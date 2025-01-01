ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCHistoryOrderInfoOrderType 

OrderType

Получает тип ордера.

ENUM_ORDER_TYPE  OrderType() const

Возвращаемое значение

Тип ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).