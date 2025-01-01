ДокументацияРазделы
Получает статус ордера как строку.

string  StateDescription() const

Возвращаемое значение

Статус ордера как строка.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).