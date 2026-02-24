Торговые инструменты на MQL5 (Часть 2): Улучшение интерактивного торгового помощника через динамическую визуализацию
Введение
В нашей предыдущей статье, Часть 1, мы создали инструмент Trade Assistant Tool на MetaQuotes Language 5 (MQL5) для MetaTrader 5 , чтобы упростить размещение отложенных ордеров. Теперь мы идем дальше, повышая его интерактивность с помощью динамической визуальной обратной связи. Внедряем такие функции, как перетаскиваемая панель управления, эффекты наведения курсора для интуитивно понятной навигации и проверка ордеров в режиме реального времени, чтобы обеспечить точность наших торговых настроек и их соответствие требованиям рынка. Мы рассмотрим эти достижения в следующих подразделах:
- Концептуальные усовершенствования для повышения интерактивности
- Реализация средствами MQL5
- Тестирование на истории
- Заключение
Эти разделы помогут нам создать более отзывчивый, интуитивно понятный и удобный в использовании торговый инструмент.
Концептуальные усовершенствования для повышения интерактивности
Мы стремимся усовершенствовать наш инструмент trade assistant, делая его более интуитивно понятным и адаптируемым. Начинаем с перетаскиваемой панели управления, которую мы можем свободно размещать на торговом графике. Такая гибкость позволит нам настроить интерфейс в соответствии с нашим рабочим процессом, независимо от того, управляем ли мы несколькими графиками или фокусируемся на настройке одной сделки. Кроме того, мы внедрим эффекты наведения курсора для выделения кнопок и элементов графика при наведении курсора на них, обеспечивая мгновенную визуальную обратную связь, которая упрощает навигацию и сводит к минимуму ошибки.
Проверка ордеров в режиме реального времени станет еще одним ключевым усовершенствованием, гарантирующим, что наши уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита будут логически согласованы с текущими рыночными ценами перед исполнением. Эта функция повысит нашу уверенность путем исключения недопустимых торговых настроек и сохранения простоты при одновременном повышении точности. В совокупности эти улучшения позволят создать адаптивный, ориентированный на пользователя инструмент, который будет поддерживать наши торговые решения и заложит основу для будущих улучшений, таких как функции управления рисками. В двух словах, ниже приведена визуализация того, к чему мы стремимся.
Реализация средствами MQL5
Для достижения своих целей на MQL5 нам сначала нужно будет определить некоторые дополнительные объекты панели, переменные подтверждения перетаскивания и наведения курсора мыши, которые мы будем использовать для отслеживания взаимодействия пользователя либо с панелью, либо с ценовым инструментом, как показано ниже.
// Control panel object names #define PANEL_BG "PANEL_BG" //--- Define constant for panel background object name #define PANEL_HEADER "PANEL_HEADER" //--- Define constant for panel header object name #define LOT_EDIT "LOT_EDIT" //--- Define constant for lot size edit field object name #define PRICE_LABEL "PRICE_LABEL" //--- Define constant for price label object name #define SL_LABEL "SL_LABEL" //--- Define constant for stop-loss label object name #define TP_LABEL "TP_LABEL" //--- Define constant for take-profit label object name #define BUY_STOP_BTN "BUY_STOP_BTN" //--- Define constant for buy stop button object name #define SELL_STOP_BTN "SELL_STOP_BTN" //--- Define constant for sell stop button object name #define BUY_LIMIT_BTN "BUY_LIMIT_BTN" //--- Define constant for buy limit button object name #define SELL_LIMIT_BTN "SELL_LIMIT_BTN" //--- Define constant for sell limit button object name #define PLACE_ORDER_BTN "PLACE_ORDER_BTN" //--- Define constant for place order button object name #define CANCEL_BTN "CANCEL_BTN" //--- Define constant for cancel button object name #define CLOSE_BTN "CLOSE_BTN" //--- Define constant for close button object name // Variables for dragging panel bool panel_dragging = false; //--- Flag to track if panel is being dragged int panel_drag_x = 0, panel_drag_y = 0; //--- Mouse coordinates when drag starts int panel_start_x = 0, panel_start_y = 0; //--- Panel coordinates when drag starts // Button and rectangle hover states bool buy_stop_hovered = false; //--- Buy Stop button hover state bool sell_stop_hovered = false; //--- Sell Stop button hover state bool buy_limit_hovered = false; //--- Buy Limit button hover state bool sell_limit_hovered = false; //--- Sell Limit button hover state bool place_order_hovered = false; //--- Place Order button hover state bool cancel_hovered = false; //--- Cancel button hover state bool close_hovered = false; //--- Close button hover state bool header_hovered = false; //--- Header hover state bool rec1_hovered = false; //--- REC1 (TP) hover state bool rec3_hovered = false; //--- REC3 (Entry) hover state bool rec5_hovered = false; //--- REC5 (SL) hover state
Мы начинаем реализовывать расширенные функции интерактивности для нашего инструмента, определяя ключевые переменные, позволяющие использовать эффекты перетаскивания панели и наведения курсора мыши в интерфейсе MetaTrader 5 . Используем директиву #define , чтобы создать константу "PANEL_HEADER" для объекта заголовка панели, который служит перетаскиваемой областью панели управления. В целях поддержки функции перетаскивания, объявляем "panel_dragging" в качестве логического флага для отслеживания перемещения панели, а целые числа "panel_drag_x", "panel_drag_y" - для хранения координат мыши в начале перетаскивания и "panel_start_x", "panel_start_y" для записи начального положения панели, что позволяет нам рассчитать её новое положение во время перемещения.
