ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCSymbolInfoBank 

Bank

Получает наименование источника текущей котировки.

string  Bank() const

Возвращаемое значение

Наименование источника текущей котировки.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.