TakeProfit Получает цену Take Profit ордера. double TakeProfit() const Возвращаемое значение Цена Take Profit ордера. Примечание Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).