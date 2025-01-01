ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoMarginCheck 

MarginCheck

Получает размер маржи, необходимой для торговой операции.

double  MarginCheck(
   const string        symbol,              // символ
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // тип ордера (ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // объем
   double              price                // цена
   ) const

Параметры

symbol

[in]  Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.

trade_operation

[in]  Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Объем торговой операции.

price

[in]  Цена торговой операции.

Возвращаемое значение

Размер маржи, необходимой для торговой операции.