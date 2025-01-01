- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionOpen
Открывает позицию с заданными параметрами по указанному символу.
|
bool PositionOpen(
Параметры
symbol
[in] Наименование торгового инструмента, по которому предполагается открыть позицию.
order_type
[in] Тип торговой операции для открытия позиции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Запрашиваемый объем позиции.
price
[in] Цена, по которой позиция должна быть открыта.
sl
[in] Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).
tp
[in] Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).
comment=""
[in] Комментарий к позиции.
Возвращаемое значение
true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.
Примечание
Успешное окончание работы метода PositionOpen(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultDeal().