MetaTrader 5 / 交易系统
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使用 MetaTrader 5 Python 构建类似 MQL5 的交易类

使用 MetaTrader 5 Python 构建类似 MQL5 的交易类

MetaTrader 5交易系统 |
620 2
Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

目录


概述

MetaEditor 中预装的标准库使用 MQL5 编程语言构建算法交易系统变得更加容易。这些模块（库）包含各种函数和变量，可以简化开仓、验证、平仓等操作。 

如果没有这些依赖项，即使是编写一个简单的程序也会变得更加困难，例如编写一个简单的脚本来开立买入仓位（交易）。

没有 CTrade 类

void OnStart()
  {
   MqlTradeRequest request;
   MqlTradeResult result;
   
   MqlTick ticks;
   SymbolInfoTick(Symbol(), ticks);
   
//--- setting a trade request
   
   ZeroMemory(request);
   request.action   =TRADE_ACTION_DEAL;
   request.symbol   =Symbol();
   request.magic    =2025;
   request.volume   =0.01;
   request.type     =ORDER_TYPE_BUY;
   request.price    =ticks.ask;
   request.sl       =0;
   request.tp       =0;
   request.deviation   = 10;  // Max price slippage in points
   request.magic       = 2025;
   request.comment     = "Buy Order";
   request.type_filling= ORDER_FILLING_IOC;   // or ORDER_FILLING_IOC, ORDER_FILLING_RETURN
   request.type_time   = ORDER_TIME_GTC;      // Good till canceled
   
//--- action and return the result

   if(!OrderSend(request, result))
    {
      Print("OrderSend failed retcode: ", result.retcode);
    }
  }

含有 CTrade 类

#include <Trade\Trade.mqh>
CTrade m_trade;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
    MqlTick ticks;
    SymbolInfoTick(Symbol(), ticks);
    
    m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
    m_trade.SetExpertMagicNumber(2025);
    m_trade.SetDeviationInPoints(10); //Slippage 
    
    m_trade.Buy(0.01, Symbol(), ticks.ask,0,0,"Buy Order");
  }

这两个函数都可以在 MetaTrader 5 中开立买入仓位，但是，第一种方法非常粗糙、耗时，并且由于您应该编写大量代码来获得简单的功能，因此增加了产生错误的可能性。

更不用说它还要求你具备更强的技术能力（才能理解在 MetaTrader 5 中发送买入仓位的整个过程）。

有一个名为 MetaTrader 5 的 Python 包，它使 Python 开发人员能够访问该平台，获取平台的几乎所有信息（交易品种、已开仓位等），并能够发送一些命令来开立、修改、删除交易等。这与我们使用 MQL5 编程语言所能做的事情类似。

虽然这个软件包很有用，但它没有像 MQL5 语言中那样的内置模块来帮助我们进行开发过程。

与第一个编码示例类似，用 Python 编写一个简单的程序需要编写更多行代码，更糟糕的是，这个 MetaTrade5 Python 包与大多数集成开发环境 (IDE)（例如 Visual Studio Code ）的兼容性不佳，这意味着您将无法获得非常有用的 Intellisense 编码支持。

由于 IDE 不支持此软件包，因此您经常会发现自己需要查阅文档来理解忘记的简单概念，而不是在 IDE 中自行解决。这会导致使用此软件包的糟糕体验。

在本文中，我们将基于 MetaTrader 5 包在 Python 中实现交易类，以帮助我们像使用 MQL5 一样有效地用 Python 编写程序。


CAccountInfo 类

在 MQL5 中，此类用于处理交易账户属性。可以使用此类访问经纪商交易账户的所有信息，让我们用 Python 实现它的等效功能。


Python 自定义 CAccountInfo 交易类

 MQL5 内置 CAccountInfo 交易类 描述

整数和字符串类型属性
 		     
login()
  Login 获取账户编号。 
trade_mode()
  TradeMode 获取交易模式。 
trade_mode_description()
  TradeModeDescription 以字符串形式获取交易模式。 
leverage()
  Leverage 获得给定的杠杆倍数。 
stopout_mode()
  StopoutMode 获取强制平仓模式。 
stopout_mode_description()
  StopoutModeDescription 获取强制平仓设置模式的字符串。 
margin_mode()
  MarginMode 获取预付款计算模式。 
margin_mode_description()
  MarginModeDescription 获取预付款计算模式的字符串形式。 
trade_allowed()
  TradeAllowed 获取允许交易的标志。 
trade_expert()
  TradeExpert 获得是否允许自动交易的标志。 
limit_orders()
  LimitOrders 获取允许的最大挂单数量。

双精度类型属性

     
balance()
  Balance 获取 MetaTrader 5 账户余额。 
credit()
  Credit 获得给予的积分。 
profit()
  Profit 获取账户中的当前利润金额 
equity()
  Equity 获取账户中当前的净值金额。 
margin()
  Margin 获取预留保证金的金额。  
free_margin()
  FreeMargin 获取可用预付款金额。  
margin_level()
  MarginLevel 获取预付款水平。  
margin_call()
  MarginCall 获取存款保证金水平。 
margin_stopout()
  MarginStopOut 获取强制平仓的保证金水平。

文本类型属性 

     
name()
  Name 获取帐户名 
server()
  Server 获取交易服务器名称 
company()
  Company 获取为该帐户提供服务的公司名称 
currency() 
  Currency 获取存款货币名称。

额外的方法 

     
margin_check(self, symbol, order_type, volume, price) 
  MarginCheck 获取执行交易操作所需的预付款金额。 
free_margin_check(self, symbol, order_type, volume, price)
  FreeMarginCheck 获取交易操作执行后剩余的可用预付款金额。 
order_profit_check(self, symbol, order_type, volume, price_open, price_close)
  OrderProfitCheck 根据传入的参数计算出评估后的利润。 
max_lot_check(self, symbol, order_type, price, percent=100
  MaxLotCheck 获得最大可能的交易量。

