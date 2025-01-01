ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradeSell 

Sell

Открывает короткую позицию с заданными параметрами.

bool  Sell(
   double        volume,          // объем позиции
   const string  symbol=NULL,     // символ
   double        price=0.0,       // цена исполнения
   double        sl=0.0,          // цена Stop Loss
   double        tp=0.0,          // цена Take Profit
   const string  comment=""       // комментарий
   )

Параметры

volume

[in]  Запрашиваемый объем позиции.

symbol=NULL

[in]  Наименование торгового инструмента, по которому предполагается открыть позицию. Если символ не указан, то позиция откроется по текущему инструменту.

price=0.0

[in]  Цена, по которой позиция должна быть открыта. Если цена не указана, то позиция откроется по текущей рыночной цене Bid.

sl=0.0

[in]  Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).

tp=0.0

[in]  Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).

comment=""

[in]  Комментарий к позиции.

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода Sell(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultDeal().

