MarginLevel
Получает уровень залоговых средств.
double  MarginLevel() const
Возвращаемое значение
Уровень залоговых средств.
FreeMargin
MarginCall