Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoProfit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Profit Получает значение текущей прибыли по счету. double Profit() const Возвращаемое значение Значение текущей прибыли по счету в валюте депозита. Credit Equity