставляют API, позволяющие общаться даже за пределами своих платформ, но Discord значительно опережает Telegram в вопросах интеграции и автоматизации.

Эта платформа позволяет пользователям создавать гибкие сообщества и управлять приложениями (также известными как боты) разных типов.

Существуют различные способы создания ботов, автоматизации коммуникации и процесса обмена информацией в Discord, но самый простой способ — использование вебхука в одном из каналов вашего сообщества. Так создается один из них.

Рисунок 0.

Из вашего сообщества перейдите в раздел Настройки сервера (server settings).

Рисунок 02.

Из настроек сервера перейдите в Integrations > Webhooks.

Рисунок 03.

Для создания вебхука нажмите кнопку Новый вебхук (New Webhook). Будет создан вебхук с именем по умолчанию «Капитан Крюк» (Captain Hook). Можно свободно изменить это имя на любое другое, какое захотите.

Рисунок 04.

После изменения имени можно выбрать канал, к которому хотите применить этот вебхук. На этом сервере у меня есть канал под названием торговые сигналы, к которому я и хочу применить этот вебхук. Смотрите на рисунок 01.

Наконец, нам нужно скопировать URL-адрес вебхука. Это наш API-шлюз, который мы можем использовать с веб-запросами на MQL5.

Рисунок 05.





Отправление первого сообщения из MetaTrader 5 в Discord



Первое, что нам нужно сделать, это добавить https://discord.com в список разрешенных URL-адресов в MetaTrader 5, иначе все, что мы обсудим дальше, работать не будет.

В MetaTrader 5 перейдите в Сервис (Tools)> Настройки Options > Советники (Expert Advisors)> Убедитесь, что флажок Разрешить WebRequest для перечисленных URL установлен (Ensure Allow WebRequest for listed URL is checked), затем перейдите к добавить URL-адрес в форму ниже (add a URL on the form below).

С помощью URL-адреса вебхука мы можем отправить запрос POST к этой конкретной конечной точке API, получив данные в формате JSON.

Имя файла: Discord EA.mq5

#include <jason.mqh> string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR" ; int OnInit () { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); string raw_json = "{\"content\": \"Hello world from MetaTrader5!\"}" ; bool b = js.Deserialize(raw_json); string json; js.Serialize(json); char data[]; ArrayResize (data, StringToCharArray (json, data, 0 , StringLen (json))); char res_data[]; string res_headers= NULL ; string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" ; uint timeout= 10000 ; int ret = WebRequest ( "POST" , discord_webhook_url, headers, timeout, data, res_data, res_headers); if (ret==- 1 ) { printf ( "func=%s line=%d, Failed to send a webrequest. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return false ; } if (ret== 204 ) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Message sent to discord successfully" ); } else { printf ( "Failed to send message to discord. Json response Error = %s" , CharArrayToString (res_data)); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Вся информация и сообщения, которые необходимо отправить в Discord, всегда должны быть в формате JSON. Все, что находится под кнопкой content в объекте JSON, представляет собой основное текстовое тело сообщения, отправляемого в Discord.

Запуск кода выше отправляет простое сообщение в Discord.

Отлично! Однако это был утомительный процесс обработки JSON-данных и всего остального только для того, чтобы отправить простое сообщение в Discord. Давайте объединим все в класс, чтобы упростить отправку сообщений и не беспокоиться каждый раз о технических деталях.





Создание класса Discord на MQL5



Чтобы обеспечить наличие стандартного класса функциональности, добавим в него ведение лога для отслеживания ошибок, создаваемых конечной точкой API и всем процессом отправки запросов.

Имя файла: Discord.mqh.

#include <errordescription.mqh> #include <logging.mqh> #include <jason.mqh> class CDiscord { protected : string m_webhook_url; string m_headers; uint m_timeout; CLogging logging; bool PostRequest( const string json); string GetFormattedJson( const string raw_json); public : CDiscord( const string webhook_url, const string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , const uint timeout= 10000 ); ~CDiscord( void ); bool SendMessage( const string message); bool SendEmbeds( const string title, const string description_, color clr, const string footer_text, const datetime time); }; CDiscord::CDiscord( const string webhook_url, string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , uint timeout= 10000 ): m_webhook_url(webhook_url), m_headers(headers), m_timeout(timeout) { logging.Config( "Discord server" ); if (!logging.init()) return ; logging.info( "Initialized" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); }

