Magic

Получает идентификатор эксперта, выставившего ордер.

long  Magic() const

Возвращаемое значение

Идентификатор эксперта, выставившего ордер.

Примечание

Исторический ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).