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.AccountInfo import CAccountInfo

if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()

acc = CAccountInfo()

print(f"""
Account Information
-------------------
Login: {acc.login()}
Name: {acc.name()}
Server: {acc.server()}
Company: {acc.company()}
Currency: {acc.currency()}
Trade Mode: {acc.trade_mode()} ({acc.trade_mode_description()})
Leverage: {acc.leverage()}
Stopout Mode: {acc.stopout_mode()} ({acc.stopout_mode_description()})
Margin Mode: {acc.margin_mode()} ({acc.margin_mode_description()})
Trade Allowed: {acc.trade_allowed()}
Trade Expert: {acc.trade_expert()}
Limit Orders: {acc.limit_orders()}
-------------------
Balance: {acc.balance()}
Credit: {acc.credit()}
Profit: {acc.profit()}
Equity: {acc.equity()}
Margin: {acc.margin()}
Free Margin: {acc.free_margin()}
Margin Level: {acc.margin_level()}
Margin Call: {acc.margin_call()}
Margin StopOut: {acc.margin_stopout()}
-------------------
""")

mt5.shutdown()

输出

Account Information
-------------------
Login: 61346344
Name: John Doe      
Server: MetaQuotes-Demo
Company: MetaQuotes Software Corp
Currency: USD
Trade Mode: 0 (Demo)
Leverage: 400
Stopout Mode: 0 (Percent)
Margin Mode: 2 (Retail Hedging)   
Trade Allowed: True
Trade Expert: True
Limit Orders: 500
-------------------
Balance: 928.42
Credit: 0.0
Profit: -2.21
Equity: 926.21
Margin: 2.81
Free Margin: 923.4
Margin Level: 32961.20996441281
Margin Call: 90.0
Margin StopOut: 20.0
-------------------


CSymbolInfo 类

此类提供对交易品种属性的访问。


Python 自定义 CSymbolInfo 类

 MQL5 内置的 CSymbolInfo 类  描述

控制
 		     
refresh()
  Refresh 刷新交易品种数据。 
refresh_rates()
  RefreshRates 刷新交易品种报价 

属性
 		     
name() 
  Name 获取交易品种名称。  
select(self, select=True)
  Select 在“市场报价”中添加或移除交易品种 
is_synchronized()
  IsSynchronized 检查交易品种与服务器的同步情况。
 
交易量

     
volume()
  Volume 获取上一笔交易的交易量。 
volume_high()
  VolumeHigh 获取一天内的最大交易量 
volume_low()
  VolumeLow 获取一天的最小交易量。

杂项 

     
time()
  Time 获取上次报价的时间。 
spread()
  Spread 获取点差值（以点数为单位）。 
spread_float()
  SpreadFloat 获取浮动点差的标志。 
ticks_book_depth()
  TicksBookDepth 获取保存分时报价的深度。

水平 

     
stops_level()
  StopsLevel 获取订单距现价的最小距离 (以点数为单位)。 
freeze_level()
  FreezeLevel 获取交易操作的冻结距离 (以点数为单位)。

卖出价格 

     
bid()
  Bid 获取当前卖出价格。 
bid_high()
  BidHigh 获取日内最高卖出价格。 
bid_low()
  BidLow 获取日内最低卖出价格。

买入价格

     
ask()
  Ask 获取当前买入价格  
ask_high()
  AskHigh 获取日内最高买入价格  
ask_low()
  AskLow 获取日内最低买入价格 

价格 

     
last()
  Last 返回当前最后价格  
last_high() 
  LastHigh 返回日内最高最后价格  
last_low()
  LastLow 返回日内最低最后价格 
 
交易模式

     
trade_calc_mode()
  TradeCalcMode 获取合约成本的整数格式计算模式。  
trade_calc_mode_description()
  TradeCalcModeDescription 获取合约成本的字符串格式计算模式。  
trade_mode()
  TradeMode 以整数格式获取订单执行类型。  
trade_mode_description() 
  TradeModeDescription 以字符串格式获取订单执行类型。  
trade_execution()
  TradeExecution 获取整数格式的交易执行模式。  
trade_execution_description()
  TradeExecutionDescription 获取字符串格式的交易执行模式 

库存费 

     
swap_mode() 
  SwapMode 获取整数格式的库存费计算模式 
swap_mode_description()
  SwapModeDescription 获取字符串格式的库存费计算模式 
swap_rollover_3days()
  SwapRollover3days 获取当日三重库存费用的整数值 
swap_rollover_3days_description()
  SwapRollover3daysDescription 获取三重库存费用的日期字符串。 

预付款

     
margin_initial()
  MarginInitial 获取初始预付款的值。  
margin_maintenance()
  MarginMaintenance 获取维持预付款的值  
margin_hedged()
   返回给定交易品种的对冲预付款的值。  
margin_hedged_use_leg()
   返回一个布尔值，指示对冲预付款是否分别适用于每个仓位（持仓方）。

分时报价信息 

     
digits() 
  Digits 获取小数点后的数字位数。  
point()
  Point 获取一个点的值  
tick_value()
  TickValue 获取价格最小变动值（价格的最小变化量）  
tick_value_profit()
  TickValueProfit 获取盈利仓位的计算最小价格变动单位。  
tick_value_loss()
  TickValueLoss 获取亏损仓位的计算最小价格变动单位。  
tick_size()
  TickSize  获得最小的价格变动

合约规模 

     
contract_size()
  ContractSize 获取交易合约金额  
lots_min()
  LotsMin 达到达成交易所需的最低交易量  
lots_max()
  LotsMax 获得达成交易的最大成交量  
lots_step()
  LotsStep 获取交易量变化的最小步长以完成交易  
lots_limit()
  LotsLimit 获取一个品种的最大允许开仓和挂单交易量 

库存费大小 

     
swap_long()
  SwapLong 获取多头头寸库存费的值  
swap_short()
  SwapShort 获取空头头寸库存费的值 

交易品种/货币信息 

     
currency_base()
  CurrencyBase 获取基础货币的交易品种名称  
currency_profit() 
  CurrencyProfit 获取利润货币名称 
currency_margin()
  CurrencyMargin 获取预付款货币名称  
bank()
  Bank 获取当前报价来源的名称  
description()
  Description 获取交易品种的字符串描述  
path()
  Path 获取交易品种树中的路径  
page()
   包含该交易品种信息的网页地址 