Мы оборачиваем повторяющиеся процессы отправки POST-запросов и преобразования текстов в формат JSON.

string CDiscord::GetFormattedJson( const string raw_json) { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); bool b = js.Deserialize(raw_json); string json; js.Serialize(json); return json; } bool CDiscord::PostRequest( const string json) { char res[]; char data[]; ArrayResize (data, StringToCharArray (json, data, 0 , StringLen (json))); char res_data[]; string res_headers= NULL ; int ret = WebRequest ( "POST" , m_webhook_url, m_headers, m_timeout, data, res_data, res_headers); if (ret==- 1 ) { printf ( "func=%s line=%d, Failed to send a webrequest. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return false ; } if (ret== 204 ) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Message sent to discord successfully" ); logging.info( "Message sent to discord successfully" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); } else { printf ( "Failed to send message to discord. Json response Error = %s" , CharArrayToString (res_data)); logging.error( CharArrayToString (res_data), MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); } return true ; }

Ниже представлена простая функция отправки сообщений в Discord.

bool CDiscord::SendMessage( const string message) { string raw_json = StringFormat ( "{\"content\": \"%s\"}" ,message); string json = GetFormattedJson(raw_json); return PostRequest(json); }

Применение показано ниже.

Имя файла: Discord EA.mq5

#include <Discord.mqh> CDiscord *discord; string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR" ; int OnInit () { discord = new CDiscord(discord_webhook_url); discord.SendMessage( "Hello from MetaTrader5!" ); }

Эта простая и мощная функция, она может использоваться для отправки сообщений разного типа, поскольку Discord использует текст в формате Markdown.

Пример сообщения в формате Markdown

discord.SendMessage( "# h1 header

" "## h2 header

" "### h3 header



" "**bold text** normal text

" "[MQL5](https://www.mql5.com)

" "![image](https://i.imgur.com/4M34hi2.png)" );

Outputs.

И это еще не самое крутое, что можно сделать с помощью текстового редактора Markdown, предоставляемого Discord. Давайте поделимся несколькими строками кода с Discord.

discord.SendMessage( "```MQL5

" "if (CheckPointer(discord)!=POINTER_INVALID)

" " delete discord;

" "```" ); discord.SendMessage( "```Python

" "while(True):

" " break

" "```" );

Результат.

Это сделано для того, чтобы показать вам, насколько мощными являются текстовые редакторы Markdown.

Добавление эмодзи в ваши сообщения

Эмодзи весьма полезны в текстовых сообщениях: они добавляют элегантности, улучшают читаемость, не говоря уже о том, что привносят толику юмора.

В отличие от других коммуникационных платформ, где эмодзи создаются из определенных числовых кодов, Discord использует уникальный синтаксис для идентификации и отображения эмодзи непосредственно в текстовых сообщениях.

Все, что вам нужно сделать, это поместить название эмодзи между двумя двоеточиями — одно двоеточие в начале, а другое в конце названия эмодзи.

При вставке кодов этих эмодзи в текстовое сообщение они будут отображены как эмодзи в Discord.

discord.SendMessage( ":rotating_light: Trade Alert!" );

Сообщение.

Существуют тысячи эмодзи и уследить за всеми ними довольно сложно. Вот шпаргалка — https://github.com/ikatyang/emoji-cheat-sheet/blob/master/README.md. Я создал простой файл библиотеки с некоторыми кодами эмодзи и синтаксисом. Не стесняйтесь добавлять больше кодов эмодзи по вашему желанию.

Имя файла: discord emojis.mqh

#define DISCORD_EMOJI_ROCKET ":rocket:" #define DISCORD_EMOJI_CHART_UP ":chart_with_upwards_trend:" #define DISCORD_EMOJI_CHART_DOWN ":chart_with_downwards_trend:" #define DISCORD_EMOJI_BAR_CHART ":bar_chart:" #define DISCORD_EMOJI_BOMB ":bomb:" #define DISCORD_EMOJI_THUMBS_UP ":thumbsup:" #define DISCORD_EMOJI_THUMBS_DOWN ":thumbsdown:" #define DISCORD_EMOJI_WARNING ":warning:" #define DISCORD_EMOJI_JOY ":joy:" #define DISCORD_EMOJI_SOB ":sob:" #define DISCORD_EMOJI_SMILE ":smile:" #define DISCORD_EMOJI_FIRE ":fire:" #define DISCORD_EMOJI_STAR ":star:" #define DISCORD_EMOJI_BLUSH ":blush:" #define DISCORD_EMOJI_THINKING ":thinking:" #define DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT ":rotating_light:" #define DISCORD_EMOJI_X ":x:" #define DISCORD_EMOJI_WHITE_CHECK_MARK ":white_check_mark:" #define DISCORD_EMOJI_BALLOT_BOX_WITH_CHECK ":ballot_box_with_check:" #define DISCORD_EMOJI_HASH ":hash:" #define DISCORD_EMOJI_ASTERISK ":asterisk:" #define DISCORD_EMOJI_ZERO ":zero:" #define DISCORD_EMOJI_ONE ":one:" #define DISCORD_EMOJI_TWO ":two:" #define DISCORD_EMOJI_THREE ":three:" #define DISCORD_EMOJI_FOUR ":four:" #define DISCORD_EMOJI_FIVE ":five:" #define DISCORD_EMOJI_SIX ":six:" #define DISCORD_EMOJI_SEVEN ":seven:" #define DISCORD_EMOJI_EIGHT ":eight:" #define DISCORD_EMOJI_NINE ":nine:" #define DISCORD_EMOJI_TEN ":keycap_ten:" #define DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE ":red_circle:" #define DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE ":green_circle:"

Отправка сообщения.

discord.SendMessage(DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT " Trade Alert! " DISCORD_EMOJI_JOY);

Результат сообщения.

Упоминание пользователей и ролей

Это простое сообщение может содержать упоминания и роли, которые имеют решающее значение для эффективной доставки сообщения.

@everyone — Это оповещает всех пользователей на канале, даже если они находятся офлайн.

@here — Это оповестит всех активных пользователей в чате. Все пользователи, находящиеся в сети.

<@user_id> — Уведомление отправляется определенному пользователю или пользователям.

<@&role_id> — Это уведомляет всех пользователей, которым назначена определенная роль. Например, отправка торговых сигналов всем пользователям, которым назначена роль ручных трейдеров.

Пример использования.

discord.SendMessage( "@everyone Это информация о торговом счете" ); discord.SendMessage( "@here Это быстрые торговые сигналы для всех вас, кто активен. );

Результат сообщения.





Идентификация бота Discord



Преимущество вебхука состоит в том, что он не ограничивается внешним видом по умолчанию (имя и аватар); вы можете изменить эти значения в любой момент, когда отправляете запрос на публикацию.

Эта возможность весьма удобна, поскольку вы можете иметь несколько торговых роботов, которые отправляют какую-либо информацию одному или двум сообществам, при этом все они будут использовать один вебхук. Возможность использовать разные идентификации помогает различать отправителей и полученные сообщения.

Мы можем сделать эту идентификацию обязательной при каждом вызове (инициализации) класса Discord, чтобы сделать идентификацию глобальной.

class CDiscord { protected : public : string m_name; string m_avatar_url; CDiscord( const string webhook_url, const string name, const string avatar_url, const string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , const uint timeout= 10000 ); }

Мы объявляем эти переменные публично, поскольку пользователь может захотеть изменить их или получить к ним доступ в процессе (после инициализации класса).

Это еще больше упрощает отслеживание логов для каждого имени пользователя, назначенного этому мессенджеру Discord.

CDiscord::CDiscord( const string webhook_url, const string name, const string avatar_url, const string headers= "Content-Type: application/json; charset=utf-8" , const uint timeout= 10000 ): m_webhook_url(webhook_url), m_headers(headers), m_timeout(timeout), m_name(name), m_avatar_url(avatar_url) { logging.Config(m_name); if (!logging.init()) return ; logging.info( "Initialized" , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), __LINE__ ); }

Теперь нам необходимо добавить эту идентификационную информацию (имя и аватар) везде, где встречается строка JSON.

bool CDiscord::SendMessage( const string message) { string raw_json = StringFormat ( "{" "\"username\": \"%s\"," "\"avatar_url\": \"%s\"," "\"content\": \"%s\"" "}" , m_name, m_avatar_url, message); string json = GetFormattedJson(raw_json); return PostRequest(json); }

Внутри функции SendJSON() нам нужно сделать эту идентификацию необязательной, поскольку у пользователя может быть изначально другое мнение, поэтому он решил использовать функцию, которая принимает необработанную строку JSON, дающую ему контроль над тем, какую информацию он хочет отправить.

bool CDiscord::SendJSON( const string raw_json, bool use_id= true ) { CJAVal js; js.Deserialize(raw_json); if (use_id) { js[ "username" ] = m_name; js[ "avatar_url" ] = m_avatar_url; } string json; js.Serialize(json); return PostRequest(json); }

Давайте установим другую идентификацию для нашего бота.

