使用 MetaTrader 5 Python 构建类似 MQL5 的交易类
目录
- 概述
- CAccountInfo 类
- CSymbolInfo 类
- COrderInfo 类
- CHistoryOrderInfo 类
- CPositionInfo 类
- CDealInfo 类
- CTerminalInfo 类
- CTrade 类
- 结论
概述
MetaEditor 中预装的标准库使用 MQL5 编程语言构建算法交易系统变得更加容易。这些模块（库）包含各种函数和变量，可以简化开仓、验证、平仓等操作。
如果没有这些依赖项，即使是编写一个简单的程序也会变得更加困难，例如编写一个简单的脚本来开立买入仓位（交易）。
没有 CTrade 类
void OnStart() { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; MqlTick ticks; SymbolInfoTick(Symbol(), ticks); //--- setting a trade request ZeroMemory(request); request.action =TRADE_ACTION_DEAL; request.symbol =Symbol(); request.magic =2025; request.volume =0.01; request.type =ORDER_TYPE_BUY; request.price =ticks.ask; request.sl =0; request.tp =0; request.deviation = 10; // Max price slippage in points request.magic = 2025; request.comment = "Buy Order"; request.type_filling= ORDER_FILLING_IOC; // or ORDER_FILLING_IOC, ORDER_FILLING_RETURN request.type_time = ORDER_TIME_GTC; // Good till canceled //--- action and return the result if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderSend failed retcode: ", result.retcode); } }
含有 CTrade 类
#include <Trade\Trade.mqh> CTrade m_trade; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- MqlTick ticks; SymbolInfoTick(Symbol(), ticks); m_trade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol()); m_trade.SetExpertMagicNumber(2025); m_trade.SetDeviationInPoints(10); //Slippage m_trade.Buy(0.01, Symbol(), ticks.ask,0,0,"Buy Order"); }
这两个函数都可以在 MetaTrader 5 中开立买入仓位，但是，第一种方法非常粗糙、耗时，并且由于您应该编写大量代码来获得简单的功能，因此增加了产生错误的可能性。
更不用说它还要求你具备更强的技术能力（才能理解在 MetaTrader 5 中发送买入仓位的整个过程）。
有一个名为 MetaTrader 5 的 Python 包，它使 Python 开发人员能够访问该平台，获取平台的几乎所有信息（交易品种、已开仓位等），并能够发送一些命令来开立、修改、删除交易等。这与我们使用 MQL5 编程语言所能做的事情类似。
虽然这个软件包很有用，但它没有像 MQL5 语言中那样的内置模块来帮助我们进行开发过程。
与第一个编码示例类似，用 Python 编写一个简单的程序需要编写更多行代码，更糟糕的是，这个 MetaTrade5 Python 包与大多数集成开发环境 (IDE)（例如 Visual Studio Code ）的兼容性不佳，这意味着您将无法获得非常有用的 Intellisense 编码支持。
由于 IDE 不支持此软件包，因此您经常会发现自己需要查阅文档来理解忘记的简单概念，而不是在 IDE 中自行解决。这会导致使用此软件包的糟糕体验。
在本文中，我们将基于 MetaTrader 5 包在 Python 中实现交易类，以帮助我们像使用 MQL5 一样有效地用 Python 编写程序。
CAccountInfo 类
在 MQL5 中，此类用于处理交易账户属性。可以使用此类访问经纪商交易账户的所有信息，让我们用 Python 实现它的等效功能。
|
Python 自定义 CAccountInfo 交易类
|MQL5 内置 CAccountInfo 交易类
|描述
|
整数和字符串类型属性
|
login()
|Login
|获取账户编号。
|
trade_mode()
|TradeMode
|获取交易模式。
|
trade_mode_description()
|TradeModeDescription
|以字符串形式获取交易模式。
|
leverage()
|Leverage
|获得给定的杠杆倍数。
|
stopout_mode()
|StopoutMode
|获取强制平仓模式。
|
stopout_mode_description()
|StopoutModeDescription
|获取强制平仓设置模式的字符串。
|
margin_mode()
|MarginMode
|获取预付款计算模式。
|
margin_mode_description()
|MarginModeDescription
|获取预付款计算模式的字符串形式。
|
trade_allowed()
|TradeAllowed
|获取允许交易的标志。
|
trade_expert()
|TradeExpert
|获得是否允许自动交易的标志。
|
limit_orders()
|LimitOrders
|获取允许的最大挂单数量。
|
双精度类型属性
|
balance()
|Balance
|获取 MetaTrader 5 账户余额。
|
credit()
|Credit
|获得给予的积分。
|
profit()
|Profit
|获取账户中的当前利润金额
|
equity()
|Equity
|获取账户中当前的净值金额。
|
margin()
|Margin
|获取预留保证金的金额。
|
free_margin()
|FreeMargin
|获取可用预付款金额。
|
margin_level()
|MarginLevel
|获取预付款水平。
|
margin_call()
|MarginCall
|获取存款保证金水平。
|
margin_stopout()
|MarginStopOut
|获取强制平仓的保证金水平。
|
文本类型属性
|
name()
|Name
|获取帐户名
|
server()
|Server
|获取交易服务器名称
|
company()
|Company
|获取为该帐户提供服务的公司名称
|
currency()
|Currency
|获取存款货币名称。
|
额外的方法
|
margin_check(self, symbol, order_type, volume, price)
|MarginCheck
|获取执行交易操作所需的预付款金额。
|
free_margin_check(self, symbol, order_type, volume, price)
|FreeMarginCheck
|获取交易操作执行后剩余的可用预付款金额。
|
order_profit_check(self, symbol, order_type, volume, price_open, price_close)
|OrderProfitCheck
|根据传入的参数计算出评估后的利润。
|
max_lot_check(self, symbol, order_type, price, percent=100)
|MaxLotCheck
|获得最大可能的交易量。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.AccountInfo import CAccountInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() acc = CAccountInfo() print(f""" Account Information ------------------- Login: {acc.login()} Name: {acc.name()} Server: {acc.server()} Company: {acc.company()} Currency: {acc.currency()} Trade Mode: {acc.trade_mode()} ({acc.trade_mode_description()}) Leverage: {acc.leverage()} Stopout Mode: {acc.stopout_mode()} ({acc.stopout_mode_description()}) Margin Mode: {acc.margin_mode()} ({acc.margin_mode_description()}) Trade Allowed: {acc.trade_allowed()} Trade Expert: {acc.trade_expert()} Limit Orders: {acc.limit_orders()} ------------------- Balance: {acc.balance()} Credit: {acc.credit()} Profit: {acc.profit()} Equity: {acc.equity()} Margin: {acc.margin()} Free Margin: {acc.free_margin()} Margin Level: {acc.margin_level()} Margin Call: {acc.margin_call()} Margin StopOut: {acc.margin_stopout()} ------------------- """) mt5.shutdown()