时段信息 

     
session_deals()
  SessionDeals 获取当前时段中的交易数量 
session_buy_orders() 
  SessionBuyOrders 获取当前的买单数量 
session_sell_orders()
  SessionSellOrders 获取当前的卖单数量 
session_turnover() 
  SessionTurnover 获取当前时段流水摘要 
session_interest()
  SessionInterest 获取当前时段的持仓摘要 
session_buy_orders_volume()
  SessionBuyOrdersVolume 获取买单交易量 
session_sell_orders_volume()
  SessionSellOrdersVolume 获取卖单交易量 
session_open()
  SessionOpen 获取当前交易时段的开盘价 
session_close()
  SessionClose 获取当前交易时段的收盘价 
session_aw()
  SessionAW 获取当前交易时段的加权平均价格 
session_price_settlement() 
  SessionPriceSettlement 获取当前交易时段的结算价格
 
session_price_limit_min() 
  SessionPriceLimitMin 获取当前会话的最低价格 
session_price_limit_max()
  SessionPriceLimitMax 获取当前交易时段的最高价格

这些是 Python 类中的一些方法，完整的列表可以在 SymbolInfo.py 文件中查看。

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.SymbolInfo import CSymbolInfo


if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()
      
m_symbol = CSymbolInfo("EURUSD")

print(f"""
Symbol Information
---------------------
Name: {m_symbol.name()}
Selected: {m_symbol.select()}
Synchronized: {m_symbol.is_synchronized()}

--- Volumes ---
Volume: {m_symbol.volume()}
Volume High: {m_symbol.volume_high()}
Volume Low: {m_symbol.volume_low()}

--- Time & Spread ---
Time: {m_symbol.time()}
Spread: {m_symbol.spread()}
Spread Float: {m_symbol.spread_float()}
Ticks Book Depth: {m_symbol.ticks_book_depth()}

--- Trade Levels ---
Stops Level: {m_symbol.stops_level()}
Freeze Level: {m_symbol.freeze_level()}

--- Bid Parameters ---
Bid: {m_symbol.bid()}
Bid High: {m_symbol.bid_high()}
Bid Low: {m_symbol.bid_low()}

--- Ask Parameters ---
Ask: {m_symbol.ask()}
Ask High: {m_symbol.ask_high()}
Ask Low: {m_symbol.ask_low()}

--- Last Parameters ---
Last: {m_symbol.last()}
Last High: {m_symbol.last_high()}
Last Low: {m_symbol.last_low()}

--- Order & Trade Modes ---
Trade Calc Mode: {m_symbol.trade_calc_mode()} ({m_symbol.trade_calc_mode_description()})
Trade Mode: {m_symbol.trade_mode()} ({m_symbol.trade_mode_description()})
Trade Execution Mode: {m_symbol.trade_execution()}  ({m_symbol.trade_execution_description()})

--- Swap Terms ---
Swap Mode: {m_symbol.swap_mode()} ({m_symbol.swap_mode_description()})
Swap Rollover 3 Days: {m_symbol.swap_rollover_3days()} ({m_symbol.swap_rollover_3days_description()})

--- Futures Dates ---
Start Time: {m_symbol.start_time()}
Expiration Time: {m_symbol.expiration_time()}

--- Margin Parameters ---
Initial Margin: {m_symbol.margin_initial()}
Maintenance Margin: {m_symbol.margin_maintenance()}
Hedged Margin: {m_symbol.margin_hedged()}
Hedged Margin Use Leg: {m_symbol.margin_hedged_use_leg()}

--- Tick Info ---

Digits: {m_symbol.digits()}
Point: {m_symbol.point()}
Tick Value: {m_symbol.tick_value()}
Tick Value Profit: {m_symbol.tick_value_profit()}
Tick Value Loss: {m_symbol.tick_value_loss()}
Tick Size: {m_symbol.tick_size()}

--- Contracts sizes---
Contract Size: {m_symbol.contract_size()}
Lots Min: {m_symbol.lots_min()}
Lots Max: {m_symbol.lots_max()}
Lots Step: {m_symbol.lots_step()}
Lots Limit: {m_symbol.lots_limit()}

--- Swap sizes 

Swap Long: {m_symbol.swap_long()}
Swap Short: {m_symbol.swap_short()}

--- Currency Info ---
Currency Base: {m_symbol.currency_base()}
Currency Profit: {m_symbol.currency_profit()}
Currency Margin: {m_symbol.currency_margin()}
Bank: {m_symbol.bank()}
Description: {m_symbol.description()}
Path: {m_symbol.path()}
Page: {m_symbol.page()}

--- Session Info ---
Session Deals: {m_symbol.session_deals()}
Session Buy Orders: {m_symbol.session_buy_orders()}
Session Sell Orders: {m_symbol.session_sell_orders()}
Session Turnover: {m_symbol.session_turnover()}
Session Interest: {m_symbol.session_interest()}
Session Buy Volume: {m_symbol.session_buy_orders_volume()}
Session Sell Volume: {m_symbol.session_sell_orders_volume()}
Session Open: {m_symbol.session_open()}
Session Close: {m_symbol.session_close()}
Session AW: {m_symbol.session_aw()}
Session Price Settlement: {m_symbol.session_price_settlement()}
Session Price Limit Min: {m_symbol.session_price_limit_min()}
Session Price Limit Max: {m_symbol.session_price_limit_max()}
---------------------
""")

mt5.shutdown()

输出

Symbol Information       
---------------------    
Name: EURUSD
Selected: True
Synchronized: True       

--- Volumes ---
Volume: 0
Volume High: 0
Volume Low: 0

--- Time & Spread ---    
Time: 2025-05-21 20:30:36
Spread: 0
Spread Float: True       
Ticks Book Depth: 0      

--- Trade Levels ---     
Stops Level: 0
Freeze Level: 0

--- Bid Parameters ---
Bid: 1.1335600000000001
Bid High: 1.13623
Bid Low: 1.12784