#include <Discord.mqh> CDiscord *discord; input string discord_webhook_url = "https://discord.com/api/webhooks/1384809399767269527/105Kp27yKnQDpKD01VdEb01GS5P-KH5o5rYKuJb_xD_D8O23GPkGLXGn9pHBB1aOt4wR" ; input string avatar_url_ = "https://imgur.com/m7sVf51.jpeg" ; input string bots_name = "Signals Bot" ; int OnInit () { discord = new CDiscord(discord_webhook_url, bots_name, avatar_url_); discord.SendMessage( "Same webhook but, different Identity :smile: cheers!" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Результат.





Работа с эмбедами (embed) и файлами изображений



Несмотря на то, что при создании класса Discord в предыдущем разделе к сообщению было прикреплено изображение, существует надлежащий способ прикреплять файлы и встраивать элементы в сообщение.

Мы можем сделать это с помощью независимого JSON-запроса.

discord.SendJSON( "{" "\"content\": \"Here's the latest chart update:\"," "\"embeds\": [" "{" "\"title\": \"Chart Update\"," "\"image\": {" "\"url\": \"https://imgur.com/SBsomI7.png\"" "}" "}" "]" "}" );

Результаты.

К сожалению, вы не можете отправлять изображение напрямую из MQL5 с помощью Web Request, несмотря на то, что Discord способен принимать файлы. В настоящее время лучшее, что вы можете сделать, — это поделиться изображением по какой-либо ссылке, где файл размещен в сети.

В предыдущем примере мне пришлось использовать imgur.com .





Отправка торговых уведомлений из MetaTrader 5 в Discord



Трейдеры часто используют возможность отправки информации из MetaTrader 5 на внешние платформы для отправки обновлений о своей торговой деятельности. Давайте используем этого бота (советника) для такой задачи.

Начнем с уведомлений об открытии сделки.

01: Отправка уведомлений об открытии сделок

Для этой задачи удобна функция OnTradeTransaction.

Ниже приведены средства проверки состояния для проверки состояния недавней позиции и сделки.

#define IS_TRANSACTION_POSITION_OPENED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && HistoryDealSelect (trans.deal) && ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_IN ) #define IS_TRANSACTION_POSITION_CLOSED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD && HistoryDealSelect (trans.deal) && ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ENTRY ) == DEAL_ENTRY_OUT && (( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_REASON ) != DEAL_REASON_SL && ( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_REASON ) != DEAL_REASON_TP )) #define IS_TRANSACTION_POSITION_MODIFIED (trans.type == TRADE_TRANSACTION_POSITION )

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { ulong deal_ticket = trans.deal; ulong position_ticket = trans.position; m_deal.Ticket(deal_ticket); if (IS_TRANSACTION_POSITION_OPENED) { if (deal_ticket== 0 ) return ; if (!m_position.SelectByTicket(position_ticket)) return ; if (!m_symbol.Name(m_deal. Symbol ())) { printf ( "line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s" , __LINE__ ,m_deal. Symbol (),ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } string message = DISCORD_EMOJI_ROTATING_LIGHT " **TRADE OPENED ALERT**



" "- **Symbol:**" +m_position. Symbol ()+ "

" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE: DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " +m_position.TypeDescription()+ "

" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString (m_deal.Price(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Stop Loss:** `" + DoubleToString (m_position.StopLoss(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Take Profit:** `" + DoubleToString (m_position.TakeProfit(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Time UTC:** `" + TimeToString ( TimeGMT ())+ "`

" "- **Position Ticket:** `" +( string )position_ticket+ "`

" "> " DISCORD_EMOJI_WARNING " *Risk what you can afford to lose.*" ; discord.SendMessage(message); } }

Примечание: При форматировании рыночных значений, таких как цена входа, стоп-лосс, тейк-профит и т. д., я заключаю каждое из них в одну обратную кавычку (`). Это создает встроенный блок кода в Discord, который помогает визуально разделять цифры и упрощает их копирование пользователями. Виды использования Discord. Одинарная открывающая кавычка (`) для форматирования встроенного кода — отлично подходит для коротких значений, таких как цены.

