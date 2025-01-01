ДокументацияРазделы
Magic

Получает идентификатор эксперта, совершившего сделку.

long  Magic() сonst

Возвращаемое значение

Идентификатор эксперта, совершившего сделку.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).