ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoTypeFilling 

TypeFilling

Получает тип исполнения ордера по остатку.

ENUM_ORDER_TYPE_FILLING  TypeFilling() const

Возвращаемое значение

Тип исполнения ордера по остатку из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_FILLING.

Примечание

Ордер должен быть предварительно выбран для доступа методом Select (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).