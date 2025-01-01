ДокументацияРазделы
TimeMsc

Получает время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970.

ulong  TimeMsc() const

Возвращаемое значение

Время открытия позиции в миллисекундах с 01.01.1970.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).