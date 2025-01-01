Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoMagic OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Magic Получает идентификатор эксперта, совершившего сделку. long Magic() сonst Возвращаемое значение Идентификатор эксперта, совершившего сделку. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). EntryDescription PositionId