Также вводим логические переменные для управления состояниями наведения курсора мыши на кнопки и прямоугольники графика, включая "buy_stop_hovered", "sell_stop_hovered", "buy_limit_hovered", "sell_limit_hovered", "place_order_hovered", "cancel_hovered", "close_hovered" и "header_hovered" для соответствующих кнопок и заголовка панели, а также "rec1_hovered", "rec3_hovered" и "rec5_hovered" - для прямоугольников тейк-профита, входа и стоп-лосса. Эти переменные позволят нам определять, когда наш курсор наведен на эти элементы, активируя визуальную обратную связь, такую как изменение цвета, для улучшения навигации и взаимодействия в интерфейсе инструмента. Далее нам нужно получить значения ценового инструмента и проверить их для торговли.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check if order setup is valid | //+------------------------------------------------------------------+ bool isOrderValid() { if(!tool_visible) return true; //--- No validation needed if tool is not visible double current_price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID); //--- Get current bid price double entry_price = Get_Price_d(PR_HL); //--- Get entry price double sl_price = Get_Price_d(SL_HL); //--- Get stop-loss price double tp_price = Get_Price_d(TP_HL); //--- Get take-profit price if(selected_order_type == "BUY_STOP") { //--- Buy Stop: Entry must be above current price, TP above entry, SL below entry if(entry_price <= current_price || tp_price <= entry_price || sl_price >= entry_price) { return false; } } else if(selected_order_type == "SELL_STOP") { //--- Sell Stop: Entry must be below current price, TP below entry, SL above entry if(entry_price >= current_price || tp_price >= entry_price || sl_price <= entry_price) { return false; } } else if(selected_order_type == "BUY_LIMIT") { //--- Buy Limit: Entry must be below current price, TP above entry, SL below entry if(entry_price >= current_price || tp_price <= entry_price || sl_price >= entry_price) { return false; } } else if(selected_order_type == "SELL_LIMIT") { //--- Sell Limit: Entry must be above current price, TP below entry, SL above entry if(entry_price <= current_price || tp_price >= entry_price || sl_price <= entry_price) { return false; } } return true; //--- Order setup is valid }
Здесь мы реализуем функцию "isOrderValid", чтобы усовершенствовать свой инструмент, проверяя настройки ордеров в режиме реального времени и обеспечивая соответствие наших сделок рыночным условиям. Начинаем с проверки, имеет ли "tool_visible" значение false, возвращая значение true, чтобы пропустить проверку, когда инструмент не активен. Получаем текущую рыночную цену, используя функцию SymbolInfoDouble с помощью SYMBOL_BID, и получаем цены входа ("entry_price"), стоп-лосс ("sl_price") и тейк-профит ("tp_price"), используя функцию "Get_Price_d" для "PR_HL", "SL_HL" и "TP_HL".
Для "BUY_STOP" проверяем, что "entry_price" находится выше "current_price", "tp_price" находится выше "entry_price", а "sl_price" - ниже "entry_price"; для "SELL_STOP", "entry_price" находится ниже "current_price", "tp_price" находится ниже "entry_price", а "sl_price" находится выше "entry_price"; для "BUY_LIMIT", "entry_price" находится ниже "current_price", "tp_price" находится выше "entry_price", а "sl_price" находится ниже "entry_price"; а для "SELL_LIMIT", "entry_price" - выше "current_price", "tp_price" - ниже "entry_price", а "sl_price" находится выше "entry_price", возвращая значение false, если какое-либо условие не выполняется, или true, если настройка верна. Затем можем обновить цвета прямоугольников в соответствии с валидностью ордеров.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update rectangle colors based on order validity and hover | //+------------------------------------------------------------------+ void updateRectangleColors() { if(!tool_visible) return; //--- Skip if tool is not visible bool is_valid = isOrderValid(); //--- Check order validity if(!is_valid) { //--- Gray out REC1 and REC5 if order is invalid, with hover effect ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_BGCOLOR, rec1_hovered ? C'100,100,100' : clrGray); ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_BGCOLOR, rec5_hovered ? C'100,100,100' : clrGray); } else { //--- Restore original colors based on order type and hover state if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") { ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_BGCOLOR, rec1_hovered ? C'0,100,0' : clrGreen); //--- TP rectangle (dark green on hover) ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_BGCOLOR, rec5_hovered ? C'139,0,0' : clrRed); //--- SL rectangle (dark red on hover) } else { ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_BGCOLOR, rec1_hovered ? C'0,100,0' : clrGreen); //--- TP rectangle (dark green on hover) ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_BGCOLOR, rec5_hovered ? C'139,0,0' : clrRed); //--- SL rectangle (dark red on hover) } } ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_BGCOLOR, rec3_hovered ? C'105,105,105' : clrLightGray); //--- Entry rectangle (darker gray on hover) ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Реализуем функцию "updateRectangleColors", чтобы улучшить визуальную обратную связь с нашим инструментом, обновляя цвета прямоугольников графика в зависимости от валидности ордера и состояний при наведении курсора мыши. Пропускаем, если значение "tool_visible" равно false, проверяем корректность с помощью функции "isOrderValid" и используем функцию ObjectSetInteger для установки "REC1" (TP) и "REC5" (SL) серого цвета ("clrGray" или "C'100,100,100'", если настройка ордера "rec1_hovered"/"rec5_hovered" некорректна), или если настройка зеленого/красного ("clrGreen"/"clrRed" или "C'0,100,0'"/"C'139,0,0'" при наведении курсора мыши) корректна для "BUY_STOP"/"BUY_LIMIT" или ордеров на продажу, а для "REC3" (вход) - светло-серый ("clrLightGray" или "C'105,105,105'" если "rec3_hovered"), вызывая ChartRedraw для обновления графика.
