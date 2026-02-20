Машинное обучение и Data Science (Часть 38): Применение трансферного обучения (Transfer Learning) на валютных рынках

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Что такое Transfer Learning?

Transfer Learning (трансферное обучение) — это метод машинного обучения, при котором модель, обученная на одной задаче, используется в качестве основы для решения другой.

При этом вместо того, чтобы обучать модель машинного обучения с нуля, мы переносим знания, полученные предварительно обученной моделью, и дообучаем ее для новой конкретной задачи. Этот подход особенно полезен, когда:

У нас недостаточно размеченных данных для конкретной задачи. Обучение модели с нуля заняло бы слишком много времени или потребовало бы чрезмерных вычислительных ресурсов. Текущая задача имеет сходство с той, на которой была обучена исходная модель.

Вот пример из реальной практики, где используется трансферное обучение:

Допустим, вы создаете классификатор изображений "кошка" или "собака", но у вас есть всего 1000 изображений. Обучить глубокую CNN с нуля было бы сложно. Вместо этого можно взять модель, например ResNet50 или VGG16, уже обученную на ImageNet (с миллионами изображений по 1000 классам), использовать ее сверточные слои как экстракторы признаков, добавить собственные классификационные слои и дообучить модель на меньшем наборе данных с кошками и собаками.

Этот процесс позволяет совместно использовать знания модели, что значительно упрощает работу разработчиков. Не нужно каждый раз изобретать велосипед: вместо обучения модели с нуля можно масштабироваться, используя уже существующие модели, предназначенные для схожих задач.

Считается, что большинство людей, умеющих кататься на коньках или регулярно занимающихся катанием, также неплохо справляются с лыжным спортом и наоборот, даже без интенсивной подготовки в каждом из них. Потому что эти два вида спорта имеют сходные элементы.

То же самое справедливо и для финансовых рынков. Несмотря на наличие различных инструментов (символов), представляющих разные экономические активы или финансовые рынки, большинство рынков ведут себя схожим образом, поскольку все они движимы спросом и предложением.

Если рассмотреть рынок с технической точки зрения, можно заметить, что все рынки движутся вверх и вниз, демонстрируют схожие свечные паттерны, индикаторы показывают похожие сигналы на разных инструментах и т.д. Именно поэтому мы часто изучаем торговую стратегию технического анализа на одном инструменте и затем применяем полученные знания на других рынках, независимо от различий в ценовых масштабах.

Однако модели машинного обучения зачастую не понимают, что эти рынки сопоставимы. В этой статье мы обсудим, как можно использовать Transfer Learning, чтобы помочь моделям распознавать паттерны на различных финансовых инструментах для эффективного обучения, рассмотрим преимущества и недостатки этого метода, а также важные аспекты, которые необходимо учитывать при его применении.









Как работает Transfer Learning?

Transfer learning — это эффективный способ повторного использования знаний, полученных моделью при решении одной задачи, и их применения к другой, но связанной задаче. Это экономит время и зачастую повышает качество модели.

Что такое предварительно обученная модель?

Мы начинаем с модели, уже обученной на большом датасете для задачи A. Эта модель научилась распознавать общие закономерности и признаки, полезные для схожих задач.

В трейдинге, например, это может быть модель, обученная на одной стратегии или символе, которая уже понимает типичное поведение рынка, встречающееся и на других валютных инструментах.

Как переносится знание?

Если используется нейронная сеть, например CNN или RNN, можно взять ранние слои, которые улавливают общие признаки, и повторно использовать их. Эти слои служат фундаментом, выявляя широкие паттерны, полезные как для исходной, так и для новой задачи.

Дообучение для новой задачи

Затем мы адаптируем модель под задачу B (например, под другой инструмент или стратегию) и настраиваем определенные слои или параметры, чтобы она корректно работала с новыми данными. Этот этап кастомизирует модель под новую ситуацию.





Почему стоит использовать Transfer Learning?

1. Более быстрое обучение

Вместо того, чтобы начать с нуля, мы повторно используем уже извлеченные признаки. Это существенно сокращает время обучения, особенно при глубоком обучении, где таким образом можно сэкономить часы или даже дни.

2. Часто повышает точность

Модели с переносом обучения часто показывают лучшие результаты, особенно при ограниченном количестве размеченных данных. Предобученная модель уже умеет обнаруживать важные сигналы, такие как торговые сетапы или индикаторы, что помогает принимать более обоснованные решения в новой задаче.

3. Работает даже с небольшими или шумными датасетами

Получить качественные исторические или тиковые данные в MetaTrader 5 для некоторых символов бывает сложно. Некоторые инструменты просто не имеют достаточного объема данных. Используя модель, обученную на более богатом датасете, можно избежать переобучения и создать устойчивую модель даже при ограниченных данных.

4. Повторное использование знаний между инструментами

Рынки часто ведут себя схожим образом на техническом уровне. Вместо обучения новой модели для каждого символа можно использовать одни и те же знания для разных инструментов. Это экономит время и повышает согласованность результатов.





Простая базовая модель



Давайте обучим простой классификатор Random Forest в качестве отправной точки (базовой модели). Для простоты можно использовать значения OHLC (Open, High, Low, Close).

Сначала соберем OHLC-данные по основным и второстепенным валютным парам, добавим металлы.

