ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoTakeProfit 

TakeProfit

Получает цену Take Profit ордера.

double  TakeProfit() const

Возвращаемое значение

Цена Take Profit ордера.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).