После этого нам нужно получить состояния наведения курсора мыши на кнопки, как показано ниже.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Update button and header hover state | //+------------------------------------------------------------------+ void updateButtonHoverState(int mouse_x, int mouse_y) { // Define button names and their properties string buttons[] = {BUY_STOP_BTN, SELL_STOP_BTN, BUY_LIMIT_BTN, SELL_LIMIT_BTN, PLACE_ORDER_BTN, CANCEL_BTN, CLOSE_BTN}; bool hover_states[] = {buy_stop_hovered, sell_stop_hovered, buy_limit_hovered, sell_limit_hovered, place_order_hovered, cancel_hovered, close_hovered}; color normal_colors[] = {clrForestGreen, clrFireBrick, clrForestGreen, clrFireBrick, clrDodgerBlue, clrSlateGray, clrCrimson}; color hover_color = clrDodgerBlue; //--- Bluish color for hover color hover_border = clrBlue; //--- Bluish border for hover for(int i = 0; i < ArraySize(buttons); i++) { int x = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_XDISTANCE); int y = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_YDISTANCE); int width = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_XSIZE); int height = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_YSIZE); bool is_hovered = (mouse_x >= x && mouse_x <= x + width && mouse_y >= y && mouse_y <= y + height); if(is_hovered && !hover_states[i]) { // Mouse entered button ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BGCOLOR, hover_color); ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BORDER_COLOR, hover_border); hover_states[i] = true; } else if(!is_hovered && hover_states[i]) { // Mouse left button ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BGCOLOR, normal_colors[i]); ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); hover_states[i] = false; } } // Update header hover state int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XDISTANCE); int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YDISTANCE); int header_width = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XSIZE); int header_height = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YSIZE); bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height); if(is_header_hovered && !header_hovered) { ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_BGCOLOR, C'030,030,030'); //--- Darken header header_hovered = true; } else if(!is_header_hovered && header_hovered) { ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_BGCOLOR, C'050,050,050'); //--- Restore header color header_hovered = false; } // Update tool rectangle hover states if(tool_visible) { int x1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE); int y1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE); int width1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XSIZE); int height1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YSIZE); int x3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE); int y3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE); int width3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XSIZE); int height3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YSIZE); int x5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE); int y5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE); int width5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XSIZE); int height5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YSIZE); bool is_rec1_hovered = (mouse_x >= x1 && mouse_x <= x1 + width1 && mouse_y >= y1 && mouse_y <= y1 + height1); bool is_rec3_hovered = (mouse_x >= x3 && mouse_x <= x3 + width3 && mouse_y >= y3 && mouse_y <= y3 + height3); bool is_rec5_hovered = (mouse_x >= x5 && mouse_x <= x5 + width5 && mouse_y >= y5 && mouse_y <= y5 + height5); if(is_rec1_hovered != rec1_hovered || is_rec3_hovered != rec3_hovered || is_rec5_hovered != rec5_hovered) { rec1_hovered = is_rec1_hovered; rec3_hovered = is_rec3_hovered; rec5_hovered = is_rec5_hovered; updateRectangleColors(); //--- Update colors based on hover state } } // Update hover state variables buy_stop_hovered = hover_states[0]; sell_stop_hovered = hover_states[1]; buy_limit_hovered = hover_states[2]; sell_limit_hovered = hover_states[3]; place_order_hovered = hover_states[4]; cancel_hovered = hover_states[5]; close_hovered = hover_states[6]; ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Чтобы повысить интерактивность нашего инструмента за счет управления эффектами наведения курсора мыши на кнопки и элементы графика, реализуем функцию "updateButtonHoverState". Определяем массивы "buttons" для имен кнопок (от "BUY_STOP_BTN" до "CLOSE_BTN"), "hover_states" для их флагов наведения (от "buy_stop_hovered" до "close_hovered") и "normal_colors" для цветов по умолчанию, с "hover_color" (clrDodgerBlue) и "hover_border" ("clrBlue") для состояний наведения мышки.