--- Ask Parameters ---
Ask: 1.1335600000000001
Ask High: 1.13623
Ask Low: 1.12805

--- Last Parameters ---
Last: 0.0
Last High: 0.0
Last Low: 0.0

--- Order & Trade Modes ---
Trade Calc Mode: 0 (Calculation of profit and margin for Forex)
Trade Mode: 4 (No trade restrictions)
Trade Execution Mode: 2  (Market execution)

--- Swap Terms ---
Swap Mode: 1 (Swaps are calculated in points)
Swap Rollover 3 Days: 3 (Wednesday)

--- Futures Dates ---
Start Time: 0
Expiration Time: 0

--- Margin Parameters ---
Initial Margin: 100000.0
Maintenance Margin: 0.0
Hedged Margin: 0.0
Hedged Margin Use Leg: False

--- Tick Info ---

Digits: 5
Point: 1e-05
Tick Value: 1.0
Tick Value Profit: 1.0
Tick Value Loss: 1.0
Tick Size: 1e-05

--- Contracts sizes---
Contract Size: 100000.0
Lots Min: 0.01
Lots Max: 100.0
Lots Step: 0.01
Lots Limit: 0.0

--- Swap sizes

Swap Long: -8.99
Swap Short: 4.5

--- Currency Info ---
Currency Base: EUR
Currency Profit: USD
Currency Margin: EUR
Bank: Pepperstone
Description: Euro vs US Dollar
Path: Markets\Forex\Majors\EURUSD
Page:

--- Session Info ---
Session Deals: 1
Session Buy Orders: 647
Session Sell Orders: 2
Session Turnover: 10.0
Session Interest: 0.0
Session Buy Volume: 3.0
Session Sell Volume: 13.0
Session Open: 1.12817
Session Close: 1.12842
Session AW: 0.0
Session Price Settlement: 0.0
Session Price Limit Min: 0.0
Session Price Limit Max: 0.0
---------------------


COrderInfo 类

此类提供对挂单属性的访问权限。


Python 自定义 OrderInfo 类

 MQL5 内置的 OrderInfo 类  Description

整数和日期时间类型属性
 		     
ticket()
  Ticket 获取先前已选定访问的订单的编号。 
type_time()
  TypeTime 获取到期时的订单类型。 
type_time_description()
  TypeTimeDescription 按到期时间获取订单类型字符串。  
time_setup()
  TimeSetup 获取订单下单时间。 
time_setup_msc()
  TimeSetupMsc 接收自 1970 年 1 月 1 日以来下单的时间（以毫秒为单位）。 
order_type()
  OrderType 获取订单类型的整数格式。 
order_type_description()
  OrderTypeDescription 获取订单类型的字符串格式。  
state()
  State 获取订单状态的整数格式。 
state_description()
  StateDescription 获取订单状态的字符串格式。 
magic()
  Magic 获取下单的 EA 交易的 ID。 
position_id()
  PositionId 获取仓位 ID。 
type_filling()
  TypeFilling 以填充类型获取订单执行类型的整数形式  
type_filling_description()
  TypeFillingDescription 以填充类型获取订单执行类型的字符串描述 
time_done() 
  TimeDone 获取订单执行或取消的时间。  
time_done_msc()
  TimeDoneMsc 获取订单执行或取消的时间，数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数  
time_expiration()
  TimeExpiration 获取订单到期时间。 

双精度类型属性 

     
volume_initial()
  VolumeInitial 获取初始订单交易量。  
volume_current()
  VolumeCurrent 获取订单的未填充交易量。  
price_open()
  PriceOpen 获取订单价格。  
price_current()
  PriceCurrent 根据订单交易品种获取当前价格。  
stop_loss()
  StopLoss 获取订单的止损价。  
take_profit()
  TakeProfit 获取订单的止盈价。  
price_stop_limit()
  PriceStopLimit 获取限价单的价格。 

   访问文本属性
 		     
comment()
  Symbol 获取订单备注。  
symbol()
  Comment 获取订单交易品种的名称。 

  选择

     
select_order(self, order) -> bool
   MetaTrader5.orders_get() 函数返回的订单列表中，根据订单对象（字典）选择订单。

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.OrderInfo import COrderInfo

if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()
      
# Get all orders from MT5
orders = mt5.orders_get()

# Loop and print info
m_order = COrderInfo()

for i, order in enumerate(orders):
    if m_order.select_order(order=order):
        print(f"""
Order #{i}

--- Integer & datetime type properties ---

Ticket: {m_order.ticket()}
Type Time: {m_order.type_time()} ({m_order.type_time_description()})
Time Setup: {m_order.time_setup()}
Time Setup (ms): {m_order.time_setup_msc()}
State: {m_order.state()} ({m_order.state_description()})
Order Type: {m_order.order_type()} ({m_order.order_type_description()})
Magic Number: {m_order.magic()}
Position ID: {m_order.position_id()}
Type Filling: {m_order.type_filling()} ({m_order.type_filling_description()})
Time Done: {m_order.time_done()}
Time Done (ms): {m_order.time_done_msc()}
Time Expiration: {m_order.time_expiration()}
External ID: {m_order.external_id()}

--- Double type properties ---

Volume Initial: {m_order.volume_initial()}
Volume Current: {m_order.volume_current()}
Price Open: {m_order.price_open()}
Price Current: {m_order.price_current()}
Stop Loss: {m_order.stop_loss()}
Take Profit: {m_order.take_profit()}
Price StopLimit: {m_order.price_stop_limit()}

--- Text type properties ---

Comment: {m_order.comment()}
Symbol: {m_order.symbol()}

""")

mt5.shutdown()

输出

Order #0

--- Integer & datetime type properties --- 

Ticket: 153201235
Type Time: 2 (ORDER_TIME_SPECIFIED)        
Time Setup: 2025-05-21 23:56:16
Time Setup (ms): 1747860976672
State: 1 (Order accepted)
Order Type: 3 (Sell Limit pending order)   
Magic Number: 1001
Position ID: 0
Type Filling: 2 (IOC (Immediate or Cancel))
Time Done: 1970-01-01 03:00:00
Time Done (ms): 0
Time Expiration: 2025-05-21 23:57:14.940000
External ID:

