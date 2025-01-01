ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoProfit 

Profit

Получает финансовый результат сделки.

double  Profit() сonst

Возвращаемое значение

Финансовый результат сделки в валюте депозита.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).