Для каждой кнопки используем функцию ObjectGetInteger, чтобы получать положение и размер, проверять, находятся ли "mouse_x" и "mouse_y" в пределах допустимых значений, и обновить "OBJPROP_BGCOLOR" и "OBJPROP_BORDER_COLOR" до "hover_color" или "normal_colors" с помощью ObjectSetInteger, переключив "hover_states".
Для "PANEL_HEADER" мы аналогично проверяем состояние наведения курсора мыши, затемняя его до "C'030,030,030'" или восстанавливая "C'050,050,050'" с помощью ObjectSetInteger. Когда "tool_visible", мы проверяем границы "REC1", "REC3" и "REC5", обновляя "rec1_hovered", "rec3_hovered" и "rec5_hovered", и вызываем "updateRectangleColors", если они изменены. Обновляем переменные состояния наведения (от "buy_stop_hovered" от "close_hovered") значениями из массива hover_states и вызываем ChartRedraw для обновления графика. Затем можем вызывать эти функции в обработчике событий OnChartEvent , чтобы получать обновления в режиме реального времени.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert onchart event function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent( const int id, //--- Event ID const long& lparam, //--- Long parameter (e.g., x-coordinate for mouse) const double& dparam, //--- Double parameter (e.g., y-coordinate for mouse) const string& sparam //--- String parameter (e.g., object name) ) { if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { //--- Handle object click events // Handle order type buttons if(sparam == BUY_STOP_BTN) { //--- Check if Buy Stop button clicked selected_order_type = "BUY_STOP"; //--- Set order type to Buy Stop showTool(); //--- Show trading tool update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Stop"); //--- Update place order button text updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors } else if(sparam == SELL_STOP_BTN) { //--- Check if Sell Stop button clicked selected_order_type = "SELL_STOP"; //--- Set order type to Sell Stop showTool(); //--- Show trading tool update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Stop"); //--- Update place order button text updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors } else if(sparam == BUY_LIMIT_BTN) { //--- Check if Buy Limit button clicked selected_order_type = "BUY_LIMIT"; //--- Set order type to Buy Limit showTool(); //--- Show trading tool update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Limit"); //--- Update place order button text updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors } else if(sparam == SELL_LIMIT_BTN) { //--- Check if Sell Limit button clicked selected_order_type = "SELL_LIMIT"; //--- Set order type to Sell Limit showTool(); //--- Show trading tool update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Limit"); //--- Update place order button text updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors } else if(sparam == PLACE_ORDER_BTN) { //--- Check if Place Order button clicked if(isOrderValid()) { placeOrder(); //--- Execute order placement deleteObjects(); //--- Delete tool objects showPanel(); //--- Show control panel } else { Print("Cannot place order: Invalid price setup for ", selected_order_type); } } else if(sparam == CANCEL_BTN) { //--- Check if Cancel button clicked deleteObjects(); //--- Delete tool objects showPanel(); //--- Show control panel } else if(sparam == CLOSE_BTN) { //--- Check if Close button clicked deleteObjects(); //--- Delete tool objects deletePanel(); //--- Delete control panel ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, false); //--- Disable mouse move events } ObjectSetInteger(0, sparam, OBJPROP_STATE, false); //--- Reset button state click ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } if(id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) { //--- Handle mouse move events int MouseD_X = (int)lparam; //--- Get mouse x-coordinate int MouseD_Y = (int)dparam; //--- Get mouse y-coordinate int MouseState = (int)sparam; //--- Get mouse state // Update button and rectangle hover states updateButtonHoverState(MouseD_X, MouseD_Y); // Handle panel dragging int header_xd = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XDISTANCE); int header_yd = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YDISTANCE); int header_xs = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XSIZE); int header_ys = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YSIZE); if(prevMouseState == 0 && MouseState == 1) { //--- Mouse button down if(MouseD_X >= header_xd && MouseD_X <= header_xd + header_xs && MouseD_Y >= header_yd && MouseD_Y <= header_yd + header_ys) { panel_dragging = true; //--- Start dragging panel_drag_x = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate panel_drag_y = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate panel_start_x = header_xd; //--- Store panel x-coordinate panel_start_y = header_yd; //--- Store panel y-coordinate ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scrolling } } if(panel_dragging && MouseState == 1) { //--- Dragging panel int dx = MouseD_X - panel_drag_x; //--- Calculate x displacement int dy = MouseD_Y - panel_drag_y; //--- Calculate y displacement panel_x = panel_start_x + dx; //--- Update panel x-position panel_y = panel_start_y + dy; //--- Update panel y-position // Update all panel objects' positions ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y); ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y+2); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 209); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 1); ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 70); ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 40); ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 70); ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 95); ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130); ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 95); ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 140); ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130); ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 140); ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 180); ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130); ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 180); ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10); ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 240); ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130); ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 240); ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } if(MouseState == 0) { //--- Mouse button released if(panel_dragging) { panel_dragging = false; //--- Stop dragging ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Re-enable chart scrolling } } if(tool_visible) { //--- Handle tool movement int XD_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC1 x-distance int YD_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC1 y-distance int XS_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XSIZE); //--- Get REC1 x-size int YS_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YSIZE); //--- Get REC1 y-size int XD_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC2 x-distance int YD_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC2 y-distance int XS_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_XSIZE); //--- Get REC2 x-size int YS_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE); //--- Get REC2 y-size int XD_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC3 x-distance int YD_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC3 y-distance int XS_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XSIZE); //--- Get REC3 x-size int YS_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YSIZE); //--- Get REC3 y-size int XD_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC4 x-distance int YD_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC4 y-distance int XS_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_XSIZE); //--- Get REC4 x-size int YS_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE); //--- Get REC4 y-size int XD_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE); //--- Get REC5 x-distance int YD_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE); //--- Get REC5 y-distance int XS_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XSIZE); //--- Get REC5 x-size int YS_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YSIZE); //--- Get REC5 y-size if(prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && !panel_dragging) { //--- Check for mouse button down, avoid dragging conflict mlbDownX1 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC1 mlbDownY1 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC1 mlbDownXD_R1 = XD_R1; //--- Store REC1 x-distance mlbDownYD_R1 = YD_R1; //--- Store REC1 y-distance mlbDownX2 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC2 mlbDownY2 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC2 mlbDownXD_R2 = XD_R2; //--- Store REC2 x-distance mlbDownYD_R2 = YD_R2; //--- Store REC2 y-distance mlbDownX3 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC3 mlbDownY3 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC3 mlbDownXD_R3 = XD_R3; //--- Store REC3 x-distance mlbDownYD_R3 = YD_R3; //--- Store REC3 y-distance mlbDownX4 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC4 mlbDownY4 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC4 mlbDownXD_R4 = XD_R4; //--- Store REC4 x-distance mlbDownYD_R4 = YD_R4; //--- Store REC4 y-distance mlbDownX5 = MouseD_X; //--- Store mouse x-coordinate for REC5 mlbDownY5 = MouseD_Y; //--- Store mouse y-coordinate for REC5 mlbDownXD_R5 = XD_R5; //--- Store REC5 x-distance mlbDownYD_R5 = YD_R5; //--- Store REC5 y-distance if(MouseD_X >= XD_R1 && MouseD_X <= XD_R1 + XS_R1 && //--- Check if mouse is within REC1 bounds MouseD_Y >= YD_R1 && MouseD_Y <= YD_R1 + YS_R1) { movingState_R1 = true; //--- Enable REC1 movement ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scrolling } if(MouseD_X >= XD_R3 && MouseD_X <= XD_R3 + XS_R3 && //--- Check if mouse is within REC3 bounds MouseD_Y >= YD_R3 && MouseD_Y <= YD_R3 + YS_R3) { movingState_R3 = true; //--- Enable REC3 movement ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scrolling } if(MouseD_X >= XD_R5 && MouseD_X <= XD_R5 + XS_R5 && //--- Check if mouse is within REC5 bounds MouseD_Y >= YD_R5 && MouseD_Y <= YD_R5 + YS_R5) { movingState_R5 = true; //--- Enable REC5 movement ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false); //--- Disable chart scrolling } } if(movingState_R1) { //--- Handle REC1 (TP) movement bool canMove = false; //--- Flag to check if movement is valid if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") { //--- Check for buy orders if(YD_R1 + YS_R1 < YD_R3) { //--- Ensure TP is above entry for buy orders canMove = true; //--- Allow movement ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R1 + YS_R1); //--- Update REC2 y-position ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE, YD_R3 - (YD_R1 + YS_R1)); //--- Update REC2 y-size } } else { //--- Handle sell orders if(YD_R1 > YD_R3 + YS_R3) { //--- Ensure TP is below entry for sell orders canMove = true; //--- Allow movement ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R3 + YS_R3); //--- Update REC4 y-position ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE, YD_R1 - (YD_R3 + YS_R3)); //--- Update REC4 y-size } } if(canMove) { //--- If movement is valid datetime dt_TP = 0; //--- Variable for TP time double price_TP = 0; //--- Variable for TP price int window = 0; //--- Chart window ChartXYToTimePrice(0, XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP, price_TP); //--- Convert chart coordinates to time and price ObjectSetInteger(0, TP_HL, OBJPROP_TIME, dt_TP); //--- Update TP horizontal line time ObjectSetDouble(0, TP_HL, OBJPROP_PRICE, price_TP); //--- Update TP horizontal