PositionId

Получает идентификатор позиции, в которой участвовала сделка.

long PositionId() сonst

Возвращаемое значение

Идентификатор позиции, в которой участвовала сделка.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).