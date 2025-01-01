ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoIsConnected 

IsConnected

Получает информацию о наличии подключения к торговому серверу.

bool  IsConnected() const 

Возвращаемое значение

true, если терминал подключен к серверу, иначе false.

Примечание

Подключение к торговому серверу определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_CONNECTED).