line price update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update TP label text } updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } if(movingState_R5) { //--- Handle REC5 (SL) movement bool canMove = false; //--- Flag to check if movement is valid if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") { //--- Check for buy orders if(YD_R5 > YD_R4) { //--- Ensure SL is below entry for buy orders canMove = true; //--- Allow movement ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R3 + YS_R3); //--- Update REC4 y-position ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE, YD_R5 - (YD_R3 + YS_R3)); //--- Update REC4 y-size } } else { //--- Handle sell orders if(YD_R5 + YS_R5 < YD_R3) { //--- Ensure SL is above entry for sell orders canMove = true; //--- Allow movement ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R5 + YS_R5); //--- Update REC2 y-position ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE, YD_R3 - (YD_R5 + YS_R5)); //--- Update REC2 y-size } } if(canMove) { //--- If movement is valid datetime dt_SL = 0; //--- Variable for SL time double price_SL = 0; //--- Variable for SL price int window = 0; //--- Chart window ChartXYToTimePrice(0, XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL, price_SL); //--- Convert chart coordinates to time and price ObjectSetInteger(0, SL_HL, OBJPROP_TIME, dt_SL); //--- Update SL horizontal line time ObjectSetDouble(0, SL_HL, OBJPROP_PRICE, price_SL); //--- Update SL horizontal line price update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update SL label text } updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } if(movingState_R3) { //--- Handle REC3 (Entry) movement ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R3 + MouseD_X - mlbDownX3); //--- Update REC3 x-position ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R3 + MouseD_Y - mlbDownY3); //--- Update REC3 y-position ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R1 + MouseD_X - mlbDownX1); //--- Update REC1 x-position ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R2 + MouseD_X - mlbDownX2); //--- Update REC2 x-position ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R2 + MouseD_Y - mlbDownY2); //--- Update REC2 y-position ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R4 + MouseD_X - mlbDownX4); //--- Update REC4 x-position ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R4 + MouseD_Y - mlbDownY4); //--- Update REC4 y-position ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R5 + MouseD_X - mlbDownX5); //--- Update REC5 x-position ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position datetime dt_PRC = 0, dt_SL1 = 0, dt_TP1 = 0; //--- Variables for time double price_PRC = 0, price_SL1 = 0, price_TP1 = 0; //--- Variables for price int window = 0; //--- Chart window ChartXYToTimePrice(0, XD_R3, YD_R3 + YS_R3, window, dt_PRC, price_PRC); //--- Convert REC3 coordinates to time and price ChartXYToTimePrice(0, XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL1, price_SL1); //--- Convert REC5 coordinates to time and price ChartXYToTimePrice(0, XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP1, price_TP1); //--- Convert REC1 coordinates to time and price ObjectSetInteger(0, PR_HL, OBJPROP_TIME, dt_PRC); //--- Update entry horizontal line time ObjectSetDouble(0, PR_HL, OBJPROP_PRICE, price_PRC); //--- Update entry horizontal line price ObjectSetInteger(0, TP_HL, OBJPROP_TIME, dt_TP1); //--- Update TP horizontal line time ObjectSetDouble(0, TP_HL, OBJPROP_PRICE, price_TP1); //--- Update TP horizontal line price ObjectSetInteger(0, SL_HL, OBJPROP_TIME, dt_SL1); //--- Update SL horizontal line time ObjectSetDouble(0, SL_HL, OBJPROP_PRICE, price_SL1); //--- Update SL horizontal line price update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text update_Text(REC3, selected_order_type + ": | Lot: " + DoubleToString(lot_size, 2) + " | " + Get_Price_s(PR_HL)); //--- Update REC3 text update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: " + Get_Price_s(PR_HL)); //--- Update entry label text update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update SL label text update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update TP label text updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors ChartRedraw(0); //--- Redraw chart } if(MouseState == 0) { //--- Check if mouse button is released movingState_R1 = false; //--- Disable REC1 movement movingState_R3 = false; //--- Disable REC3 movement movingState_R5 = false; //--- Disable REC5 movement ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true); //--- Enable chart scrolling } } prevMouseState = MouseState; //--- Update previous mouse state } }
Поскольку мы уже определили функцию OnChartEvent , просто сосредоточимся на определении усовершенствованной логики, которую мы добавили для включения новых интерактивных функций, таких как перетаскивание панели, обновление состояния при наведении курсора мыши и валидация ордеров. Для CHARTEVENT_OBJECT_CLICK мы расширили обработку нажатий кнопок для "BUY_STOP_BTN", "SELL_STOP_BTN", "BUY_LIMIT_BTN" и "SELL_LIMIT_BTN", вызвав функцию "updateRectangleColors", чтобы визуально отразить корректность ордера, а для "PLACE_ORDER_BTN" мы добавили проверку с помощью функции "isOrderValid", регистрирующей ошибку с помощью функции Print, если она некорректна, предотвращая ошибочные сделки, как показано ниже.
Также вводим функцию "updateButtonHoverState" после щелчков, чтобы обновить эффекты наведения курсора, используя "lparam" и "dparam" для определения координат мыши. Для CHARTEVENT_MOUSE_MOVE добавляем перетаскивание панели, проверяя, находится ли щелчок мыши в пределах границ "PANEL_HEADER" (полученных с помощью ObjectGetInteger), устанавливая значение "panel_dragging" равным true, сохраняя координаты в "panel_drag_x", "panel_drag_y", "panel_start_x" и "panel_start_y" и отключая прокрутку с помощью ChartSetInteger.
