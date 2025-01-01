ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoVolume 

Volume

Получает объем позиции.

double  Volume() const

Возвращаемое значение

Объем позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).