输出
Account Information ------------------- Login: 61346344 Name: John Doe Server: MetaQuotes-Demo Company: MetaQuotes Software Corp Currency: USD Trade Mode: 0 (Demo) Leverage: 400 Stopout Mode: 0 (Percent) Margin Mode: 2 (Retail Hedging) Trade Allowed: True Trade Expert: True Limit Orders: 500 ------------------- Balance: 928.42 Credit: 0.0 Profit: -2.21 Equity: 926.21 Margin: 2.81 Free Margin: 923.4 Margin Level: 32961.20996441281 Margin Call: 90.0 Margin StopOut: 20.0 -------------------
CSymbolInfo 类
此类提供对交易品种属性的访问。
|
Python 自定义 CSymbolInfo 类
|MQL5 内置的 CSymbolInfo 类
|描述
|
控制
|
refresh()
|Refresh
|刷新交易品种数据。
|
refresh_rates()
|RefreshRates
|刷新交易品种报价
|
属性
|
name()
|Name
|获取交易品种名称。
|
select(self, select=True)
|Select
|在“市场报价”中添加或移除交易品种
|
is_synchronized()
|IsSynchronized
|检查交易品种与服务器的同步情况。
|
交易量
|
volume()
|Volume
|获取上一笔交易的交易量。
|
volume_high()
|VolumeHigh
|获取一天内的最大交易量
|
volume_low()
|VolumeLow
|获取一天的最小交易量。
|
杂项
|
time()
|Time
|获取上次报价的时间。
|
spread()
|Spread
|获取点差值（以点数为单位）。
|
spread_float()
|SpreadFloat
|获取浮动点差的标志。
|
ticks_book_depth()
|TicksBookDepth
|获取保存分时报价的深度。
|
水平
|
stops_level()
|StopsLevel
|获取订单距现价的最小距离 (以点数为单位)。
|
freeze_level()
|FreezeLevel
|获取交易操作的冻结距离 (以点数为单位)。
|
卖出价格
|
bid()
|Bid
|获取当前卖出价格。
|
bid_high()
|BidHigh
|获取日内最高卖出价格。
|
bid_low()
|BidLow
|获取日内最低卖出价格。
|
买入价格
|
ask()
|Ask
|获取当前买入价格
|
ask_high()
|AskHigh
|获取日内最高买入价格
|
ask_low()
|AskLow
|获取日内最低买入价格
|
价格
|
last()
|Last
|返回当前最后价格
|
last_high()
|LastHigh
|返回日内最高最后价格
|
last_low()
|LastLow
|返回日内最低最后价格
|
交易模式
|
trade_calc_mode()
|TradeCalcMode
|获取合约成本的整数格式计算模式。
|
trade_calc_mode_description()
|TradeCalcModeDescription
|获取合约成本的字符串格式计算模式。
|
trade_mode()
|TradeMode
|以整数格式获取订单执行类型。
|
trade_mode_description()
|TradeModeDescription
|以字符串格式获取订单执行类型。
|
trade_execution()
|TradeExecution
|获取整数格式的交易执行模式。
|
trade_execution_description()
|TradeExecutionDescription
|获取字符串格式的交易执行模式
|
库存费
|
swap_mode()
|SwapMode
|获取整数格式的库存费计算模式
|
swap_mode_description()
|SwapModeDescription
|获取字符串格式的库存费计算模式
|
swap_rollover_3days()
|SwapRollover3days
|获取当日三重库存费用的整数值
|
swap_rollover_3days_description()
|SwapRollover3daysDescription
|获取三重库存费用的日期字符串。
|
预付款
|
margin_initial()
|MarginInitial
|获取初始预付款的值。
|
margin_maintenance()
|MarginMaintenance
|获取维持预付款的值
|
margin_hedged()
|返回给定交易品种的对冲预付款的值。
|
margin_hedged_use_leg()
|返回一个布尔值，指示对冲预付款是否分别适用于每个仓位（持仓方）。
|
分时报价信息
|
digits()
|Digits
|获取小数点后的数字位数。
|
point()
|Point
|获取一个点的值
|
tick_value()
|TickValue
|获取价格最小变动值（价格的最小变化量）
|
tick_value_profit()
|TickValueProfit
|获取盈利仓位的计算最小价格变动单位。
|
tick_value_loss()
|TickValueLoss
|获取亏损仓位的计算最小价格变动单位。
|
tick_size()
|TickSize
|获得最小的价格变动
|
合约规模
|
contract_size()
|ContractSize
|获取交易合约金额
|
lots_min()
|LotsMin
|达到达成交易所需的最低交易量
|
lots_max()
|LotsMax
|获得达成交易的最大成交量
|
lots_step()
|LotsStep
|获取交易量变化的最小步长以完成交易
|
lots_limit()
|LotsLimit
|获取一个品种的最大允许开仓和挂单交易量
|
库存费大小
|
swap_long()
|SwapLong
|获取多头头寸库存费的值
|
swap_short()
|SwapShort
|获取空头头寸库存费的值
|
交易品种/货币信息
|
currency_base()
|CurrencyBase
|获取基础货币的交易品种名称
|
currency_profit()
|CurrencyProfit
|获取利润货币名称
|
currency_margin()
|CurrencyMargin
|获取预付款货币名称
|
bank()
|Bank
|获取当前报价来源的名称
|
description()
|Description
|获取交易品种的字符串描述
|
path()
|Path
|获取交易品种树中的路径
|
page()
|包含该交易品种信息的网页地址
|
时段信息
|
session_deals()
|SessionDeals
|获取当前时段中的交易数量
|
session_buy_orders()
|SessionBuyOrders
|获取当前的买单数量
|
session_sell_orders()
|SessionSellOrders
|获取当前的卖单数量
|
session_turnover()
|SessionTurnover
|获取当前时段流水摘要
|
session_interest()
|SessionInterest
|获取当前时段的持仓摘要
|
session_buy_orders_volume()
|SessionBuyOrdersVolume
|获取买单交易量
|
session_sell_orders_volume()
|SessionSellOrdersVolume
|获取卖单交易量
|
session_open()
|SessionOpen
|获取当前交易时段的开盘价
|
session_close()
|SessionClose
|获取当前交易时段的收盘价
|
session_aw()
|SessionAW
|获取当前交易时段的加权平均价格
|
session_price_settlement()
|SessionPriceSettlement
|获取当前交易时段的结算价格
|
session_price_limit_min()
|SessionPriceLimitMin
|获取当前会话的最低价格
|
session_price_limit_max()
|SessionPriceLimitMax
|获取当前交易时段的最高价格