При перетаскивании ("panel_dragging" и "MouseState" 1) мы вычисляем смещение ("dx", "dy"), обновляем "panel_x" и "panel_y" и перемещаем все объекты панели ("PANEL_BG", "PANEL_HEADER", "CLOSE_BTN", "LOT_EDIT" и т.д.), используя ObjectSetInteger, вызывая ChartRedraw для обновления графика. Отпустив мышь, сбрасываем "panel_dragging" и снова включаем прокрутку. Мы убеждаемся, что перетаскивание прямоугольника (для "REC1", "REC3", "REC5") позволяет избежать конфликтов с перетаскиванием панели, путем установки флажка "!panel_dragging", и обновляем цвета с помощью "updateRectangleColors" во время "movingState_R1", "movingState_R5" и "movingState_R3", чтобы отразить состояния наведения курсора мыши и валидности.
Мы выделили некоторые фрагменты, на которые важно обратить внимание. Ниже приведена визуализация.
Кроме того, поскольку мы использовали объект панели заголовка, вот как мы его создаем.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Create control panel | //+------------------------------------------------------------------+ void createControlPanel() { // Background rectangle ObjectCreate(0, PANEL_BG, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0); //--- Create panel background rectangle ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x); //--- Set background x-position ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y); //--- Set background y-position ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XSIZE, 250); //--- Set background width ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YSIZE, 280); //--- Set background height ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BGCOLOR, C'070,070,070'); //--- Set background color ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrWhite); //--- Set border color ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BACK, false); //--- Set background to foreground // Header rectangle (inside panel) createButton(PANEL_HEADER,"",panel_x+2,panel_y+2,250-4,28-3,clrBlue,C'050,050,050',12,C'050,050,050',false); createButton(CLOSE_BTN, CharToString(203), panel_x + 209, panel_y + 1, 40, 25, clrWhite, clrCrimson, 12, clrBlack, false, "Wingdings"); //--- Create close button //--- }
В функции "createControlPanel" добавляем кнопку "PANEL_HEADER" на панель управления нашего инструмента, используя функцию "createButton", расположенную в "panel_x+2", "panel_y+2" размером 246x25, с синим текстом (clrBlue), темно-серым фоном/рамкой ("C'050,050,050'") и без метки, что позволяет перетаскивать панель в OnChartEvent. Еще одна вещь, которую нам нужно сделать, это уничтожить панель, как показано ниже.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Delete control panel objects | //+------------------------------------------------------------------+ void deletePanel() { ObjectDelete(0, PANEL_BG); //--- Delete panel background ObjectDelete(0, PANEL_HEADER); //--- Delete panel header ObjectDelete(0, LOT_EDIT); //--- Delete lot edit field ObjectDelete(0, PRICE_LABEL); //--- Delete price label ObjectDelete(0, SL_LABEL); //--- Delete SL label ObjectDelete(0, TP_LABEL); //--- Delete TP label ObjectDelete(0, BUY_STOP_BTN); //--- Delete Buy Stop button ObjectDelete(0, SELL_STOP_BTN); //--- Delete Sell Stop button ObjectDelete(0, BUY_LIMIT_BTN); //--- Delete Buy Limit button ObjectDelete(0, SELL_LIMIT_BTN); //--- Delete Sell Limit button ObjectDelete(0, PLACE_ORDER_BTN); //--- Delete Place Order button ObjectDelete(0, CANCEL_BTN); //--- Delete Cancel button ObjectDelete(0, CLOSE_BTN); //--- Delete Close button ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Здесь мы обновляем функцию "deletePanel", чтобы обеспечить правильную очистку панели управления нашего инструмента, удалив все связанные объекты, включая недавно введенный нами новый заголовок. Используем функцию ObjectDelete для удаления фона панели ("PANEL_BG"), недавно добавленного заголовка ("PANEL_HEADER"), поля ввода размера лота ("LOT_EDIT"), меток ("PRICE_LABEL", "SL_LABEL", "TP_LABEL") и кнопок ("BUY_STOP_BTN", "SELL_STOP_BTN", "BUY_LIMIT_BTN", "SELL_LIMIT_BTN", "PLACE_ORDER_BTN", "CANCEL_BTN", "CLOSE_BTN") с графика MetaTrader 5.
