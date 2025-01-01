Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsConnected BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsConnected Получает информацию о наличии подключения к торговому серверу. bool IsConnected() const Возвращаемое значение true, если терминал подключен к серверу, иначе false. Примечание Подключение к торговому серверу определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_CONNECTED). Build IsDLLsAllowed