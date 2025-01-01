ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoMagic 

Magic

Получает идентификатор эксперта, выставившего ордер.

long  Magic() const

Возвращаемое значение

Идентификатор эксперта, выставившего ордер.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).