Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoDataPath 

DataPath

Получает информацию о папке, в которой хранятся данные терминала.

string  DataPath() const 

Возвращаемое значение

Папка данных клиентского терминала.

Примечание

Папка данных клиентского терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_DATA_PATH).