#include <pandas.mqh> input datetime start_date = D'2005.01.01' ; input datetime end_date = D'2023.01.01' ; input string symbols = "EURUSD|GBPUSD|AUDUSD|USDCAD|USDJPY|USDCHF|NZDUSD|EURNZD|AUDNZD|GBPNZD|NZDCHF|NZDJPY|NZDCAD|XAUUSD|XAUJPY|XAUEUR|XAUGBP" ; input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_D1 ; void OnStart () { string SymbolsArr[]; ushort sep = StringGetCharacter ( "|" , 0 ); if ( StringSplit (symbols, sep, SymbolsArr)< 0 ) { printf ( "%s failed to split the symbols, Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return ; } vector open, high, low, close; for ( uint i= 0 ; i<SymbolsArr.Size(); i++) { string symbol = SymbolsArr[i]; if (! SymbolSelect (symbol, true )) { printf ( "%s failed to select symbol %s, Error = %d" , __FUNCTION__ ,symbol, GetLastError ()); continue ; } open. CopyRates (symbol, timeframe, COPY_RATES_OPEN , start_date, end_date); high. CopyRates (symbol, timeframe, COPY_RATES_HIGH , start_date, end_date); low. CopyRates (symbol, timeframe, COPY_RATES_LOW , start_date, end_date); close. CopyRates (symbol, timeframe, COPY_RATES_CLOSE , start_date, end_date); CDataFrame df; df.insert( "Open" , open); df.insert( "High" , high); df.insert( "Low" , low); df.insert( "Close" , close); df.to_csv( StringFormat ( "Fxdata.%s.%s.csv" ,symbol, EnumToString (timeframe)), true ); } }

После сбора данных можно сразу загрузить CSV-файлы в Python-скрипт.

def getXandY(symbol: str , timeframe: str , lookahead: int ) -> tuple : df = pd.read_csv( f"/kaggle/input/ohlc-eurusd/Fxdata. {symbol} . {timeframe} .csv" ) df[ "future_close" ] = df[ "Close" ].shift(-lookahead) df.dropna(inplace= True ) df[ "Signal" ] = (df[ "future_close" ] > df[ "Close" ]).astype( int ) X = df.drop(columns=[ "future_close" , "Signal" ]) y = df[ "Signal" ] return (X, y)

После чтения CSV-файла функция getXandY формирует целевую переменную по простой логике: если закрытие следующей свечи выше текущего закрытия — это бычий сигнал, а если ниже — медвежий.

Создадим функцию для обучения модели на основе X и y и возврата обученной модели в виде пайплайна Scikit-learn.

def trainSymbol(X_train: pd.DataFrame, y_train: pd.DataFrame) -> Pipeline: classifier = RandomForestClassifier(n_estimators= 100 , min_samples_split= 3 , max_depth = 5 ) pipeline = Pipeline([ ( "scaler" , RobustScaler()), ( "classifier" , classifier) ]) pipeline.fit(X_train, y_train) return pipeline

Также полезно реализовать функцию для оценки модели на разных инструментах.

def evalSymbol(model: Pipeline, X: pd.DataFrame , y: pd.Series) -> int : preds = model.predict(X) acc = accuracy_score(y, preds) return acc

Обучим базовую модель на EURUSD и затем оценим ее результаты на остальных символах.

symbols = [ "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "USDCAD" , "USDJPY" , "USDCHF" , "NZDUSD" , "EURNZD" , "AUDNZD" , "GBPNZD" , "NZDCHF" , "NZDJPY" , "NZDCAD" , "XAUUSD" , "XAUJPY" , "XAUEUR" , "XAUGBP" ] lookahead = 1 X, y = getXandY(symbol=symbols[ 0 ], timeframe= "PERIOD_H4" , lookahead=lookahead) X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, random_state= 42 , shuffle= True ) model = trainSymbol(X_train, y_train) trained_symbol = symbols[ 0 ] print ( f"Trained on {trained_symbol} " ) for symbol in symbols: X, y = getXandY(symbol=symbol, timeframe= "PERIOD_H4" , lookahead= 1 ) acc = evalSymbol(model, X, y) print ( f"--> {symbol} | acc: {acc} " )

Результаты.

Trained on EURUSD --> EURUSD | acc: 0.5478518727715607 --> GBPUSD | acc: 0.5009182736455464 --> AUDUSD | acc: 0.5026133634694165 --> USDCAD | acc: 0.4973701860284514 --> USDJPY | acc: 0.49477401129943505 --> USDCHF | acc: 0.5078731817539895 --> NZDUSD | acc: 0.4976826463824518 --> EURNZD | acc: 0.5071507150715071 --> AUDNZD | acc: 0.5005597760895641 --> GBPNZD | acc: 0.503459397596629 --> NZDCHF | acc: 0.4990389436737423 --> NZDJPY | acc: 0.4908841561794127 --> NZDCAD | acc: 0.5023507681974645 --> XAUUSD | acc: 0.48674396277970605 --> XAUJPY | acc: 0.4816082121471343 --> XAUEUR | acc: 0.4925268155442237 --> XAUGBP | acc: 0.49455864570737607

Модель показала точность 0.54 на инструменте, на котором обучалась, а на остальных — от 0.48 до 0.50. На первый взгляд может показаться, что результаты не сильно отличаются, и модель работает на других инструментах. Однако это крайне плохой результат.

Точность 0.5 (50%) эквивалентна подбрасыванию монеты.

Хотя базовая модель вроде бы делает прогнозы на других инструментах, возникает серьезная проблема, связанная с непрерывными признаками (переменными). Я имею в виду значения OHLC.





Проблема непрерывных переменных



Раз мы хотим создать устойчивую и универсальную базовую модель, способную работать на разных символах, нам не подходят непрерывные признаки, такие как Open, High, Low и Close. Потому что они не содержат устойчивых паттернов, а лишь отражают историческое движение цены.