这些是 Python 类中的一些方法，完整的列表可以在 SymbolInfo.py 文件中查看。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.SymbolInfo import CSymbolInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() m_symbol = CSymbolInfo("EURUSD") print(f""" Symbol Information --------------------- Name: {m_symbol.name()} Selected: {m_symbol.select()} Synchronized: {m_symbol.is_synchronized()} --- Volumes --- Volume: {m_symbol.volume()} Volume High: {m_symbol.volume_high()} Volume Low: {m_symbol.volume_low()} --- Time & Spread --- Time: {m_symbol.time()} Spread: {m_symbol.spread()} Spread Float: {m_symbol.spread_float()} Ticks Book Depth: {m_symbol.ticks_book_depth()} --- Trade Levels --- Stops Level: {m_symbol.stops_level()} Freeze Level: {m_symbol.freeze_level()} --- Bid Parameters --- Bid: {m_symbol.bid()} Bid High: {m_symbol.bid_high()} Bid Low: {m_symbol.bid_low()} --- Ask Parameters --- Ask: {m_symbol.ask()} Ask High: {m_symbol.ask_high()} Ask Low: {m_symbol.ask_low()} --- Last Parameters --- Last: {m_symbol.last()} Last High: {m_symbol.last_high()} Last Low: {m_symbol.last_low()} --- Order & Trade Modes --- Trade Calc Mode: {m_symbol.trade_calc_mode()} ({m_symbol.trade_calc_mode_description()}) Trade Mode: {m_symbol.trade_mode()} ({m_symbol.trade_mode_description()}) Trade Execution Mode: {m_symbol.trade_execution()} ({m_symbol.trade_execution_description()}) --- Swap Terms --- Swap Mode: {m_symbol.swap_mode()} ({m_symbol.swap_mode_description()}) Swap Rollover 3 Days: {m_symbol.swap_rollover_3days()} ({m_symbol.swap_rollover_3days_description()}) --- Futures Dates --- Start Time: {m_symbol.start_time()} Expiration Time: {m_symbol.expiration_time()} --- Margin Parameters --- Initial Margin: {m_symbol.margin_initial()} Maintenance Margin: {m_symbol.margin_maintenance()} Hedged Margin: {m_symbol.margin_hedged()} Hedged Margin Use Leg: {m_symbol.margin_hedged_use_leg()} --- Tick Info --- Digits: {m_symbol.digits()} Point: {m_symbol.point()} Tick Value: {m_symbol.tick_value()} Tick Value Profit: {m_symbol.tick_value_profit()} Tick Value Loss: {m_symbol.tick_value_loss()} Tick Size: {m_symbol.tick_size()} --- Contracts sizes--- Contract Size: {m_symbol.contract_size()} Lots Min: {m_symbol.lots_min()} Lots Max: {m_symbol.lots_max()} Lots Step: {m_symbol.lots_step()} Lots Limit: {m_symbol.lots_limit()} --- Swap sizes Swap Long: {m_symbol.swap_long()} Swap Short: {m_symbol.swap_short()} --- Currency Info --- Currency Base: {m_symbol.currency_base()} Currency Profit: {m_symbol.currency_profit()} Currency Margin: {m_symbol.currency_margin()} Bank: {m_symbol.bank()} Description: {m_symbol.description()} Path: {m_symbol.path()} Page: {m_symbol.page()} --- Session Info --- Session Deals: {m_symbol.session_deals()} Session Buy Orders: {m_symbol.session_buy_orders()} Session Sell Orders: {m_symbol.session_sell_orders()} Session Turnover: {m_symbol.session_turnover()} Session Interest: {m_symbol.session_interest()} Session Buy Volume: {m_symbol.session_buy_orders_volume()} Session Sell Volume: {m_symbol.session_sell_orders_volume()} Session Open: {m_symbol.session_open()} Session Close: {m_symbol.session_close()} Session AW: {m_symbol.session_aw()} Session Price Settlement: {m_symbol.session_price_settlement()} Session Price Limit Min: {m_symbol.session_price_limit_min()} Session Price Limit Max: {m_symbol.session_price_limit_max()} --------------------- """) mt5.shutdown()
输出
Symbol Information --------------------- Name: EURUSD Selected: True Synchronized: True --- Volumes --- Volume: 0 Volume High: 0 Volume Low: 0 --- Time & Spread --- Time: 2025-05-21 20:30:36 Spread: 0 Spread Float: True Ticks Book Depth: 0 --- Trade Levels --- Stops Level: 0 Freeze Level: 0 --- Bid Parameters --- Bid: 1.1335600000000001 Bid High: 1.13623 Bid Low: 1.12784 --- Ask Parameters --- Ask: 1.1335600000000001 Ask High: 1.13623 Ask Low: 1.12805 --- Last Parameters --- Last: 0.0 Last High: 0.0 Last Low: 0.0 --- Order & Trade Modes --- Trade Calc Mode: 0 (Calculation of profit and margin for Forex) Trade Mode: 4 (No trade restrictions) Trade Execution Mode: 2 (Market execution) --- Swap Terms --- Swap Mode: 1 (Swaps are calculated in points) Swap Rollover 3 Days: 3 (Wednesday) --- Futures Dates --- Start Time: 0 Expiration Time: 0 --- Margin Parameters --- Initial Margin: 100000.0 Maintenance Margin: 0.0 Hedged Margin: 0.0 Hedged Margin Use Leg: False --- Tick Info --- Digits: 5 Point: 1e-05 Tick Value: 1.0 Tick Value Profit: 1.0 Tick Value Loss: 1.0 Tick Size: 1e-05 --- Contracts sizes--- Contract Size: 100000.0 Lots Min: 0.01 Lots Max: 100.0 Lots Step: 0.01 Lots Limit: 0.0 --- Swap sizes Swap Long: -8.99 Swap Short: 4.5 --- Currency Info --- Currency Base: EUR Currency Profit: USD Currency Margin: EUR Bank: Pepperstone Description: Euro vs US Dollar Path: Markets\Forex\Majors\EURUSD Page: --- Session Info --- Session Deals: 1 Session Buy Orders: 647 Session Sell Orders: 2 Session Turnover: 10.0 Session Interest: 0.0 Session Buy Volume: 3.0 Session Sell Volume: 13.0 Session Open: 1.12817 Session Close: 1.12842 Session AW: 0.0 Session Price Settlement: 0.0 Session Price Limit Min: 0.0 Session Price Limit Max: 0.0 ---------------------
