Profit

Получает финансовый результат сделки.

double  Profit() сonst

Возвращаемое значение

Финансовый результат сделки в валюте депозита.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).