Кроме того, каждый инструмент имеет собственный ценовой масштаб. Например, цены закрытия сегодня выглядят так:

SYMBOL DAILY CLOSING PRICE USDJPY 142.17 EURUSD 1.13839 XAUUSD 3305.02

Это означает, что модель, обученная на одном инструменте, может плохо работать на других из-за различий в ценовых диапазонах.

Помимо отсутствия переносимых паттернов, модели на непрерывных переменных требуют частого переобучения, поскольку рынки регулярно достигают новых максимумов. Это увеличивает вычислительные затраты — как раз то, что мы хотим минимизировать с помощью трансферного обучения.

Только стационарные переменные могут помочь моделям машинного обучения выявлять закономерности, релевантные для разных рынков, поскольку их математическое ожидание, дисперсия и автокорреляция не изменяются со временем (остаются постоянными). Это можно наблюдать на разных инструментах. Чтобы использовать трансферное обучение, все признаки, включая индикаторы и паттерны, должны быть постоянными или стационарными. Например, значения индикатора RSI всегда находятся в диапазоне 0–100 независимо от инструмента, что критически важно для выявления паттернов.

Разработка признаков

Существует множество методов получения стационарных признаков. В нашем случае можно использовать процентное изменение цены закрытия, разности (diff) для каждого значения OHLC или стационарные индикаторы.

(a) Процентное изменение цены закрытия

res_df[ "pct_change" ] = df[ "Close" ].pct_change()

Несмотря на различия в ценовом масштабе, процентные изменения остаются сопоставимыми и подходят для универсального обнаружения паттернов.

(b) Разница между значениями OHLC

res_df[ "diff_open" ] = df[ "Open" ].diff() res_df[ "diff_high" ] = df[ "High" ].diff() res_df[ "diff_low" ] = df[ "Low" ].diff() res_df[ "diff_close" ] = df[ "Close" ].diff()

Метод diff() вычисляет разницу между текущим и предыдущим значением (по умолчанию). Это позволяет отслеживать, как меняется цена на каждом баре по сравнению с предыдущим на каждом инструменте.

(с) Стационарные индикаторы

Можно добавить осцилляторы и индикаторы импульса, которые дают стационарные значения.



Индикатор



Диапазон значений res_df[ 'rsi' ] = ta.momentum.RSIIndicator(df[ "Close" ], window= 14 ).rsi() От 0 до 100. res_df[ 'stoch_k' ] = ta.momentum.StochasticOscillator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window= 14 ).stoch() От 0 до 100. res_df[ 'macd' ] = ta.trend.MACD(df[ "Close" ]).macd() Небольшие положительные и отрицательные значения, обычно от -0,1 до +0,1. res_df[ 'cci' ] = ta.trend.CCIIndicator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window= 20 ).cci() Обычно от -300 до +300. res_df[ 'roc' ] = ta.momentum.ROCIndicator(df[ "Close" ], window= 12 ).roc() Неограниченная величина, может быть как отрицательной, так и положительной. res_df[ 'uo' ] = ta.momentum.UltimateOscillator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window1= 7 , window2= 14 , window3= 28 ).ultimate_oscillator() От 0 до 100. res_df[ 'williams_r' ] = ta.momentum.WilliamsRIndicator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ]).williams_r() От -100 до 0. res_df[ 'atr' ] = ta.volatility.AverageTrueRange(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window= 14 ).average_true_range() Неограниченные малые положительные значения.

res_df[ 'ao' ] = ta.momentum.AwesomeOscillatorIndicator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ]).awesome_oscillator() Неограниченные малые значения, обычно от -0,1 до +0,1. res_df[ 'adx' ] = ta.trend.ADXIndicator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window= 14 ).adx() От 0 до 100. res_df[ 'tsi' ] = ta.momentum.TSIIndicator(df[ 'Close' ], window_slow= 25 , window_fast= 13 ).tsi() Обычно от -100 до +100.

Это примеры стационарных переменных, вы можете добавить и другие по своему выбору.

Все эти операции можно обернуть в отдельную функцию.

def getStationaryVars(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: res_df = pd.DataFrame() res_df[ "pct_change" ] = df[ "Close" ].pct_change() res_df[ "diff_open" ] = df[ "Open" ].diff() res_df[ "diff_high" ] = df[ "High" ].diff() res_df[ "diff_low" ] = df[ "Low" ].diff() res_df[ "diff_close" ] = df[ "Close" ].diff() res_df[ 'rsi' ] = ta.momentum.RSIIndicator(df[ "Close" ], window= 14 ).rsi() res_df[ 'stoch_k' ] = ta.momentum.StochasticOscillator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window= 14 ).stoch() res_df[ 'macd' ] = ta.trend.MACD(df[ "Close" ]).macd() res_df[ 'cci' ] = ta.trend.CCIIndicator(df[ 'High' ], df[ 'Low' ], df[ 'Close' ], window= 20 ).cci() res_df[ 'tsi' ] = ta.momentum.TSIIndicator(df[ 'Close' ], window_slow= 25 , window_fast= 13 ).tsi() return res_df

Теперь создадим базовую модель для переноса знаний между инструментами.





Transfer Learning



Трансферное обучение чаще всего применяется к глубоким моделям, преимущественно к сверточным нейронным сетям (CNN), поскольку они отлично распознают паттерны.

