Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoSwapRollover3daysDescription 

SwapRollover3daysDescription

Получает день недели начисления тройного свопа как строку.

string  SwapRollover3daysDescription() const

Возвращаемое значение

День недели начисления тройного свопа как строка.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.