COrderInfo 类
此类提供对挂单属性的访问权限。
|
Python 自定义 OrderInfo 类
|MQL5 内置的 OrderInfo 类
|Description
|
整数和日期时间类型属性
|
ticket()
|Ticket
|获取先前已选定访问的订单的编号。
|
type_time()
|TypeTime
|获取到期时的订单类型。
|
type_time_description()
|TypeTimeDescription
|按到期时间获取订单类型字符串。
|
time_setup()
|TimeSetup
|获取订单下单时间。
|
time_setup_msc()
|TimeSetupMsc
|接收自 1970 年 1 月 1 日以来下单的时间（以毫秒为单位）。
|
order_type()
|OrderType
|获取订单类型的整数格式。
|
order_type_description()
|OrderTypeDescription
|获取订单类型的字符串格式。
|
state()
|State
|获取订单状态的整数格式。
|
state_description()
|StateDescription
|获取订单状态的字符串格式。
|
magic()
|Magic
|获取下单的 EA 交易的 ID。
|
position_id()
|PositionId
|获取仓位 ID。
|
type_filling()
|TypeFilling
|以填充类型获取订单执行类型的整数形式
|
type_filling_description()
|TypeFillingDescription
|以填充类型获取订单执行类型的字符串描述
|
time_done()
|TimeDone
|获取订单执行或取消的时间。
|
time_done_msc()
|TimeDoneMsc
|获取订单执行或取消的时间，数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数
|
time_expiration()
|TimeExpiration
|获取订单到期时间。
|
双精度类型属性
|
volume_initial()
|VolumeInitial
|获取初始订单交易量。
|
volume_current()
|VolumeCurrent
|获取订单的未填充交易量。
|
price_open()
|PriceOpen
|获取订单价格。
|
price_current()
|PriceCurrent
|根据订单交易品种获取当前价格。
|
stop_loss()
|StopLoss
|获取订单的止损价。
|
take_profit()
|TakeProfit
|获取订单的止盈价。
|
price_stop_limit()
|PriceStopLimit
|获取限价单的价格。
|
访问文本属性
|
comment()
|Symbol
|获取订单备注。
|
symbol()
|Comment
|获取订单交易品种的名称。
|
选择
|
select_order(self, order) -> bool
|从 MetaTrader5.orders_get() 函数返回的订单列表中，根据订单对象（字典）选择订单。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.OrderInfo import COrderInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() # Get all orders from MT5 orders = mt5.orders_get() # Loop and print info m_order = COrderInfo() for i, order in enumerate(orders): if m_order.select_order(order=order): print(f""" Order #{i} --- Integer & datetime type properties --- Ticket: {m_order.ticket()} Type Time: {m_order.type_time()} ({m_order.type_time_description()}) Time Setup: {m_order.time_setup()} Time Setup (ms): {m_order.time_setup_msc()} State: {m_order.state()} ({m_order.state_description()}) Order Type: {m_order.order_type()} ({m_order.order_type_description()}) Magic Number: {m_order.magic()} Position ID: {m_order.position_id()} Type Filling: {m_order.type_filling()} ({m_order.type_filling_description()}) Time Done: {m_order.time_done()} Time Done (ms): {m_order.time_done_msc()} Time Expiration: {m_order.time_expiration()} External ID: {m_order.external_id()} --- Double type properties --- Volume Initial: {m_order.volume_initial()} Volume Current: {m_order.volume_current()} Price Open: {m_order.price_open()} Price Current: {m_order.price_current()} Stop Loss: {m_order.stop_loss()} Take Profit: {m_order.take_profit()} Price StopLimit: {m_order.price_stop_limit()} --- Text type properties --- Comment: {m_order.comment()} Symbol: {m_order.symbol()} """) mt5.shutdown()
输出
Order #0 --- Integer & datetime type properties --- Ticket: 153201235 Type Time: 2 (ORDER_TIME_SPECIFIED) Time Setup: 2025-05-21 23:56:16 Time Setup (ms): 1747860976672 State: 1 (Order accepted) Order Type: 3 (Sell Limit pending order) Magic Number: 1001 Position ID: 0 Type Filling: 2 (IOC (Immediate or Cancel)) Time Done: 1970-01-01 03:00:00 Time Done (ms): 0 Time Expiration: 2025-05-21 23:57:14.940000 External ID: --- Double type properties --- Volume Initial: 0.01 Volume Current: 0.01 Price Open: 1.13594 Price Current: 1.1324 Stop Loss: 0.0 Take Profit: 0.0 Price StopLimit: 0.0 --- Text type properties --- Comment: Sell Limit Order Symbol: EURUSD
CHistoryOrderInfo 类
此类提供了对历史订单属性的便捷访问。
|
Python 自定义 CHistoryOrderInfo 类
|MQL5 内置的 CHistoryOrderInfo 类
|Description
|
整数、日期时间和字符串类型属性
|
time_setup()
|TimeSetup
|获取订单下单时间。
|
time_setup_msc()
|TimeSetupMsc
|获取订单设置时间，数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数
|
time_done()
|TimeDone
|获取订单执行或取消的时间。
|
time_done_msc()
|TimeDoneMsc
|获取订单执行或取消的时间，数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数
|
magic()
|Magic
|获取下达所选订单的 EA 交易的 ID
|
ticket()
|返回所选订单的编号。
|
order_type()
|OrderType