Обернём модель CNN в функцию trainCNN.

import tensorflow as tf from tensorflow.keras import layers, models, Model from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping

def trainCNN(train_set: tuple , val_set: tuple , learning_rate: float = 1e-3 , epochs: int = 100 , batch_size: int = 32 ): X_train, y_train = train_set X_val, y_val = val_set input_shape = X_train.shape[ 1 :] num_classes = len (np.unique(y_train)) model = models.Sequential([ layers.Input(shape=input_shape), layers.Conv1D( 64 , kernel_size= 3 , activation= 'relu' , padding= 'same' ), layers.Conv1D( 64 , kernel_size= 3 , activation= 'relu' , padding= 'same' ), layers.GlobalAveragePooling1D(), layers.Dense( 32 , activation= 'tanh' ), layers.Dense(num_classes, activation= 'softmax' ) ]) model. compile ( optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate), loss= 'categorical_crossentropy' , metrics=[ 'accuracy' ] ) early_stop = EarlyStopping( monitor= 'val_loss' , patience= 10 , restore_best_weights= True ) model.fit( X_train, y_train, validation_data=(X_val, y_val), epochs=epochs, batch_size=batch_size, callbacks=[early_stop], verbose= 1 ) model.save_weights( 'cnn_pretrained.weights.h5' ) return model

Эта последовательная модель содержит два одномерных сверточных слоя (Conv1D) для извлечения признаков из входной последовательности. Слой глобального среднего пулинга уменьшает размерность перед подачей в полносвязный слой (FNN) с активацией tanh. Последний слой использует softmax для получения вероятностей классов. Мы сохраняем веса модели, поскольку они представляют все изученные паттерны и могут быть переданы другой модели.

Используя EURUSD на таймфрейме H4, получаем OHLC-данные.

lookahead = 1 trained_symbol = symbols[ 0 ] timeframe = "PERIOD_H4" df = pd.read_csv( f"/kaggle/input/ohlc-eurusd/Fxdata. {trained_symbol} . {timeframe} .csv" ) stationary_df = getStationaryVars(df) stationary_df[ "Close" ] = df[ "Close" ] X, y = getXandY(df=stationary_df, lookahead=lookahead)

Функция getXandY снова формирует целевую переменную по значению Close и параметру lookahead (1).

def getXandY(df: pd.DataFrame, lookahead: int ) -> tuple : df[ "future_close" ] = df[ "Close" ].shift(-lookahead) df.dropna(inplace= True ) df[ "Signal" ] = (df[ "future_close" ] > df[ "Close" ]).astype( int ) # if next bar closed above the current one, thats a bullish signal otherwise bearish X = df.drop(columns=[ "Close" , "future_close" , "Signal" ]) y = df[ "Signal" ] return (X, y)

Данные разделяются на обучающую и валидационную выборки, затем стандартизируются любым скейлером. В нашем случае это Robust Scaler.

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size= 0.3 , shuffle= False , random_state= 42 ) scaler = RobustScaler() X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train) X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

Поскольку CNN требует 3D ввод данных, можно преобразовать эти данные так, чтобы они находились в определенном временном окне для обнаружения закономерностей на этом конкретном горизонте.

def create_sequences(X, Y, time_step): if len (X) != len (Y): raise ValueError( "X and y must have the same length" ) X = np.array(X) Y = np.array(Y) Xs, Ys = [], [] for i in range (X.shape[ 0 ] - time_step): Xs.append(X[i:(i + time_step), :]) Ys.append(Y[i + time_step]) return np.array(Xs), np.array(Ys)

window = 10 X_train_seq, y_train_seq = create_sequences(X_train_scaled, y_train, window) X_test_seq, y_test_seq = create_sequences(X_test_scaled, y_test, window)

В любой задаче классификации с использованием нейронных сетей для целевой переменной применяется one-hot кодирование, поскольку помогает различать классы.

y_train_encoded = to_categorical(y_train_seq, num_classes=num_classes) y_test_encoded = to_categorical(y_test_seq, num_classes=num_classes)

Наконец, мы можем обучить базовую модель.

base_model = trainCNN(train_set=(X_train_seq, y_train_encoded), val_set=(X_test_seq, y_test_encoded), learning_rate = 0.01 , epochs = 1000 , batch_size = 32 ) print ( "Test acc: " , base_model.evaluate(X_test_seq, y_test_encoded)[ 1 ])

Результаты.

Epoch 1 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4 s 4 ms/step - accuracy: 0.4994 - loss: 0.6990 - val_accuracy: 0.5023 - val_loss: 0.6938 Epoch 2 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - accuracy: 0.4976 - loss: 0.6939 - val_accuracy: 0.5023 - val_loss: 0.6936 Epoch 3 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - accuracy: 0.4977 - loss: 0.6940 - val_accuracy: 0.5023 - val_loss: 0.6938 Epoch 4 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - accuracy: 0.5034 - loss: 0.6937 - val_accuracy: 0.4977 - val_loss: 0.6962 ... ... Epoch 16 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6934 - val_accuracy: 0.5023 - val_loss: 0.6932 Epoch 17 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - accuracy: 0.4988 - loss: 0.6940 - val_accuracy: 0.4977 - val_loss: 0.6937 Epoch 18 / 1000 620 / 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - accuracy: 0.5013 - loss: 0.6943 - val_accuracy: 0.5023 - val_loss: 0.6931 266 / 266 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0 s 1 ms/step - accuracy: 0.5037 - loss: 0.6931 Test acc: 0.5022971034049988

Мы только что обучили базовую модель на EURUSD и получили общую точность 0,502.