Тройные обратные кавычки (```) для форматирования многострочных блоков кода — используются для более крупных блоков кода или сообщений.

Я открыл две противоположные сделки вручную, используя «Торговлю в один клик» (One-Click Trading) в MetaTrader 5, ниже представлен результат.

02: Отправка уведомлений об изменении сделок

if (IS_TRANSACTION_POSITION_MODIFIED) { if (!m_position.SelectByTicket(position_ticket)) { printf ( "Failed to modify a position. Erorr = %s" ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } if (!m_symbol.Name(m_deal. Symbol ())) { printf ( "line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s" , __LINE__ ,m_deal. Symbol (),ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } string message = DISCORD_EMOJI_BAR_CHART " **TRADE MODIFIED ALERT**



" "- **Symbol:** `" +m_position. Symbol ()+ "`

" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType()== POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE: DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " +m_position.TypeDescription()+ "

" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString (m_position.PriceOpen(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **New Stop Loss:** `" + DoubleToString (m_position.StopLoss(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **New Take Profit:** `" + DoubleToString (m_position.TakeProfit(), m_symbol. Digits ())+ "`

" "- **Time UTC:** `" + TimeToString ( TimeGMT ())+ "`

" "- **Position Ticket:** `" +( string )position_ticket+ "`

" "> " DISCORD_EMOJI_WARNING " *Risk what you can afford to lose.*" ; discord.SendMessage(message); }

В этом сообщении все то же самое, что и при отправке торговых уведомлений, изменены только названия полей стоп-лосса и тейк-профита.

03: Отправка уведомлений о закрытии сделок

if (IS_TRANSACTION_POSITION_CLOSED) { if (!m_symbol.Name(m_deal. Symbol ())) { printf ( "line=%d Failed to select symbol %s. Error = %s" , __LINE__ ,m_deal. Symbol (),ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } m_symbol.RefreshRates(); long reason_integer; m_deal.InfoInteger( DEAL_REASON , reason_integer); string reason_text = GetDealReasonText(reason_integer); string message = DISCORD_EMOJI_X " **TRADE CLOSED ALERT**



" "- **Symbol:** `" + m_deal. Symbol () + "`

" "- **Trade Type:** " + (m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ? DISCORD_EMOJI_GREEN_CIRCLE : DISCORD_EMOJI_RED_CIRCLE) + " " + m_position.TypeDescription() + "

" "- **Entry Price:** `" + DoubleToString (m_deal.Price(), m_symbol. Digits ()) + "`

" "- **Exit Price:** `" + (m_position.PositionType() == POSITION_TYPE_BUY ? ( DoubleToString (m_symbol.Bid(), m_symbol. Digits ())) : ( DoubleToString (m_symbol.Ask(), m_symbol. Digits ()))) + "`

" "- **Profit:** " + (m_deal.Profit() >= 0 ? DISCORD_EMOJI_THUMBS_UP : DISCORD_EMOJI_THUMBS_DOWN) + " `" + DoubleToString (m_deal.Profit(), 2 ) + "`

" "- **Close Reason:** `" + reason_text+ "`

" "- **Commission:** `" + DoubleToString (m_position.Commission(), 2 ) + "`

" "- **Swap:** `" + DoubleToString (m_position.Swap(), 2 )+ "`

" "- **Time (UTC):** `" + TimeToString ( TimeGMT ()) + "`

" "- **Deal Ticket:** `" + string (deal_ticket) + "`

" "> " DISCORD_EMOJI_WARNING " *Risk what you can afford to lose.*" ; discord.SendMessage(message); }

В сообщении о закрытии сделки мы добавляем эмодзи с поднятым вверх большим пальцем, если сделка закрыта с прибылью, и эмодзи с опущенным большим пальцем, если сделка закрыта с убытком. В отличие от открытия и изменения позиции, где у нас был номер тикета позиции. Закрытая позиция больше не является позицией — это сделка, поэтому для нее мы используем номер тикета сделки.