|返回所选订单的类型。
|
order_type_description()
|OrderTypeDescription
|返回所选订单的类型的字符串格式。
|
state()
|State
|返回订单状态的整数形式。
|
state_description()
|StateDescription
|返回订单状态的字符串形式。
|
time_expiration()
|TimeExpiration
|获取所选订单的到期时间。
|
type_filling()
|TypeFilling
|以填充类型获取订单执行类型的整数形式。
|
type_filling_description()
|TypeFillingDescription
|以填充类型获取订单执行类型的字符串描述
|
type_time()
|TypeTime
|获取过期订单的类型的整数形式。
|
type_time_description()
|TypeTimeDescription
|获取过期订单的类型的字符串形式。
|
position_id()
|PositionId
|获取仓位 ID
|
双精度类型属性
|
volume_initial()
|VolumeInitial
|获取所选订单的初始交易量
|
volume_current()
|VolumeCurrent
|获取所选订单的未完成交易量。
|
price_open()
|PriceOpen
|获取选定的订单价格。
|
price_current()
|PriceCurrent
|根据订单交易品种获取当前价格。
|
stop_loss()
|StopLoss
|获取所选订单的止损价。
|
take_profit()
|TakeProfit
|获取所选订单的止盈价。
|
price_stop_limit()
|PriceStopLimit
|获取选定限价单的价格。
|
文本属性
|
symbol()
|Symbol
|返回所选订单的交易品种。
|
comment()
|Comment
|返回所选订单的注释。
|
选择
|
select_order(self, order) -> bool
|从函数 MetaTrader5.history_orders_get 返回的对象（字典）列表中选择订单对象。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.HistoryOrderInfo import CHistoryOrderInfo from datetime import datetime, timedelta if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() # The date range from_date = datetime.now() - timedelta(hours=5) to_date = datetime.now() # Get history orders history_orders = mt5.history_orders_get(from_date, to_date) if history_orders == None: print(f"No deals, error code={mt5.last_error()}") exit() # m_order instance m_order = CHistoryOrderInfo() # Loop and print each order for i, order in enumerate(history_orders): if m_order.select_order(order): print(f""" History Order #{i} --- Integer, Datetime & String type properties --- Time Setup: {m_order.time_setup()} Time Setup (ms): {m_order.time_setup_msc()} Time Done: {m_order.time_done()} Time Done (ms): {m_order.time_done_msc()} Magic Number: {m_order.magic()} Ticket: {m_order.ticket()} Order Type: {m_order.order_type()} ({m_order.type_description()}) Order State: {m_order.state()} ({m_order.state_description()}) Expiration Time: {m_order.time_expiration()} Filling Type: {m_order.type_filling()} ({m_order.type_filling_description()}) Time Type: {m_order.type_time()} ({m_order.type_time_description()}) Position ID: {m_order.position_id()} Position By ID: {m_order.position_by_id()} --- Double type properties --- Volume Initial: {m_order.volume_initial()} Volume Current: {m_order.volume_current()} Price Open: {m_order.price_open()} Price Current: {m_order.price_current()} Stop Loss: {m_order.stop_loss()} Take Profit: {m_order.take_profit()} Price Stop Limit: {m_order.price_stop_limit()} --- Access to text properties --- Symbol: {m_order.symbol()} Comment: {m_order.comment()} """) mt5.shutdown()
输出
History Order #79 --- Integer, Datetime & String type properties --- Time Setup: 2025-05-21 23:56:17 Time Setup (ms): 1747860977335 Time Done: 2025-05-22 01:57:47 Time Done (ms): 1747868267618 Magic Number: 1001 Ticket: 153201241 Order Type: 5 (Sell Stop pending order) Order State: 4 (Order fully executed) Expiration Time: 2025-05-21 23:57:14.940000 Filling Type: 1 (FOK (Fill or Kill)) Time Type: 2 (ORDER_TIME_SPECIFIED) Position ID: 153201241 Position By ID: 0 --- Double type properties --- Volume Initial: 0.01 Volume Current: 0.0 Price Open: 1.13194 Price Current: 1.13194 Stop Loss: 0.0 Take Profit: 0.0 Price Stop Limit: 0.0 --- Access to text properties --- Symbol: EURUSD Comment: Sell Stop Order
CPositionInfo 类
此类提供了对未平仓位属性的便捷访问。
|
Python 自定义 CPositionInfo 类
|MQL5 内置的 CPositionInfo 类
|描述
|
整数和日期时间类型属性
|
ticket()
|获取先前选定的访问权限仓位的单号。
|
time()
|Time
|获取开仓时间。
|
time_msc()
|TimeMsc
|获取开仓时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。
|
time_update()
|TimeUpdate
|获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的秒数。
|
time_update_msc()
|TimeUpdateMsc
|获取持仓变更时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。
|
position_type()
|PositionType
|获取持仓类型的整数形式。
|
position_type_description()
|TypeDescription
|获取持仓类型的字符串形式。
|
magic()
|Magic
|获取开仓的 EA 交易的 ID。
|
position_id()
|Identifier
|获取仓位 ID。
|
双精度类型属性
|
volume()
|Volume
|获取仓位的交易量。
|
price_open()
|PriceOpen
|获取开仓价格。
|
stop_loss()
|StopLoss
|获取持仓止损价格。
|
take_profit()
|TakeProfit
|获取持仓止盈价格。
|
price_current()
|PriceCurrent
|获取仓位交易品种的当前价格。
|
profit()
|Profit
|获取当前持仓的盈利金额。
|
swap()
|Swap
|获取仓位的的库存费金额。
|
访问文本属性
|
comment()
|Comment
|获取该仓位的注释。
|
symbol()
|Symbol
|获取持仓交易品种的名称。
|
选择
|
select_position(self, position) -> bool