Теперь давайте используем эту модель для трансферного обучения и обмена знаниями в другие модели, обученные на разных инструментах. Посмотрим, что из этого получится.

for symbol in symbols: if symbol == trained_symbol: continue print ( f"Symbol: {symbol} " ) df = pd.read_csv( f"/kaggle/input/ohlc-eurusd/Fxdata. {symbol} . {timeframe} .csv" ) stationary_df = getStationaryVars(df) stationary_df[ "Close" ] = df[ "Close" ] X, y = getXandY(df=stationary_df, lookahead=lookahead) X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size= 0.3 , shuffle= False , random_state= 42 ) scaler = RobustScaler() X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train) X_test_scaled = scaler.transform(X_test) window = 10 X_train_seq, y_train_seq = create_sequences(X_train_scaled, y_train, window) X_test_seq, y_test_seq = create_sequences(X_test_scaled, y_test, window) y_train_encoded = to_categorical(y_train_seq, num_classes=num_classes) y_test_encoded = to_categorical(y_test_seq, num_classes=num_classes) for layer in base_model.layers[:- 1 ]: layer.trainable = False model = models.clone_model(base_model) model.set_weights(base_model.get_weights()) model. compile (optimizer=tf.keras.optimizers.Adam( 0.01 ), loss= 'categorical_crossentropy' , metrics=[ 'accuracy' ]) early_stop = EarlyStopping(monitor= 'val_loss' , patience= 10 , restore_best_weights= True ) history = model.fit(X_train_seq, y_train_encoded, validation_data=(X_test_seq, y_test_encoded), epochs= 1000 , batch_size= 32 , callbacks=[early_stop], verbose= 1 ) print ( "Test acc:" , model.evaluate(X_test_seq, y_test_encoded)[ 1 ])

Те же процессы повторяются для разделения данных, создания последовательных данных и кодирования целевой переменной. Операции указаны только для каждого символа.

Для переноса знаний создается новая модель на основе базовой, при этом замораживаются некоторые слои CNN. Замораживаем все слои модели CNN, кроме последнего, чтобы наша модель сохранила закономерности, изученные на основе базовых данных. Это позволяет сохранить изученные паттерны и предотвратить их разрушение при дообучении. Мы оставляем последний слой незамороженным, чтобы веса последнего слоя перекалибровались в соответствии с новыми границами принятия решений для каждого символа. По сути, мы предоставляем модели новые распределения целевой переменной и позволяем ей определять взаимосвязи между паттернами, изученными базовой моделью, и тем, что содержится в целевой переменной на этих новых данных.

Архитектура клонируется, веса загружаются из сохраненной модели. Напомню, что мы сохранили веса в функции trainCNN. Вы можете загрузить веса из файла при импорте модели откуда-либо или загрузить веса модели непосредственно из объекта модели, если базовая модель находится в том же скрипте Python или файле, как описано выше.

Компилируем модель на рыночных данных, полученных с помощью другого инструмента, отличного от того, который использовался при обучении базовой модели. Можно изменить и другие параметры.

Точность для различных валютных символов:

SYMBOL GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF NZDUSD EURNZD AUDNZD GBPNZD NZDCHF NZDJPY NZDCAD XAUUSD XAUJPY XAUEUR XAUGBP ACCURACY 0.505 0.506 0.501 0.516 0.506 0.497 0.505 0.502 0.504 0.505 0.51 0.505 0.506 0.514 0.507 0.504

Этот результат мало что нам говорит. Посмотрим на отчет о классификации и проанализируем его более подробно.

preds = base_model.predict(X_test_seq) pred_indices = preds.argmax(axis= 1 ) pred_class_labels = [classes_in_y[i] for i in pred_indices] print ( "Classification report

" , classification_report(pred_class_labels, y_test_seq))

Отчет по базовой модели.

Classification report precision recall f1-score support 0 1.00 0.50 0.66 8477 1 0.00 0.00 0.00 0 accuracy 0.50 8477 macro avg 0.50 0.25 0.33 8477 weighted avg 1.00 0.50 0.66 8477

Результаты точности на разных символах оказались ужасными. Модель продемонстрировала сильную предвзятость.

Это указывает на наличие смещения в нашей модели, которое может быть вызвано самой моделью или данными.

Существует несколько способов решения проблемы предвзятости, о которых мы говорили в прошлой статье. Но пока сделаем пару вещей:

(a) Добавим веса классов для устранения дисбаланса. from sklearn.utils.class_weight import compute_class_weight def trainCNN: y_train_integers = np.argmax(y_train, axis= 1 ) class_weights = compute_class_weight( 'balanced' , classes=np.unique(y_train_integers), y=y_train_integers) class_weight_dict = {i: weight for i, weight in enumerate (class_weights)} model.fit( X_train, y_train, validation_data=(X_val, y_val), epochs=epochs, batch_size=batch_size, callbacks=[early_stop], class_weight=class_weight_dict, verbose= 1 ) (b) Добавим дополнительный сверточный слой и увеличим число нейронов в полносвязном слое. def trainCNN: model = models.Sequential([ layers.Input(shape=input_shape), layers.Conv1D( 64 , kernel_size= 3 , activation= 'relu' , padding= 'same' ), layers.Conv1D( 64 , kernel_size= 3 , activation= 'relu' , padding= 'same' ), layers.Conv1D( 32 , kernel_size= 3 , activation= 'relu' , padding= 'same' ), layers.GlobalAveragePooling1D(), layers.Dense( 128 , activation= 'relu' ), layers.Dense(num_classes, activation= 'softmax' ) ]) (c) Поскольку это задача бинарной классификации, в нашей целевой переменной всего два класса. 0 для сигналов на продажу и 1 для сигналов на покупку. Изменим функцию убытков на binary_crossentropy и метрику оценки для binary_accuracy. model. compile ( optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=learning_rate), loss= 'binary_crossentropy' , metrics=[ 'binary_accuracy' ] )

После переобучения модели CNN показатели значительно улучшились.

