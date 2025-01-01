ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTradePositionOpen 

PositionOpen

Открывает позицию с заданными параметрами по указанному символу.

bool  PositionOpen(
   const string     symbol,         // символ
   ENUM_ORDER_TYPE  order_type,     // тип торговой операции для открытия позиции
   double           volume,         // объем позиции
   double           price,          // цена исполнения
   double           sl,             // цена Stop Loss
   double           tp,             // цена Take Profit
   const string     comment=""      // комментарий
   )

Параметры

symbol

[in]  Наименование торгового инструмента, по которому предполагается открыть позицию.

order_type

[in]  Тип торговой операции для открытия позиции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Запрашиваемый объем позиции.

price

[in]  Цена, по которой позиция должна быть открыта.

sl

[in]  Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).

tp

[in]  Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).

comment=""

[in]  Комментарий к позиции.

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода PositionOpen(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultDeal().