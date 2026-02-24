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Торговые инструменты на MQL5 (Часть 2): Улучшение интерактивного торгового помощника через динамическую визуализацию

Торговые инструменты на MQL5 (Часть 2): Улучшение интерактивного торгового помощника через динамическую визуализацию

MetaTrader 5Трейдинг |
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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria

Введение

В нашей предыдущей статье, Часть 1, мы создали инструмент Trade Assistant Tool на MetaQuotes Language 5 (MQL5) для MetaTrader 5 , чтобы упростить размещение отложенных ордеров. Теперь мы идем дальше, повышая его интерактивность с помощью динамической визуальной обратной связи. Внедряем такие функции, как перетаскиваемая панель управления, эффекты наведения курсора для интуитивно понятной навигации и проверка ордеров в режиме реального времени, чтобы обеспечить точность наших торговых настроек и их соответствие требованиям рынка. Мы рассмотрим эти достижения в следующих подразделах:

  1. Концептуальные усовершенствования для повышения интерактивности
  2. Реализация средствами MQL5
  3. Тестирование на истории
  4. Заключение

Эти разделы помогут нам создать более отзывчивый, интуитивно понятный и удобный в использовании торговый инструмент.


Концептуальные усовершенствования для повышения интерактивности

Мы стремимся усовершенствовать наш инструмент trade assistant, делая его более интуитивно понятным и адаптируемым. Начинаем с перетаскиваемой панели управления, которую мы можем свободно размещать на торговом графике. Такая гибкость позволит нам настроить интерфейс в соответствии с нашим рабочим процессом, независимо от того, управляем ли мы несколькими графиками или фокусируемся на настройке одной сделки. Кроме того, мы внедрим эффекты наведения курсора для выделения кнопок и элементов графика при наведении курсора на них, обеспечивая мгновенную визуальную обратную связь, которая упрощает навигацию и сводит к минимуму ошибки.

Проверка ордеров в режиме реального времени станет еще одним ключевым усовершенствованием, гарантирующим, что наши уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита будут логически согласованы с текущими рыночными ценами перед исполнением. Эта функция повысит нашу уверенность путем исключения недопустимых торговых настроек и сохранения простоты при одновременном повышении точности. В совокупности эти улучшения позволят создать адаптивный, ориентированный на пользователя инструмент, который будет поддерживать наши торговые решения и заложит основу для будущих улучшений, таких как функции управления рисками. В двух словах, ниже приведена визуализация того, к чему мы стремимся.

OBJECTIVES VISUALIZATION


Реализация средствами MQL5

Для достижения своих целей на MQL5 нам сначала нужно будет определить некоторые дополнительные объекты панели, переменные подтверждения перетаскивания и наведения курсора мыши, которые мы будем использовать для отслеживания взаимодействия пользователя либо с панелью, либо с ценовым инструментом, как показано ниже.

// Control panel object names
#define PANEL_BG        "PANEL_BG"        //--- Define constant for panel background object name
#define PANEL_HEADER    "PANEL_HEADER"    //--- Define constant for panel header object name
#define LOT_EDIT        "LOT_EDIT"        //--- Define constant for lot size edit field object name
#define PRICE_LABEL     "PRICE_LABEL"     //--- Define constant for price label object name
#define SL_LABEL        "SL_LABEL"        //--- Define constant for stop-loss label object name
#define TP_LABEL        "TP_LABEL"        //--- Define constant for take-profit label object name
#define BUY_STOP_BTN    "BUY_STOP_BTN"    //--- Define constant for buy stop button object name
#define SELL_STOP_BTN   "SELL_STOP_BTN"   //--- Define constant for sell stop button object name
#define BUY_LIMIT_BTN   "BUY_LIMIT_BTN"   //--- Define constant for buy limit button object name
#define SELL_LIMIT_BTN  "SELL_LIMIT_BTN"  //--- Define constant for sell limit button object name
#define PLACE_ORDER_BTN "PLACE_ORDER_BTN" //--- Define constant for place order button object name
#define CANCEL_BTN      "CANCEL_BTN"      //--- Define constant for cancel button object name
#define CLOSE_BTN       "CLOSE_BTN"       //--- Define constant for close button object name

