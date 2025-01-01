Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoTimeUpdate TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TimeUpdate Получает время изменения позиции в секундах с 01.01.1970. datetime TimeUpdate() const Возвращаемое значение Время изменения позиции в секундах с 01.01.1970. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). TimeMsc TimeUpdateMsc