--- Double type properties ---

Volume Initial: 0.01
Volume Current: 0.01
Price Open: 1.13594
Price Current: 1.1324
Stop Loss: 0.0
Take Profit: 0.0
Price StopLimit: 0.0

--- Text type properties ---

Comment: Sell Limit Order
Symbol: EURUSD


CHistoryOrderInfo 类

此类提供了对历史订单属性的便捷访问。


Python 自定义 CHistoryOrderInfo 类

 MQL5 内置的 CHistoryOrderInfo 类  Description

整数、日期时间和字符串类型属性
 		     
time_setup()
  TimeSetup 获取订单下单时间。 
time_setup_msc()
  TimeSetupMsc 获取订单设置时间，数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数 
time_done()
  TimeDone 获取订单执行或取消的时间。 
time_done_msc()
  TimeDoneMsc 获取订单执行或取消的时间，数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数 
magic()
  Magic 获取下达所选订单的 EA 交易的 ID 
ticket()
   返回所选订单的编号。 
order_type()
  OrderType 返回所选订单的类型。 
order_type_description()
  OrderTypeDescription 返回所选订单的类型的字符串格式。 
state()
  State 返回订单状态的整数形式。 
state_description()
  StateDescription 返回订单状态的字符串形式。 
time_expiration()
  TimeExpiration 获取所选订单的到期时间。 
type_filling()
  TypeFilling 以填充类型获取订单执行类型的整数形式。 
type_filling_description()
  TypeFillingDescription 以填充类型获取订单执行类型的字符串描述 
type_time()
  TypeTime 获取过期订单的类型的整数形式。 
type_time_description()
  TypeTimeDescription 获取过期订单的类型的字符串形式。 
position_id()
  PositionId 获取仓位 ID 

双精度类型属性 

     
volume_initial()
  VolumeInitial 获取所选订单的初始交易量  
volume_current()
  VolumeCurrent 获取所选订单的未完成交易量。  
price_open()
  PriceOpen 获取选定的订单价格。 
price_current() 
  PriceCurrent 根据订单交易品种获取当前价格。  
stop_loss() 
  StopLoss 获取所选订单的止损价。  
take_profit()
  TakeProfit 获取所选订单的止盈价。  
price_stop_limit() 
  PriceStopLimit 获取选定限价单的价格。 
 
文本属性

     
symbol() 
  Symbol 返回所选订单的交易品种。  
comment()
  Comment 返回所选订单的注释。 

选择

     
select_order(self, order) -> bool
   从函数 MetaTrader5.history_orders_get 返回的对象（字典）列表中选择订单对象。

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.HistoryOrderInfo import CHistoryOrderInfo
from datetime import datetime, timedelta

if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()

# The date range

from_date = datetime.now() - timedelta(hours=5)
to_date = datetime.now()

# Get history orders

history_orders = mt5.history_orders_get(from_date, to_date)

if history_orders == None:
    print(f"No deals, error code={mt5.last_error()}")
    exit()
    
# m_order instance
m_order = CHistoryOrderInfo()

# Loop and print each order
for i, order in enumerate(history_orders):
    if m_order.select_order(order):
        print(f"""
History Order #{i}

--- Integer, Datetime & String type properties ---

Time Setup: {m_order.time_setup()}
Time Setup (ms): {m_order.time_setup_msc()}
Time Done: {m_order.time_done()}
Time Done (ms): {m_order.time_done_msc()}
Magic Number: {m_order.magic()}
Ticket: {m_order.ticket()}
Order Type: {m_order.order_type()} ({m_order.type_description()})
Order State: {m_order.state()} ({m_order.state_description()})
Expiration Time: {m_order.time_expiration()}
Filling Type: {m_order.type_filling()} ({m_order.type_filling_description()})
Time Type: {m_order.type_time()} ({m_order.type_time_description()})
Position ID: {m_order.position_id()}
Position By ID: {m_order.position_by_id()}

--- Double type properties ---

Volume Initial: {m_order.volume_initial()}
Volume Current: {m_order.volume_current()}
Price Open: {m_order.price_open()}
Price Current: {m_order.price_current()}
Stop Loss: {m_order.stop_loss()}
Take Profit: {m_order.take_profit()}
Price Stop Limit: {m_order.price_stop_limit()}

--- Access to text properties ---

Symbol: {m_order.symbol()}
Comment: {m_order.comment()}
""")

mt5.shutdown()

输出

History Order #79

--- Integer, Datetime & String type properties ---

Time Setup: 2025-05-21 23:56:17
Time Setup (ms): 1747860977335
Time Done: 2025-05-22 01:57:47
Time Done (ms): 1747868267618
Magic Number: 1001
Ticket: 153201241
Order Type: 5 (Sell Stop pending order)
Order State: 4 (Order fully executed)
Expiration Time: 2025-05-21 23:57:14.940000
Filling Type: 1 (FOK (Fill or Kill))
Time Type: 2 (ORDER_TIME_SPECIFIED)
Position ID: 153201241
Position By ID: 0

--- Double type properties ---

Volume Initial: 0.01
Volume Current: 0.0
Price Open: 1.13194
Price Current: 1.13194
Stop Loss: 0.0
Take Profit: 0.0
Price Stop Limit: 0.0

--- Access to text properties ---

Symbol: EURUSD
Comment: Sell Stop Order


CPositionInfo 类

此类提供了对未平仓位属性的便捷访问。


Python 自定义 CPositionInfo 类

 MQL5 内置的 CPositionInfo 类  描述

   整数和日期时间类型属性
 		     
ticket()
   获取先前选定的访问权限仓位的单号。 
time()
  Time  获取开仓时间。 
time_msc()
  TimeMsc 获取开仓时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。 
time_update()
  TimeUpdate 获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的秒数。 
time_update_msc()
  TimeUpdateMsc 获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。 
position_type()
  PositionType 获取持仓类型的整数形式。 
position_type_description()
  TypeDescription 获取持仓类型的字符串形式。 
magic()
  Magic 获取开仓的 EA 交易的 ID。 
position_id()
  Identifier 获取仓位 ID。