Эта сделка закрыта вручную, поэтому ее причиной становится Client (Desktop Terminal), это соответствует ENUM_DEAL_REASON.

string GetDealReasonText( long reason) { switch (( int )reason) { case DEAL_REASON_CLIENT : return "Client (Desktop Terminal)" ; case DEAL_REASON_MOBILE : return "Mobile App" ; case DEAL_REASON_WEB : return "Web Platform" ; case DEAL_REASON_EXPERT : return "Expert Advisor" ; case DEAL_REASON_SL : return "Stop Loss Hit" ; case DEAL_REASON_TP : return "Take Profit Hit" ; case DEAL_REASON_SO : return "Stop Out (Margin)" ; case DEAL_REASON_ROLLOVER : return "Rollover Execution" ; case DEAL_REASON_VMARGIN : return "Variation Margin Charged" ; case DEAL_REASON_SPLIT : return "Stock Split Adjustment" ; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION : return "Corporate Action" ; default : return "Unknown Reason" ; } }





Заключение



Вебхуки программы Discord являются хорошей начальной точкой для интеграции MetaTrader 5 и Discord, обеспечивая сообщение между этими двумя мощными платформами. Однако, как я уже говорил ранее, у всех API есть правила и ограничения — API вебхука Discord ничем не отличается, поскольку запросы вебхука ограничены по частоте.

Используя один вебхук можно отправлять только 5 сообщений для 2 каждые 2 секунды.

Для одного вебхук допускается не более 30 сообщений в минуту на канал.

При превышении этого ограничения Discord вернет HTTP 429 (Слишком много запросов). Чтобы решить эту проблему, вы можете добавить задержки или очереди в свой код MQL5.

Кроме того, на протяжении всей статьи я говорю о боте (ботах) Discord, но Webhook сильно отличается от бота Discord. Весь рабочий процесс между MQL5 и Discord я называю ботом.

По сути, боты — это программы, работающие в Discord и предлагающие широкий спектр функций: от базовых команд до сложной автоматизации. С другой стороны, вебхуки — это простые URL-адреса, которые позволяют внешним приложениям отправлять автоматические сообщения на определенный канал Discord.

Ниже приведена таблица различий между вебхуком программы Discord и Discord-ботом.



Вебхуки Боты Функция

Могут отправлять сообщения только на заданный канал

Они могут только отправлять сообщения. Не могут просматривать их.

Могут отправлять до 10 эмбедов в одно сообщение.



Гораздо более гибкие, поскольку могут выполнять более сложные действия, похожие на те, что может делать обычный пользователь.

Боты могут просматривать и отправлять сообщения.

В одно сообщение допускается только один эмбед. Возможность пользовательской настройки

Можно создать 10 вебхуков на сервер с возможностью настройки каждого аватара и имени.

Возможность создания гиперссылки на любой текст за пределами эмбеда

Публичные боты часто имеют предустановленный аватар и имя, которые конечные пользователи не могут изменить.

Невозможно создать гиперссылку на текст в обычном сообщении, необходимо использовать эмбед. Нагрузка и безопасность

Просто конечная точка для отправки данных, фактический хостинг не требуется.

Нет аутентификации, подтверждающей, что отправленные на вебхук данные получены из надежного источника.

Нет аутентификации, подтверждающей, что отправленные на вебхук данные получены из надежного источника. Если URL-адрес вебхука будет раскрыт, могут возникнуть только непостоянные проблемы (например, рассылка спама).

При необходимости URL-адрес вебхука можно легко изменить.

Боты должны размещаться в безопасной среде, которая должна постоянно поддерживаться в режиме онлайн, что требует дополнительных ресурсов.

Аутентификация ботов осуществляется с помощью токена; скомпрометированный токен может нанести серьезный ущерб из-за своих возможностей, если у них есть разрешения, предоставленные им владельцем сервера.

Однако при необходимости можно сбросить токен бота.

Бот Discord довольно сложен и не очень практичен для программистов MQL5, поскольку нам часто нужна функция, позволяющая оповещать наших коллег-трейдеров только о ходе торговли. Не говоря уже о том, что для создания бота Discord вам понадобится пара модулей на Python.

Однако при желании вы можете разработать полноценный Discord-бот, работающий с MetaTrader 5.

Поскольку у нас есть пакет MetaTrader 5-Python, из среды Python вы можете добиться полной интеграции между этими двумя платформами.

Всем удачи!





Таблица вложений