.... .... 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 3 ms/step - binary_accuracy: 0.5257 - loss: 0.6920 - val_binary_accuracy: 0.5043 - val_loss: 0.6933 Epoch 7 / 100 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 3 ms/step - binary_accuracy: 0.5259 - loss: 0.6918 - val_binary_accuracy: 0.5027 - val_loss: 0.6934 Epoch 8 / 100 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - binary_accuracy: 0.5283 - loss: 0.6915 - val_binary_accuracy: 0.5042 - val_loss: 0.6936 Epoch 9 / 100 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - binary_accuracy: 0.5284 - loss: 0.6912 - val_binary_accuracy: 0.5028 - val_loss: 0.6937 Epoch 10 / 100 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - binary_accuracy: 0.5315 - loss: 0.6909 - val_binary_accuracy: 0.5036 - val_loss: 0.6938 Epoch 11 / 100 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - binary_accuracy: 0.5295 - loss: 0.6907 - val_binary_accuracy: 0.5042 - val_loss: 0.6940 Epoch 12 / 100 310 / 310 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 3 ms/step - binary_accuracy: 0.5298 - loss: 0.6904 - val_binary_accuracy: 0.5074 - val_loss: 0.6941 619 / 619 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step - binary_accuracy: 0.5101 - loss: 0.6926 265 / 265 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0 s 1 ms/step - binary_accuracy: 0.5018 - loss: 0.6933 Train acc: 0.5114434361457825 Test acc: 0.5050135850906372 265 / 265 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1 s 2 ms/step Classification report precision recall f1-score support 0 0.58 0.50 0.54 4870 1 0.43 0.51 0.47 3607 accuracy 0.51 8477 macro avg 0.51 0.51 0.50 8477 weighted avg 0.52 0.51 0.51 8477

Конкретной причины для изменения параметров не было. Я просто хотел показать, что, как и в любой другой модели на основе нейронных сетей, оптимизация и настройка параметров очень важны. Полученный результат, возможно, не является оптимальным решением, поскольку существует множество вариантов, касающихся сверточных нейронных сетей и нейронных сетей в целом. Давайте пока оставим текущие параметры, но вы можете поэкспериментировать со значениями.

Теперь, когда у нас есть более или менее нормальная базовая модель, можно можем использовать ее для переноса знаний на другие инструменты и сохранить все эти модели в формате ONNX для тестирования в торговой среде.





Transfer Learning в торговом роботе



Для тестирования в торговой среде MetaTrader 5 необходимо сохранить модели в формате ONNX и загрузить их через язык программирования MQL5.

Импорт.

import onnxmltools import tf2onnx from skl2onnx import convert_sklearn from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType

Функции

def saveCNN(model, window: int , features: int , filename: str ): model.output_names = [ "output" ] spec = (tf.TensorSpec(( None , window, features), tf.float16, name= "input" ),) onnx_model, _ = tf2onnx.convert.from_keras(model, input_signature=spec, opset= 14 ) with open (filename, "wb" ) as f: f.write(onnx_model.SerializeToString())

Поскольку модели Keras не имеют поддерживаемого конвейера, как тот, который мы используем для объединения всех методов предварительной обработки с моделью Scikit-learn (а это упростило бы сохранение модели и всех ее шагов в одном файле ONNX) придется сохранять модель Keras и используемый скейлер отдельно в виде независимых файлов ONNX.

def saveScaler(scaler, features: int , filename: str ): initial_type = [( "input" , FloatTensorType([ None , features]))] onnx_model = convert_sklearn(scaler, initial_types=initial_type, target_opset= 14 ) with open (filename, "wb" ) as f: f.write(onnx_model.SerializeToString())

Вызываем эти функции при сохранении базовой модели и предыдущих.

Сохранение базовой модели.

base_model = trainCNN(train_set=(X_train_seq, y_train_encoded), val_set=(X_test_seq, y_test_encoded), learning_rate = 0.01 , epochs = 1000 , batch_size = 32 ) saveCNN(model=base_model, window=window, features=X_train_seq.shape[ 2 ], filename= f" {trained_symbol} .basemodel. {timeframe} .onnx" ) saveScaler(scaler=scaler, features=X_train.shape[ 1 ], filename= f" {trained_symbol} . {timeframe} .scaler.onnx" )

Сохранение моделей, обученных с использованием трансферного обучения.

for symbol in symbols: history = model.fit(X_train_seq, y_train_encoded, validation_data=(X_test_seq, y_test_encoded), epochs= 1000 , batch_size= 32 , callbacks=[early_stop], verbose= 1 ) saveCNN(model=model, window=window, features=X_train_seq.shape[ 2 ], filename= f"basesymbol= {trained_symbol} .symbol= {symbol} .model. {timeframe} .onnx" ) saveScaler(scaler=scaler, features=X_train.shape[ 1 ], filename= f" {symbol} . {timeframe} .scaler.onnx" )

После сохранения файлов в общей папке можно загрузить их в советник.