Наконец, вызываем функцию ChartRedraw для обновления графика, обеспечивая чистый интерфейс после удаления. Кроме того, при показе инструмента мы должны учитывать эффекты наведения курсора, чтобы убедиться, что они остаются заметными, как показано ниже.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Show control panel | //+------------------------------------------------------------------+ void showPanel() { // Ensure panel is in foreground ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BACK, false); //--- Show panel background ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_BACK, false); //--- Show panel header ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_BACK, false); //--- Show lot edit field ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_BACK, false); //--- Show price label ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_BACK, false); //--- Show SL label ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_BACK, false); //--- Show TP label ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Buy Stop button ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Sell Stop button ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Buy Limit button ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Sell Limit button ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Place Order button ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Cancel button ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Close button // Reset button hover states buy_stop_hovered = false; sell_stop_hovered = false; buy_limit_hovered = false; sell_limit_hovered = false; place_order_hovered = false; cancel_hovered = false; close_hovered = false; header_hovered = false; // Reset button colors ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrForestGreen); ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrFireBrick); ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrForestGreen); ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrFireBrick); ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrDodgerBlue); ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrSlateGray); ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_BGCOLOR, clrCrimson); ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_BGCOLOR, C'050,050,050'); // Reset panel state update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: -"); //--- Reset entry label text update_Text(SL_LABEL, "SL: -"); //--- Reset SL label text update_Text(TP_LABEL, "TP: -"); //--- Reset TP label text update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Order"); //--- Reset Place Order button text selected_order_type = ""; //--- Clear selected order type tool_visible = false; //--- Hide tool ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Ensure mouse move events are enabled ChartRedraw(0); //--- Redraw chart }
Мы усовершенствовали функцию "showPanel" для управления отображением и сбросом состояния панели управления нашего инструмента, включив в нее новый "PANEL_HEADER" и управление состоянием наведения курсора мыши, которые были введены для поддержки улучшенной интерактивности инструмента. Начинаем с того, что обеспечиваем видимость всех элементов панели, используя функцию ObjectSetInteger, чтобы задать свойству OBJPROP_BACK значение false для фона панели ("PANEL_BG"), недавно добавленного заголовка ("PANEL_HEADER"), поля ввода размера лота ("LOT_EDIT"), меток, связанных с ценой ("PRICE_LABEL", "SL_LABEL", "TP_LABEL") и всех кнопок ("BUY_STOP_BTN", "SELL_STOP_BTN", "BUY_LIMIT_BTN", "SELL_LIMIT_BTN", "PLACE_ORDER_BTN", "CANCEL_BTN", "CLOSE_BTN"), выводя их на передний план графика.
Для поддержания чистого и предсказуемого интерфейса сбрасываем состояния при наведении курсора, устанавливая логические переменные "buy_stop_hovered", "sell_stop_hovered", "buy_limit_hovered", "sell_limit_hovered", "place_order_hovered", "cancel_hovered", "close_hovered" и "header_hovered" в значение false, гарантируя отсутствие остаточных эффектов при наведении курсора при отображении панели.
Затем восстанавливаем внешний вид кнопок и заголовка по умолчанию, используя функцию "ObjectSetInteger" для установки OBJPROP_BGCOLOR в их исходные цвета: "clrForestGreen" для "BUY_STOP_BTN" и "BUY_LIMIT_BTN", "clrFireBrick" для "SELL_STOP_BTN" и"SELL_LIMIT_BTN", "clrDodgerBlue" для "PLACE_ORDER_BTN", "clrSlateGray" для "CANCEL_BTN", "clrCrimson" для "CLOSE_BTN" и темно-серый ("C'050,050,050'") для "PANEL_HEADER".
Мы также установили для всех кнопок параметр OBJPROP_BORDER_COLOR в значение "clrBlack", чтобы обеспечить единообразный внешний вид без наведения курсора.
Для сброса функционального состояния панели вызываем функцию "update_Text", чтобы установить значение "PRICE_LABEL" равным "Entry: -", "SL_LABEL" равным "SL: -", "TP_LABEL" равным "TP: -" и "PLACE_ORDER_BTN" равным "Place Order", очистив при этом всю предыдущую информацию о настройках сделки. Очищаем значение переменной "selected_order_type", чтобы гарантировать отсутствие предварительно выбранного типа ордеров, устанавливаем "tool_visible" в значение false, чтобы скрыть инструмент графика, и используем функцию ChartSetInteger для включения событий CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, обеспечивая готовность панели к взаимодействию при наведении курсора и перетаскивании.
Наконец, вызываем функцию ChartRedraw для обновления графика, возвращая панель в состояние по умолчанию, полностью подготовленную для нашего следующего взаимодействия. После компиляции получаем такой результат.
Из визуализации видно, что мы можем динамически проверять ордера с помощью ценового инструмента и изменять его цвета, чтобы предупредить пользователя о выходе цен за пределы допустимых значений. Кроме того, как видно из визуализации, панель и ценовой инструмент можно динамически перетаскивать, а при наведении курсора на кнопки можно получать их диапазоны и динамически менять цвета в зависимости от диапазонов кнопок, тем самым достигая нашей цели. Теперь осталось проверить интерактивность проекта, и это рассматривается в предыдущем разделе.
Тестирование на истории
Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).
Заключение
В заключение отметим, что мы усовершенствовали наш инструмент Trade Assistant Tool на языке MQL5, добавив динамическую визуальную обратную связь, перетаскиваемую панель, эффекты при наведении курсора и проверку ордеров в реальном времени, чтобы сделать размещение отложенных ордеров более интуитивно понятным и точным. Мы продемонстрировали разработку и реализацию этих улучшений, обеспечив их надежность посредством тщательного тестирования на исторических данных, адаптированного к нашим торговым потребностям. Вы можете настроить этот инструмент под свой стиль, значительно повысив эффективность размещения ордеров на торговых графиках.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/17972
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