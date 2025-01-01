ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoTimeDone 

TimeDone

Получает время исполнения или снятия ордера.

datetime  TimeDone() const

Возвращаемое значение

Время исполнения или снятия ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).