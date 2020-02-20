history_deals_get

Получает сделки из торговой истории в указанном интервале с возможностью фильтрации по тикету или позиции.

Вызов с указанием интервала времени. Возвращает все сделки, попадющие в заданный интервал.

history_deals_get(

date_from,

date_to,

group="GROUP"

)

Вызов с указанием тикета ордера. Возвращает все сделки, имеющие указанный тикет ордера в свойстве DEAL_ORDER.

history_deals_get(

ticket=TICKET

)

Вызов с указанием тикета позиции. Возвращает все сделки, имеющие указанный тикет позиции в свойстве DEAL_POSITION_ID.

history_deals_get(

position=POSITION

)

Параметры

date_from

[in] Дата, начиная с которой запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр, указывается первым.

date_to

[in] Дата, по которую запрашиваются ордеры. Задается объектом datetime или в виде количества секунд, прошедших с 1970.01.01. Обязательный неименованный параметр, указывается вторым.

group="GROUP"

[in] Фильтр для отбора группы только необходимых символов. Необязательный именованный параметр. Если группа задана, то функция вернет только те сделки, которые удовлетворяют заданному критерию для имени символа.

ticket=TICKET

[in] Тикет ордера (хранится в DEAL_ORDER), для которого необходимо получить все сделки. Необязательный параметр. Если тикет ордера не указан, то фильтр не применяется.

position=POSITION

[in] Тикет позиции (хранится в DEAL_POSITION_ID), для которой необходимо получить все сделки. Необязательный параметр. Если тикет позиции не указан, то фильтр не применяется.

Возвращаемое значение

Возвращает информацию в виде структуры именованных кортежей (namedtuple). В случае ошибки возвращает None, информацию об ошибке можно получить с помощью last_error().

Примечание

Функция позволяет получить за один вызов все сделки из истории за указанный период, аналогом является связка HistoryDealsTotal и HistoryDealSelect.

Параметр group позволяет отфильтровать сделки по символам, допустимо использовать '*' в начале и конце строки.

Параметр group может содержать несколько условий, разделенных запятыми. Условие можно задавать как маску с использованием '*'. Для исключения можно использовать символ логического отрицания '!'. При этом все условия применяются последовательно, то есть сначала необходимо указать условия включения в группу, а затем условие исключения. Например, group="*, !EUR" означает, что сначала нужно выбрать сделки по всем символам и затем исключить те из них, что содержат в имени символа "EUR".

Пример:

import MetaTrader5 as mt5

from datetime import datetime

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем

pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа

# выведем данные о пакете MetaTrader5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# установим подключение к терминалу MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# получим количество сделок в истории

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

# получим в указанном интервале сделки по символам, имена которых содержат "GBP"

deals=mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*")

if deals==None:

print("No deals with group=\"*USD*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(deals)> 0:

print("history_deals_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(deals)))



# получим сделки по символам, имена которых не содержат ни "EUR" ни "GBP"

deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*")

if deals == None:

print("No deals, error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(deals) > 0:

print("history_deals_get(from_date, to_date, group=\"*,!*EUR*,!*GBP*\") =", len(deals))

# выведем все полученные сделки как есть

for deal in deals:

print(" ",deal)

print()

# выведем эти сделки в виде таблицы с помощью pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(deals),columns=deals[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

print(df)

print("")



# получим все сделки, которые относятся к позиции #530218319

position_id=530218319

position_deals = mt5.history_deals_get(position=position_id)

if position_deals == None:

print("No deals with position #{}".format(position_id))

print("error code =", mt5.last_error())

elif len(position_deals) > 0:

print("Deals with position id #{}: {}".format(position_id, len(position_deals)))

# выведем эти сделки в виде таблицы с помощью pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(position_deals),columns=position_deals[0]._asdict().keys())

df['time'] = pd.to_datetime(df['time'], unit='s')

print(df)



# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Результат:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



history_deals_get(from_date, to_date, group="*GBP*") = 14



history_deals_get(from_date, to_date, group="*,!*EUR*,!*GBP*") = 7

TradeDeal(ticket=506966741, order=0, time=1582202125, time_msc=1582202125419, type=2, entry=0, magic=0, position_id=0, reason=0, volume=0.0, pri ...

TradeDeal(ticket=507962919, order=530218319, time=1582303777, time_msc=1582303777582, type=0, entry=0, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=513149059, order=535548147, time=1583176242, time_msc=1583176242265, type=1, entry=1, magic=0, position_id=530218319, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=516943494, order=539349382, time=1583510003, time_msc=1583510003895, type=1, entry=0, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=516943915, order=539349802, time=1583510025, time_msc=1583510025054, type=0, entry=0, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=517139682, order=539557870, time=1583520201, time_msc=1583520201227, type=0, entry=1, magic=0, position_id=539349382, reason=0, ...

TradeDeal(ticket=517139716, order=539557909, time=1583520202, time_msc=1583520202971, type=1, entry=1, magic=0, position_id=539349802, reason=0, ...



ticket order time time_msc type entry magic position_id reason volume price commission swap profit fee symbol comment external_id

0 506966741 0 2020-02-20 12:35:25 1582202125419 2 0 0 0 0 0.00 0.00000 0.0 0.0 100000.00 0.0

1 507962919 530218319 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 0 0 0 530218319 0 0.01 0.97898 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

2 513149059 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 1 0 530218319 0 0.01 0.95758 0.0 0.0 -22.35 0.0 USDCHF

3 516943494 539349382 2020-03-06 15:53:23 1583510003895 1 0 0 539349382 0 0.10 0.93475 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

4 516943915 539349802 2020-03-06 15:53:45 1583510025054 0 0 0 539349802 0 0.10 0.66336 0.0 0.0 0.00 0.0 AUDUSD

5 517139682 539557870 2020-03-06 18:43:21 1583520201227 0 1 0 539349382 0 0.10 0.93751 0.0 0.0 -29.44 0.0 USDCHF

6 517139716 539557909 2020-03-06 18:43:22 1583520202971 1 1 0 539349802 0 0.10 0.66327 0.0 0.0 -0.90 0.0 AUDUSD



Deals with position id #530218319: 2

ticket order time time_msc type entry magic position_id reason volume price commission swap profit fee symbol comment external_id

0 507962919 530218319 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 0 0 0 530218319 0 0.01 0.97898 0.0 0.0 0.00 0.0 USDCHF

1 513149059 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 1 0 530218319 0 0.01 0.95758 0.0 0.0 -22.35 0.0 USDCHF

Смотри также

history_deals_total, history_orders_get