双精度类型属性 

     
volume()
  Volume 获取仓位的交易量。  
price_open()
  PriceOpen 获取开仓价格。  
stop_loss()
  StopLoss 获取持仓止损价格。  
take_profit()
  TakeProfit 获取持仓止盈价格。  
price_current()
  PriceCurrent 获取仓位交易品种的当前价格。  
profit()
  Profit 获取当前持仓的盈利金额。  
swap() 
  Swap 获取仓位的的库存费金额。 

   访问文本属性
 		     
comment()
  Comment 获取该仓位的注释。  
symbol()
  Symbol 获取持仓交易品种的名称。 

  选择

     
select_position(self, position) -> bool
   MetaTrader5.positions_get() 函数返回的持仓列表中选择持仓对象（字典）。

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.PositionInfo import CPositionInfo

if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()
      
positions = mt5.positions_get()
m_position = CPositionInfo()

# Loop and print each position
for i, position in enumerate(positions):
    if m_position.select_position(position):
        print(f"""
Position #{i}

--- Integer type properties ---

Time Open: {m_position.time()}
Time Open (ms): {m_position.time_msc()}
Time Update: {m_position.time_update()}
Time Update (ms): {m_position.time_update_msc()}
Magic Number: {m_position.magic()}
Ticket: {m_position.ticket()}
Position Type: {m_position.position_type()} ({m_position.position_type_description()})

--- Double type properties ---

Volume: {m_position.volume()}
Price Open: {m_position.price_open()}
Price Current: {m_position.price_current()}
Stop Loss: {m_position.stop_loss()}
Take Profit: {m_position.take_profit()}
Profit: {m_position.profit()}
Swap: {m_position.swap()}

--- Access to text properties ---

Symbol: {m_position.symbol()}
Comment: {m_position.comment()}

""")

mt5.shutdown()

输出

Position #1

--- Integer type properties ---

Time Open: 2025-05-22 15:02:06
Time Open (ms): 1747915326225
Time Update: 2025-05-22 15:02:06
Time Update (ms): 1747915326225
Magic Number: 0
Ticket: 153362497
Position Type: 1 (Sell)

--- Double type properties ---

Volume: 0.1
Price Open: 1.12961
Price Current: 1.1296
Stop Loss: 0.0
Take Profit: 0.0
Profit: 0.1
Swap: 0.0

--- Access to text properties ---

Symbol: EURUSD
Comment:


CDealInfo 类

该类提供对 MetaTrader 5 程序中交易属性的访问。


Python 自定义 CDealInfo 类

 MQL5 内置 CDealInfo 类  描述

整数和日期时间类型属性 

     
ticket()
   提供所选交易的编号 
time()
  Time 获取交易执行时间。 
time_msc()
  TimeMsc 获取成交单执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。 
deal_type()
  DealType 获得交易类型 
type_description()
  TypeDescription 获取交易类型的字符串形式。 
entry()
  Entry 获取交易方向。 
entry_description()
  EntryDescription 获取交易方向字符串。 
magic()
  Magic 获取执行交易的 EA 交易的 ID。 
position_id()
  PositionId 获取交易所涉及的仓位 ID。

双精度类型属性

   
volume()
  Volume 获取交易量（手数大小）。 
price()
  Price 获取成交价格。 
commission()
  Commision 获取成交佣金。 
swap()
  Swap 获取平仓时的库存费金额。 
profit() 
  Profit 获取交易的财务结果（利润） 

字符串类型属性 

     
symbol() 
  Symbol 获取所选交易的交易品种名称。  
comment()
  Comment 获取所选成交单的注释。

选择 

     
select_by_index(self, index)
   通过索引选择成交单。 
select_deal(self, deal) -> bool
   MetaTrader5.history_deals_get 函数返回的交易列表中，根据交易对象（字典）选择成交单。

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from datetime import datetime, timedelta
from Trade.DealInfo import CDealInfo

# The date range
from_date = datetime.now() - timedelta(hours=24)
to_date = datetime.now()

if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()
      
m_deal = CDealInfo()

# Get all deals from MT5 history
deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date)
    
for i, deal in enumerate(deals):
    
    if (m_deal.select_deal(deal=deal)):
        print(f"""
Deal #{i}

--- integer and dateteime properties ---

Ticket: {m_deal.ticket()}
Time: {m_deal.time()}
Time (ms): {m_deal.time_msc()}
Deal Type: {m_deal.deal_type()} ({m_deal.type_description()})
Entry Type: {m_deal.entry()} ({m_deal.entry_description()})
Order: {m_deal.order()}
Magic Number: {m_deal.magic()}
Position ID: {m_deal.position_id()}

--- double type properties ---

Volume: {m_deal.volume()}
Price: {m_deal.price()}
Commission: {m_deal.commission()}
Swap: {m_deal.swap()}
Profit: {m_deal.profit()}

--- string type properties --- 

Comment: {m_deal.comment()}
Symbol: {m_deal.symbol()}

External ID: {m_deal.external_id()}
""")

mt5.shutdown()

输出

Deal #53

--- integer and dateteime properties ---

Ticket: 0
Time: 2025-05-22 01:57:47
Time (ms): 1747868267618
Deal Type: 1 (SELL)
Entry Type: 0 (IN)
Order: 153201241
Magic Number: 1001
Position ID: 153201241

--- double type properties ---

Volume: 0.01
Price: 1.13194
Commission: -0.04
Swap: 0.0
Profit: 0.0

--- string type properties ---

Comment: Sell Stop Order
Symbol: EURUSD

External ID:


CTerminalInfo 类

该类提供对 MetaTrader 5 程序环境属性的访问。


Python 自定义 CTerminalInfo 类

 MQL5 内置的 CTerminalInfo 类  描述

字符串类型属性 

     
name()
  Name 获取客户端终端的名称。 
company()
  Company 获取客户端终端的公司名称。 
language()
  Language 获取客户端终端的语言。 
path()
  Path 获取客户端终端所在的文件夹。 
data_path()
  DataPath 获取客户端终端的数据文件夹。 
common_data_path()
  CommonDataPath 获取所有客户端终端的公共数据文件夹（计算机上安装的所有 MetaTrade5 应用程序）。

整数类型属性

   
build()
  Build 获取客户端终端的构建版本号。 
is_connected()
  IsConnected 获取与交易服务器的连接信息。 
is_dlls_allowed()
  IsDLLAllowed 获取有关 DLL 使用权限的信息。 
is_trade_allowed()
  IsTradeAllowed 获取有关交易权限的信息。 
is_email_enabled()
  IsEmailEnabled 获取发送电子邮件至 SMTP 服务器的权限和登录信息, 在终端设置里指定。 
is_ftp_enabled()
  IsFtpEnabled 获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 在终端设置里指定。 
are_notifications_enabled()
   检查 MetaTrader 5 终端设置中是否启用了推送通知。 
is_community_account()
   检查当前终端是否已登录到mql5.com （本网站）上的 MetaTrader 社区。 
is_community_connection()
   检查终端是否与 MQL5 社区服务建立了活动连接。 
is_mqid()
   检查用户是否已使用其 MQID（MetaQuotes ID）登录。 
is_tradeapi_disabled()
   检查 MetaTrader 5 设置中是否禁用了 Trade API。 
max_bars()
  MaxBars 获取图表上最大柱形数量的信息。  
code_page()
   返回表示 MetaTrader 5 终端当前使用的代码页（字符编码）的整数值。  
ping_last()
   返回 MetaTrader 终端与经纪商服务器之间最后记录的 ping 时间（以微秒为单位）。  
community_balance()
   返回用户 MQL5 社区帐户的当前余额。  
retransmission()
   返回服务器到终端的数据重传速率。 

用法示例

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.TerminalInfo import CTerminalInfo


if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()
      
terminal = CTerminalInfo()

print(f"""
Terminal Information

--- String type ---

Name: {terminal.name()}
Company: {terminal.company()}
Language: {terminal.language()}
Terminal Path: {terminal.path()}
Data Path: {terminal.data_path()}
Common Data Path: {terminal.common_data_path()}

--- Integers type ---

Build: {terminal.build()}
Connected: {terminal.is_connected()}
DLLs Allowed: {terminal.is_dlls_allowed()}
Trade Allowed: {terminal.is_trade_allowed()}
Email Enabled: {terminal.is_email_enabled()}
FTP Enabled: {terminal.is_ftp_enabled()}
Notifications Enabled: {terminal.are_notifications_enabled()}
Community Account: {terminal.is_community_account()}
Community Connected: {terminal.is_community_connection()}
MQID: {terminal.is_mqid()}
Trade API Disabled: {terminal.is_tradeapi_disabled()}
Max Bars: {terminal.max_bars()}
Code Page: {terminal.code_page()}
Ping Last (μs): {terminal.ping_last()}
Community Balance: {terminal.community_balance()}
Retransmission Rate: {terminal.retransmission()}
""")
    
mt5.shutdown()

输出

Terminal Information

--- String type ---

Name: Pepperstone MetaTrader 5
Company: Pepperstone Group Limited
Language: English
Terminal Path: c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5
Data Path: C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F4F6C6D7A7155578A6DEA66D12B1D40D
Common Data Path: C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common

--- Integers type ---

Build: 4755
Connected: True
DLLs Allowed: True
Trade Allowed: True
Email Enabled: True
FTP Enabled: False
Notifications Enabled: False
Community Account: True
Community Connected: True
MQID: False
Trade API Disabled: False
Max Bars: 100000000
Code Page: 0
Ping Last (μs): 251410
Community Balance: 900.026643
Retransmission Rate: 0.535847326494355


CTrade 类

本类提供对交易函数的便捷访问。与之前返回有关交易品种、MetaTrader 5 终端、历史交易和账户信息的类不同，这个功能是我们开仓交易所需要的。

设置参数

在我们的 Python 类中，我们不用像 CTrade MQL5 类那样使用单独的函数来设置幻数、成交类型和点偏差值等参数，而是在一个类构造函数中配置所有这些参数。

class CTrade:
    
    def __init__(self, magic_number: int, filling_type_symbol: str, deviation_points: int):

这样可以减少出错的可能性，因为调用单独的函数可能会被遗忘，从而导致运行时错误，例如由于空值或没有值而导致的错误。


Python 自定义 CTrade 类

 MQL5 内置 CTrade 类 

订单操作
 		     
order_open(self, symbol: str, volume: float, order_type: int, price: float,
	   sl: float = 0.0, tp: float = 0.0, type_time: int = mt5.ORDER_TIME_GTC, 
	   expiration: datetime = None, comment: str = "") -> bool
  OrderOpen 设置一份带有指定参数的挂单。 
order_modify(self, ticket: int, price: float, sl: float, tp: float,
	     type_time: int = mt5.ORDER_TIME_GTC, 
             expiration: datetime = None, stoplimit: float = 0.0) -> bool:
  OrderModify 使用指定参数修改挂单。 
order_delete(self, ticket: int) -> bool
  OrderDelete 删除一个挂单。

操作仓位

   
position_open(self, symbol: str, volume: float, order_type: int, 
	      price: float, sl: float, tp: float, comment: str="") -> bool
  PositionOpen 根据指定参数开仓。 
position_modify(self, ticket: int, sl: float, tp: float) -> bool
  PositionModify 根据指定的编号修改持仓参数。 
position_close(self, ticket: int, deviation: float=float("nan")) -> bool
  PositionClose 平掉指定交易品种的仓位。

