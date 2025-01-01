Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoPositionId OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PositionId Получает идентификатор позиции, в которой участвовала сделка. long PositionId() сonst Возвращаемое значение Идентификатор позиции, в которой участвовала сделка. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). Magic Volume