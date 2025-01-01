ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoStopLoss 

StopLoss

Получает цену Stop Loss ордера.

double  StopLoss() const

Возвращаемое значение

Цена Stop Loss ордера.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).