#include <ta.mqh> #include <pandas.mqh> #include <CNN.mqh> #include <preprocessing.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> CCNNClassifier cnn; RobustScaler scaler; CTrade m_trade; CPositionInfo m_position; input string base_symbol = "EURUSD" ; input string symbol_ = "USDJPY" ; input ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H4 ; input uint window_ = 10 ; input uint lookahead = 1 ; input uint magic_number = 28042025 ; input uint slippage = 100 ; long classes_in_y_[] = { 0 , 1 }; int OldNumBars = - 1 ; int OnInit () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) if (! ChartSetSymbolPeriod ( 0 , symbol_, timeframe)) { printf ( "%s Failed to set symbol_ = %s and timeframe = %s, Error = %d" , __FUNCTION__ ,symbol_, EnumToString (timeframe), GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } string filename = StringFormat ( "basesymbol=%s.symbol=%s.model.%s.onnx" ,base_symbol, symbol_, EnumToString (timeframe)) ; if (!cnn.Init(filename, ONNX_COMMON_FOLDER )) { printf ( "%s failed to load a CNN model in ONNX format from the common folder '%s', Error = %d" , __FUNCTION__ ,filename, GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } filename = StringFormat ( "%s.%s.scaler.onnx" , symbol_, EnumToString (timeframe)); if (!scaler.Init(filename, ONNX_COMMON_FOLDER )) { printf ( "%s failed to load a scaler in ONNX format from the common folder '%s', Error = %d" , __FUNCTION__ ,filename, GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } }

У нас есть модуль TA из Python в MQL5, который мы обсуждали в прошлой статье. Можем вызывать функции-индикаторы и присваивать результат во фрейме схожем с Python Pandas.

CDataFrame getStationaryVars( uint start = 1 , uint bars = 50 ) { CDataFrame df; vector open, high, low, close; open. CopyRates ( Symbol (), Period (), COPY_RATES_OPEN , start, bars); high. CopyRates ( Symbol (), Period (), COPY_RATES_HIGH , start, bars); low. CopyRates ( Symbol (), Period (), COPY_RATES_LOW , start, bars); close. CopyRates ( Symbol (), Period (), COPY_RATES_CLOSE , start, bars); vector pct_change = df.pct_change(close); vector diff_open = df.diff(open); vector diff_high = df.diff(high); vector diff_low = df.diff(low); vector diff_close = df.diff(close); df.insert( "pct_change" , pct_change); df.insert( "diff_open" , open); df.insert( "diff_high" , high); df.insert( "diff_low" , low); df.insert( "diff_close" , close); vector rsi = CMomentumIndicators::RSIIndicator(close); df.insert( "rsi" , rsi); vector stock_k = CMomentumIndicators::StochasticOscillator(close,high,low).stoch; df.insert( "stock_k" , stock_k); vector macd = COscillatorIndicators::MACDIndicator(close).main; df.insert( "macd" , macd); vector cci = COscillatorIndicators::CCIIndicator(high,low,close); df.insert( "cci" , cci); vector roc = CMomentumIndicators::ROCIndicator(close); df.insert( "roc" , roc); vector uo = CMomentumIndicators::UltimateOscillator(high,low,close); df.insert( "uo" , uo); vector williams_r = CMomentumIndicators::WilliamsR(high,low,close); df.insert( "williams_r" , williams_r); vector atr = COscillatorIndicators::ATRIndicator(high,low,close); df.insert( "atr" , atr); vector ao = CMomentumIndicators::AwesomeOscillator(high,low); df.insert( "ao" , ao); vector adx = COscillatorIndicators::ADXIndicator(high,low,close).adx; df.insert( "adx" , adx); vector tsi = CMomentumIndicators::TSIIndicator(close); df.insert( "tsi" , tsi); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) df.head(); df = df.dropna(); return df; }

На каждом баре собираются 50 предыдущих баров для расчета индикаторов, начиная с последнего закрытого бара (индекс 1).

Мф выбрали ограничение в 50 баров, чтобы оставить достаточно места для расчетов индикаторов, которые сопровождаются значениями NaN (Not a Number), а они нам не нужны.

Индикатор Awesome Oscillator чаще всего обращается к прошлому, со значением window2, равным 34. Это означает, что 50-34 = 16 — это количество подходящих данных, оставшихся для нашей модели.

Запуск в режиме отладки дает информацию на вкладке Эксперты в MetaTrader 5.

MD 0 18 : 17 : 26.145 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | Index | pct_change | diff_open | diff_high | diff_low | diff_close | rsi | stock_k | macd | cci | roc | uo | williams_r | atr | ao | adx | tsi | FF 0 18 : 17 : 26.145 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 0 | nan | 142.67000000 | 143.08800000 | 142.49100000 | 142.68300000 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00000000 | nan | JO 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 1 | - 0.25300842 | 142.68400000 | 142.84900000 | 142.28700000 | 142.32200000 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00000000 | nan | IR 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 2 | 0.09977375 | 142.32300000 | 142.63500000 | 141.89900000 | 142.46400000 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00000000 | nan | HF 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 3 | - 0.00070193 | 142.46400000 | 142.71900000 | 142.34400000 | 142.46300000 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00000000 | nan | GJ 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 4 | - 0.04702976 | 142.37400000 | 142.47200000 | 142.18600000 | 142.39600000 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.00000000 | nan | IJ 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | ... | NR 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 45 | - 0.22551954 | 142.33800000 | 142.38800000 | 141.98200000 | 142.01700000 | 28.79606321 | 1.70731707 | 0.20202343 | - 149.46898289 | - 0.42629273 | 28.03714657 | - 48.58934169 | 0.58185714 | 0.84359706 | 29.65580624 | 8.31951160 | NJ 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 46 | 0.16054416 | 141.97800000 | 142.31600000 | 141.96400000 | 142.24500000 | 35.49705652 | 13.58800774 | 0.12993025 | - 131.96513868 | - 0.57316604 | 34.81743660 | - 43.09139137 | 0.56978571 | 0.51217941 | 28.18573720 | 4.78996901 | HQ 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 47 | 0.19543745 | 142.24500000 | 142.58100000 | 142.12400000 | 142.52300000 | 43.03880625 | 27.03094778 | 0.09414295 | - 86.63856716 | - 0.76174826 | 43.61239023 | - 36.38775018 | 0.57742857 | 0.21773529 | 26.19967843 | 3.09202782 | FH 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 48 | 0.04771160 | 142.52300000 | 142.61500000 | 142.29800000 | 142.59100000 | 44.85843867 | 30.31914894 | 0.07045611 | - 66.64608781 | - 0.57732936 | 49.55462139 | - 34.74801061 | 0.56007143 | - 0.01222353 | 24.37916904 | 2.01861384 | MQ 0 18 : 17 : 26.146 Transfer Learning EA (USDJPY,H4) | 49 | - 0.19776844 | 142.59100000 | 142.75800000 | 142.25100000 | 142.30900000 | 38.91058297 | 16.68278530 | 0.02859940 | - 70.14493704 | - 0.77257229 | 41.99481159 | - 41.54810707 | 0.52700000 | - 0.13378529 | 23.02215655 | 0.05188403 |

