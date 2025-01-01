Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCTerminalInfoDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString DataPath Получает информацию о папке, в которой хранятся данные терминала. string DataPath() const Возвращаемое значение Папка данных клиентского терминала. Примечание Папка данных клиентского терминала определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство TERMINAL_DATA_PATH). Path CommonDataPath