ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoTimeUpdate 

TimeUpdate

Получает время изменения позиции в секундах с 01.01.1970.

datetime  TimeUpdate() const

Возвращаемое значение

Время изменения позиции в секундах с 01.01.1970.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).