Внутри функции OnTick первое, что мы делаем, — это вычисляем стационарные признаки. Затем выполняется операция среза (slicing), цель которой — гарантировать, что полученные данные, то есть количество баров, соответствует размеру окна, использованному при обучении модели CNN.

void OnTick () { if (!isNewBar()) return ; CDataFrame x_df = getStationaryVars(); if (( uint )x_df.shape()[ 0 ]<window_) { printf ( "%s Fatal, Data received is less than the desired window=%u. Check your indicators or increase the number of bars in the function getSationaryVars()" , __FUNCTION__ ,window_); DebugBreak (); return ; } ulong rows = ( ulong )x_df.shape()[ 0 ]; ulong cols = ( ulong )x_df.shape()[ 1 ]; matrix x = x_df.iloc((rows-window_), rows- 1 , 0 , cols- 1 ).m_values; }

Теперь, когда у нас есть усечённая матрица из 10 строк — в соответствии со значением окна — и 16 признаков, использованных при обучении, мы можем передать эти данные в загруженный RobustScaler, а затем направить их в модель CNN для получения финальных прогнозов.

matrix x_scaled = scaler.transform (x); long signal = cnn.predict (x_scaled, classes_in_y_).cls;

Наконец, используя сигнал, полученный от модели, мы можем реализовать простую торговую стратегию: если сигнал модели равен 1 (бычий сигнал), мы открываем позицию на покупку; если же полученный сигнал равен 0 (медвежий сигнал), мы открываем позицию на продажу.

Каждая сделка будет закрываться после того, как на текущем таймфрейме сформируется количество баров, равное значению параметра lookahead.

MqlTick ticks; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (), ticks)) { printf ( "Failed to obtain ticks information, Error = %d" , GetLastError ()); return ; } double volume_ = SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_MIN ); if (signal == 1 ) { if (!PosExists( POSITION_TYPE_BUY ) && !PosExists( POSITION_TYPE_SELL )) m_trade.Buy(volume_, Symbol (), ticks.ask, 0 , 0 ); } if (signal == 0 ) { if (!PosExists( POSITION_TYPE_SELL ) && !PosExists( POSITION_TYPE_BUY )) m_trade.Sell(volume_, Symbol (), ticks.bid, 0 , 0 ); } CloseTradeAfterTime((Timeframe2Minutes( Period ())*lookahead)* 60 );

Вот и всё. Теперь запустим этого торгового робота на нескольких инструментах, которые мы использовали в процессе переноса обучения, и проанализируем результаты его прогнозирования за период с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года.

Timeframe: PERIOD_H4. Modelling: 1 Minute OHLC.

Symbol: XAUEUR

Symbol: XAUUSD

Из 17 инструментов, использованных в процессе переноса обучения на основе базовой модели, обученной на EURUSD, лишь 2 инструмента продемонстрировали нормальные результаты. Остальные показали ужасные.

Это может означать две вещи. Во-первых, паттерны, наблюдаемые на EURUSD, могут иметь сильную взаимосвязь или сходство с теми, что формируются на XAUUSD и XAUEUR. Это выглядит логично, поскольку оба этих инструмента связаны с валютами EUR и USD, которые образуют базовый символ EURUSD.

Во-вторых, это также может указывать на то, что используемые нами модели CNN являются неоптимальными, поскольку мы не проводили полноценную оптимизацию архитектуры и гиперпараметров, не говоря уже о том, что не тестировали различные базовые символы и не анализировали полученные результаты.

Можно было бы предпринять ряд дополнительных шагов, однако это выходит за рамки данной статьи. Если хотите, можете сделать это.





Заключительные выводы

Мы живем в золотую эпоху искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти технологии развиваются быстрее, чем ожидалось, и во многом благодаря open-source сегодня можно создавать мощные модели на основе уже существующих всего несколькими строками кода — именно это мы и называем переносом обучения (transfer learning).

В области компьютерного зрения и задач, связанных с обработкой изображений, уже существуют масштабные open-source модели, такие как ResNet50, MobileNet и другие. Эти модели позволили разработчикам выйти на новый уровень и создавать по-настоящему эффективные решения в сфере ИИ. Однако финансовая область с точки зрения открытых моделей и open-source решений все еще остается недостаточно исследованной.

Цель этой статьи — показать вам возможности переноса обучения и продемонстрировать, как он может выглядеть в финансовой сфере, послужив отправной точкой для создания масштабных моделей, способных помочь в анализе финансовых рынков за счёт использования общих паттернов, присутствующих на различных инструментах.

Удачи!





Таблица вложений