|从 MetaTrader5.positions_get() 函数返回的持仓列表中选择持仓对象（字典）。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.PositionInfo import CPositionInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() positions = mt5.positions_get() m_position = CPositionInfo() # Loop and print each position for i, position in enumerate(positions): if m_position.select_position(position): print(f""" Position #{i} --- Integer type properties --- Time Open: {m_position.time()} Time Open (ms): {m_position.time_msc()} Time Update: {m_position.time_update()} Time Update (ms): {m_position.time_update_msc()} Magic Number: {m_position.magic()} Ticket: {m_position.ticket()} Position Type: {m_position.position_type()} ({m_position.position_type_description()}) --- Double type properties --- Volume: {m_position.volume()} Price Open: {m_position.price_open()} Price Current: {m_position.price_current()} Stop Loss: {m_position.stop_loss()} Take Profit: {m_position.take_profit()} Profit: {m_position.profit()} Swap: {m_position.swap()} --- Access to text properties --- Symbol: {m_position.symbol()} Comment: {m_position.comment()} """) mt5.shutdown()
输出
Position #1 --- Integer type properties --- Time Open: 2025-05-22 15:02:06 Time Open (ms): 1747915326225 Time Update: 2025-05-22 15:02:06 Time Update (ms): 1747915326225 Magic Number: 0 Ticket: 153362497 Position Type: 1 (Sell) --- Double type properties --- Volume: 0.1 Price Open: 1.12961 Price Current: 1.1296 Stop Loss: 0.0 Take Profit: 0.0 Profit: 0.1 Swap: 0.0 --- Access to text properties --- Symbol: EURUSD Comment:
CDealInfo 类
该类提供对 MetaTrader 5 程序中交易属性的访问。
|
Python 自定义 CDealInfo 类
|MQL5 内置 CDealInfo 类
|描述
|
整数和日期时间类型属性
|
ticket()
|提供所选交易的编号
|
time()
|Time
|获取交易执行时间。
|
time_msc()
|TimeMsc
|获取成交单执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。
|
deal_type()
|DealType
|获得交易类型
|
type_description()
|TypeDescription
|获取交易类型的字符串形式。
|
entry()
|Entry
|获取交易方向。
|
entry_description()
|EntryDescription
|获取交易方向字符串。
|
magic()
|Magic
|获取执行交易的 EA 交易的 ID。
|
position_id()
|PositionId
|获取交易所涉及的仓位 ID。
|
双精度类型属性
|
volume()
|Volume
|获取交易量（手数大小）。
|
price()
|Price
|获取成交价格。
|
commission()
|Commision
|获取成交佣金。
|
swap()
|Swap
|获取平仓时的库存费金额。
|
profit()
|Profit
|获取交易的财务结果（利润）
|
字符串类型属性
|
symbol()
|Symbol
|获取所选交易的交易品种名称。
|
comment()
|Comment
|获取所选成交单的注释。
|
选择
|
select_by_index(self, index)
|通过索引选择成交单。
|
select_deal(self, deal) -> bool
|从 MetaTrader5.history_deals_get 函数返回的交易列表中，根据交易对象（字典）选择成交单。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from datetime import datetime, timedelta from Trade.DealInfo import CDealInfo # The date range from_date = datetime.now() - timedelta(hours=24) to_date = datetime.now() if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() m_deal = CDealInfo() # Get all deals from MT5 history deals = mt5.history_deals_get(from_date, to_date) for i, deal in enumerate(deals): if (m_deal.select_deal(deal=deal)): print(f""" Deal #{i} --- integer and dateteime properties --- Ticket: {m_deal.ticket()} Time: {m_deal.time()} Time (ms): {m_deal.time_msc()} Deal Type: {m_deal.deal_type()} ({m_deal.type_description()}) Entry Type: {m_deal.entry()} ({m_deal.entry_description()}) Order: {m_deal.order()} Magic Number: {m_deal.magic()} Position ID: {m_deal.position_id()} --- double type properties --- Volume: {m_deal.volume()} Price: {m_deal.price()} Commission: {m_deal.commission()} Swap: {m_deal.swap()} Profit: {m_deal.profit()} --- string type properties --- Comment: {m_deal.comment()} Symbol: {m_deal.symbol()} External ID: {m_deal.external_id()} """) mt5.shutdown()
输出
Deal #53 --- integer and dateteime properties --- Ticket: 0 Time: 2025-05-22 01:57:47 Time (ms): 1747868267618 Deal Type: 1 (SELL) Entry Type: 0 (IN) Order: 153201241 Magic Number: 1001 Position ID: 153201241 --- double type properties --- Volume: 0.01 Price: 1.13194 Commission: -0.04 Swap: 0.0 Profit: 0.0 --- string type properties --- Comment: Sell Stop Order Symbol: EURUSD External ID:
CTerminalInfo 类
该类提供对 MetaTrader 5 程序环境属性的访问。
|
Python 自定义 CTerminalInfo 类
|MQL5 内置的 CTerminalInfo 类
|描述
|
字符串类型属性
|
name()
|Name
|获取客户端终端的名称。
|
company()
|Company
|获取客户端终端的公司名称。
|
language()
|Language
|获取客户端终端的语言。
|
path()
|Path
|获取客户端终端所在的文件夹。
|
data_path()
|DataPath
|获取客户端终端的数据文件夹。
|
common_data_path()
|CommonDataPath
|获取所有客户端终端的公共数据文件夹（计算机上安装的所有 MetaTrade5 应用程序）。
|
整数类型属性
|
build()
|Build
|获取客户端终端的构建版本号。
|
is_connected()
|IsConnected
|获取与交易服务器的连接信息。
|
is_dlls_allowed()
|IsDLLAllowed
|获取有关 DLL 使用权限的信息。
|
is_trade_allowed()
|IsTradeAllowed
|获取有关交易权限的信息。
|
is_email_enabled()
|IsEmailEnabled
|获取发送电子邮件至 SMTP 服务器的权限和登录信息, 在终端设置里指定。
|
is_ftp_enabled()
|IsFtpEnabled
|获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 在终端设置里指定。
|
are_notifications_enabled()
|检查 MetaTrader 5 终端设置中是否启用了推送通知。
|
is_community_account()
|检查当前终端是否已登录到mql5.com （本网站）上的 MetaTrader 社区。
|
is_community_connection()
|检查终端是否与 MQL5 社区服务建立了活动连接。
|
is_mqid()
|检查用户是否已使用其 MQID（MetaQuotes ID）登录。
|
is_tradeapi_disabled()
|检查 MetaTrader 5 设置中是否禁用了 Trade API。
|
max_bars()
|MaxBars
|获取图表上最大柱形数量的信息。
|
code_page()
|返回表示 MetaTrader 5 终端当前使用的代码页（字符编码）的整数值。
|
ping_last()
|返回 MetaTrader 终端与经纪商服务器之间最后记录的 ping 时间（以微秒为单位）。
|
community_balance()
|返回用户 MQL5 社区帐户的当前余额。
|
retransmission()
|返回服务器到终端的数据重传速率。
用法示例
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.TerminalInfo import CTerminalInfo if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() terminal = CTerminalInfo() print(f""" Terminal Information --- String type --- Name: {terminal.name()} Company: {terminal.company()} Language: {terminal.language()} Terminal Path: {terminal.path()} Data Path: {terminal.data_path()} Common Data Path: {terminal.common_data_path()} --- Integers type --- Build: {terminal.build()} Connected: {terminal.is_connected()} DLLs Allowed: {terminal.is_dlls_allowed()} Trade Allowed: {terminal.is_trade_allowed()} Email Enabled: {terminal.is_email_enabled()} FTP Enabled: {terminal.is_ftp_enabled()} Notifications Enabled: {terminal.are_notifications_enabled()} Community Account: {terminal.is_community_account()} Community Connected: {terminal.is_community_connection()} MQID: {terminal.is_mqid()} Trade API Disabled: {terminal.is_tradeapi_disabled()} Max Bars: {terminal.max_bars()} Code Page: {terminal.code_page()} Ping Last (μs): {terminal.ping_last()} Community Balance: {terminal.community_balance()} Retransmission Rate: {terminal.retransmission()} """) mt5.shutdown()
输出
Terminal Information --- String type --- Name: Pepperstone MetaTrader 5 Company: Pepperstone Group Limited Language: English Terminal Path: c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5 Data Path: C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F4F6C6D7A7155578A6DEA66D12B1D40D Common Data Path: C:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common --- Integers type --- Build: 4755 Connected: True DLLs Allowed: True Trade Allowed: True Email Enabled: True FTP Enabled: False Notifications Enabled: False Community Account: True Community Connected: True MQID: False Trade API Disabled: False Max Bars: 100000000 Code Page: 0 Ping Last (μs): 251410 Community Balance: 900.026643 Retransmission Rate: 0.535847326494355
CTrade 类
本类提供对交易函数的便捷访问。与之前返回有关交易品种、MetaTrader 5 终端、历史交易和账户信息的类不同，这个功能是我们开仓交易所需要的。
设置参数
在我们的 Python 类中，我们不用像 CTrade MQL5 类那样使用单独的函数来设置幻数、成交类型和点偏差值等参数，而是在一个类构造函数中配置所有这些参数。
class CTrade: def __init__(self, magic_number: int, filling_type_symbol: str, deviation_points: int):
这样可以减少出错的可能性，因为调用单独的函数可能会被遗忘，从而导致运行时错误，例如由于空值或没有值而导致的错误。
|
Python 自定义 CTrade 类
|MQL5 内置 CTrade 类
|
订单操作
|
order_open(self, symbol: str, volume: float, order_type: int, price: float, sl: float = 0.0, tp: float = 0.0, type_time: int = mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime = None, comment: str = "") -> bool
|OrderOpen
|设置一份带有指定参数的挂单。
|
order_modify(self, ticket: int, price: float, sl: float, tp: float, type_time: int = mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime = None, stoplimit: float = 0.0) -> bool:
|OrderModify
|使用指定参数修改挂单。
|
order_delete(self, ticket: int) -> bool
|OrderDelete
|删除一个挂单。
|
操作仓位
|
position_open(self, symbol: str, volume: float, order_type: int, price: float, sl: float, tp: float, comment: str="") -> bool
|PositionOpen
|根据指定参数开仓。
|
position_modify(self, ticket: int, sl: float, tp: float) -> bool
|PositionModify
|根据指定的编号修改持仓参数。
|
position_close(self, ticket: int, deviation: float=float("nan")) -> bool
|PositionClose
|平掉指定交易品种的仓位。
|
额外的方法
|
buy(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool
|Buy
|使用指定参数开立多头头寸
|
sell(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool
|Sell
|使用指定参数开立空头头寸
|
buy_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|BuyLimit
|开立一个指定参数的买入限价单。
|
sell_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|SellLimit
|开立一个指定参数的卖出限价挂单。
|
buy_stop(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|BuyStop