额外的方法

   
buy(self, volume: float, symbol: str, price: float, 
    sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool
  Buy 使用指定参数开立多头头寸 
sell(self, volume: float, symbol: str, price: float, 
     sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool
  Sell 使用指定参数开立空头头寸 
buy_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, 
	  sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, 
	  expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
  BuyLimit 开立一个指定参数的买入限价单。 
sell_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, 
	   sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, 
	   expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
  SellLimit 开立一个指定参数的卖出限价挂单。 
buy_stop(self, volume: float, price: float, symbol: str, 
	 sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, 
	 expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
  BuyStop 设置一个带有指定参数的买入止损类型挂单。 
sell_stop(self, volume: float, price: float, symbol: str, 
	  sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, 
	  expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
  SellStop 设置一个指定参数的卖出止损类型的挂单 
buy_stop_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, 
		sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, 
		expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
 BuyStopLimit 设置一个具有指定参数的买入止损限价单 
sell_stop_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, 
		sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, 
		expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
  SellStopLimit 设置一个带有指定参数的卖出止损限价单。

现在，让我们使用 Python 中的 CTrade 类来开设几个仓位和挂单。

import MetaTrader5 as mt5
from Trade.Trade import CTrade
from Trade.SymbolInfo import CSymbolInfo
from datetime import datetime, timedelta

if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"):
    print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error())
    quit()      
    
symbol = "EURUSD"

m_symbol = CSymbolInfo(symbol=symbol)
m_trade = CTrade(magic_number=1001,
                 deviation_points=100,
                 filling_type_symbol=symbol)

m_symbol.refresh_rates()

ask = m_symbol.ask()
bid = m_symbol.bid()

lotsize = m_symbol.lots_min()

# === Market Orders ===

m_trade.buy(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask, sl=0.0, tp=0.0, comment="Market Buy Pos")
m_trade.sell(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid, sl=0.0, tp=0.0, comment="Market Sell Pos")

# expiration time for pending orders
expiration_time = datetime.now() + timedelta(minutes=1)

# === Pending Orders ===

# Buy Limit - price below current ask
m_trade.buy_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time,
                comment="Buy Limit Order")

# Sell Limit - price above current bid
m_trade.sell_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time,
                   comment="Sell Limit Order")

# Buy Stop - price above current ask
m_trade.buy_stop(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time,
                 comment="Buy Stop Order")

# Sell Stop - price below current bid
m_trade.sell_stop(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time,
                  comment="Sell Stop Order")

# Buy Stop Limit - stop price above ask, limit price slightly lower (near it)
m_trade.buy_stop_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time,
                       comment="Buy Stop Limit Order")

# Sell Stop Limit - stop price below bid, limit price slightly higher (near it)
m_trade.sell_stop_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time,
                        comment="Sell Stop Limit Order")

mt5.shutdown()

结果


结论

MQL5 中的交易类是件好东西，以前我们都是从头开始编写所有东西，这非常麻烦，而且正如我之前解释的那样，会导致很多错误。通过将 MetaTrader 5 python 包扩展到 Python 中语法与 MQL5 非常相似的库（模块），可以帮助开发人员利用他们已经掌握的 MQL5 知识来开发 Python 应用程序。

这些自定义 Python 库可以通过在 Python 函数和类中添加 “Docstrings” 来帮助缓解 Intellisense 支持问题，文本编辑器（例如 Visual Studio Code）可以帮助记录代码并突出显示参数，从而使编码过程变得有趣且更容易。例如，在 CTrade 类的 buy 方法中，有一个关于该函数的简短描述。

class CTrade:
# ....

    def buy(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool:
        
        """
        Opens a buy (market) position.
        
        Args:
            volume: Trade volume (lot size)
            symbol: Trading symbol (e.g., "EURUSD")
            price: Execution price
            sl: Stop loss price (optional, default=0.0)
            tp: Take profit price (optional, default=0.0)
            comment: Position comment (optional, default="")
        
        Returns:
            bool: True if order was sent successfully, False otherwise
        """

现在将在 VS Code 中描述此函数。


简而言之，本文记录了我用 Python 编程语言为 MetaTrader5 编写的交易类，请在讨论区告诉我您的想法。

顺致敬意。


附件表


文件名和路径

 描述与用途

模块（库）
 		  
Trade\AccountInfo.py 包含 CAccountInfo 类
Trade\DealInfo.py 包含 CDealInfo 类
Trade\HistoryOrderInfo.py 包含 CHistoryOrderInfo 类
Trade\OrderInfo.py 包含 OrderInfo 类
Trade\PositionInfo.py 包含 CPositionInfo 类
Trade\SymbolInfo.py 包含 CSymbolInfo 类
Trade\TerminalInfo.py  包含 CTerminalInfo 类
Trade\Trade.py 包含 CTrade 类

测试文件
 accountinfo_test.py 用于测试 CAccountInfo 类提供的方法的脚本 
 dealinfo_test.py 用于测试 CDealInfo 类提供的各种方法的脚本 
 error_description.py 包含将错误代码和返回代码描述为人类可读字符串的函数 
 historyorderinfo_test.py 用于测试 CHistoryOrderInfo 类提供的方法的脚本 
 orderinfo_test.py 用于测试 COrderInfo 类提供的方法的脚本 
 positioninfo_test.py 用于测试 CPositionInfo 类提供的方法的脚本 
 symbolinfo_test.py 用于测试 CSymbolInfo 类提供的各种方法的脚本 
 terminalinfo_test.py 用于测试 CTerminal 类提供的各种方法的脚本  
 main.py 这是一个用于测试 CTrade 类的脚本，可以把它看作是用 Python 编写的最终交易机器人。 

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18208

附加的文件 |
下载ZIP
Trade_classes_Python.zip (43.78 KB)

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
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    最近评论 | 前往讨论 (2)
    Yevgeniy Koshtenko
    Yevgeniy Koshtenko | 12 6月 2025 在 14:30
    MetaQuotes:

    已发布文章在 MetaTrader 5 中创建用于交易的 Python 类，与 MQL5 中的类类似

    作者:Omega J Msigwa

    非常感谢。您的文章很棒
    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 12 6月 2025 在 18:21

    非常感谢！您的文章对今后的项目 非常有用.....

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