|设置一个带有指定参数的买入止损类型挂单。
|
sell_stop(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|SellStop
|设置一个指定参数的卖出止损类型的挂单
|
buy_stop_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|BuyStopLimit
|设置一个具有指定参数的买入止损限价单
|
sell_stop_limit(self, volume: float, price: float, symbol: str, sl: float=0.0, tp: float=0.0, type_time: float=mt5.ORDER_TIME_GTC, expiration: datetime=None, comment: str="") -> bool
|SellStopLimit
|设置一个带有指定参数的卖出止损限价单。
现在，让我们使用 Python 中的 CTrade 类来开设几个仓位和挂单。
import MetaTrader5 as mt5 from Trade.Trade import CTrade from Trade.SymbolInfo import CSymbolInfo from datetime import datetime, timedelta if not mt5.initialize(r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe"): print("Failed to initialize Metatrader5 Error = ",mt5.last_error()) quit() symbol = "EURUSD" m_symbol = CSymbolInfo(symbol=symbol) m_trade = CTrade(magic_number=1001, deviation_points=100, filling_type_symbol=symbol) m_symbol.refresh_rates() ask = m_symbol.ask() bid = m_symbol.bid() lotsize = m_symbol.lots_min() # === Market Orders === m_trade.buy(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask, sl=0.0, tp=0.0, comment="Market Buy Pos") m_trade.sell(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid, sl=0.0, tp=0.0, comment="Market Sell Pos") # expiration time for pending orders expiration_time = datetime.now() + timedelta(minutes=1) # === Pending Orders === # Buy Limit - price below current ask m_trade.buy_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Buy Limit Order") # Sell Limit - price above current bid m_trade.sell_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Sell Limit Order") # Buy Stop - price above current ask m_trade.buy_stop(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Buy Stop Order") # Sell Stop - price below current bid m_trade.sell_stop(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Sell Stop Order") # Buy Stop Limit - stop price above ask, limit price slightly lower (near it) m_trade.buy_stop_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=ask + 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Buy Stop Limit Order") # Sell Stop Limit - stop price below bid, limit price slightly higher (near it) m_trade.sell_stop_limit(volume=lotsize, symbol=symbol, price=bid - 0.0020, sl=0.0, tp=0.0, type_time=mt5.ORDER_TIME_SPECIFIED, expiration=expiration_time, comment="Sell Stop Limit Order") mt5.shutdown()
结果
结论
MQL5 中的交易类是件好东西，以前我们都是从头开始编写所有东西，这非常麻烦，而且正如我之前解释的那样，会导致很多错误。通过将 MetaTrader 5 python 包扩展到 Python 中语法与 MQL5 非常相似的库（模块），可以帮助开发人员利用他们已经掌握的 MQL5 知识来开发 Python 应用程序。
这些自定义 Python 库可以通过在 Python 函数和类中添加 “Docstrings” 来帮助缓解 Intellisense 支持问题，文本编辑器（例如 Visual Studio Code）可以帮助记录代码并突出显示参数，从而使编码过程变得有趣且更容易。例如，在 CTrade 类的 buy 方法中，有一个关于该函数的简短描述。
class CTrade: # .... def buy(self, volume: float, symbol: str, price: float, sl: float=0.0, tp: float=0.0, comment: str="") -> bool: """ Opens a buy (market) position. Args: volume: Trade volume (lot size) symbol: Trading symbol (e.g., "EURUSD") price: Execution price sl: Stop loss price (optional, default=0.0) tp: Take profit price (optional, default=0.0) comment: Position comment (optional, default="") Returns: bool: True if order was sent successfully, False otherwise """
现在将在 VS Code 中描述此函数。
简而言之，本文记录了我用 Python 编程语言为 MetaTrader5 编写的交易类，请在讨论区告诉我您的想法。
顺致敬意。
附件表
|
文件名和路径
|描述与用途
|
模块（库）
|Trade\AccountInfo.py
|包含 CAccountInfo 类
|Trade\DealInfo.py
|包含 CDealInfo 类
|Trade\HistoryOrderInfo.py
|包含 CHistoryOrderInfo 类
|Trade\OrderInfo.py
|包含 OrderInfo 类
|Trade\PositionInfo.py
|包含 CPositionInfo 类
|Trade\SymbolInfo.py
|包含 CSymbolInfo 类
|Trade\TerminalInfo.py
|包含 CTerminalInfo 类
|Trade\Trade.py
|包含 CTrade 类
|
测试文件
|accountinfo_test.py
|用于测试 CAccountInfo 类提供的方法的脚本
|dealinfo_test.py
|用于测试 CDealInfo 类提供的各种方法的脚本
|error_description.py
|包含将错误代码和返回代码描述为人类可读字符串的函数
|historyorderinfo_test.py
|用于测试 CHistoryOrderInfo 类提供的方法的脚本
|orderinfo_test.py
|用于测试 COrderInfo 类提供的方法的脚本
|positioninfo_test.py
|用于测试 CPositionInfo 类提供的方法的脚本
|symbolinfo_test.py
|用于测试 CSymbolInfo 类提供的各种方法的脚本
|terminalinfo_test.py
|用于测试 CTerminal 类提供的各种方法的脚本
|main.py
|这是一个用于测试 CTrade 类的脚本，可以把它看作是用 Python 编写的最终交易机器人。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18208
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本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
已发布文章在 MetaTrader 5 中创建用于交易的 Python 类，与 MQL5 中的类类似：
作者:Omega J Msigwa
非常感谢！您的文章对今后的项目 非常有用.....