// Variables for dragging panel
bool panel_dragging   = false;            //--- Flag to track if panel is being dragged
int  panel_drag_x     = 0, 
     panel_drag_y     = 0;                //--- Mouse coordinates when drag starts
int  panel_start_x    = 0, 
     panel_start_y    = 0;                //--- Panel coordinates when drag starts

// Button and rectangle hover states
bool buy_stop_hovered    = false;         //--- Buy Stop button hover state
bool sell_stop_hovered   = false;         //--- Sell Stop button hover state
bool buy_limit_hovered   = false;         //--- Buy Limit button hover state
bool sell_limit_hovered  = false;         //--- Sell Limit button hover state
bool place_order_hovered = false;         //--- Place Order button hover state
bool cancel_hovered      = false;         //--- Cancel button hover state
bool close_hovered       = false;         //--- Close button hover state
bool header_hovered      = false;         //--- Header hover state
bool rec1_hovered        = false;         //--- REC1 (TP) hover state
bool rec3_hovered        = false;         //--- REC3 (Entry) hover state
bool rec5_hovered        = false;         //--- REC5 (SL) hover state

Мы начинаем реализовывать расширенные функции интерактивности для нашего инструмента, определяя ключевые переменные, позволяющие использовать эффекты перетаскивания панели и наведения курсора мыши в интерфейсе MetaTrader 5 . Используем директиву #define , чтобы создать константу "PANEL_HEADER" для объекта заголовка панели, который служит перетаскиваемой областью панели управления. В целях поддержки функции перетаскивания, объявляем "panel_dragging" в качестве логического флага для отслеживания перемещения панели, а целые числа "panel_drag_x", "panel_drag_y" - для хранения координат мыши в начале перетаскивания и "panel_start_x", "panel_start_y" для записи начального положения панели, что позволяет нам рассчитать её новое положение во время перемещения.

Также вводим логические переменные для управления состояниями наведения курсора мыши на кнопки и прямоугольники графика, включая "buy_stop_hovered", "sell_stop_hovered", "buy_limit_hovered", "sell_limit_hovered", "place_order_hovered", "cancel_hovered", "close_hovered" и "header_hovered" для соответствующих кнопок и заголовка панели, а также "rec1_hovered", "rec3_hovered" и "rec5_hovered" - для прямоугольников тейк-профита, входа и стоп-лосса. Эти переменные позволят нам определять, когда наш курсор наведен на эти элементы, активируя визуальную обратную связь, такую как изменение цвета, для улучшения навигации и взаимодействия в интерфейсе инструмента. Далее нам нужно получить значения ценового инструмента и проверить их для торговли.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if order setup is valid                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isOrderValid() {
   if(!tool_visible) return true;                                     //--- No validation needed if tool is not visible
   double current_price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);     //--- Get current bid price
   double entry_price   = Get_Price_d(PR_HL);                         //--- Get entry price
   double sl_price      = Get_Price_d(SL_HL);                         //--- Get stop-loss price
   double tp_price      = Get_Price_d(TP_HL);                         //--- Get take-profit price

   if(selected_order_type == "BUY_STOP") {
      //--- Buy Stop: Entry must be above current price, TP above entry, SL below entry
      if(entry_price <= current_price || tp_price <= entry_price || sl_price >= entry_price) {
         return false;
      }
   }
   else if(selected_order_type == "SELL_STOP") {
      //--- Sell Stop: Entry must be below current price, TP below entry, SL above entry
      if(entry_price >= current_price || tp_price >= entry_price || sl_price <= entry_price) {
         return false;
      }
   }
   else if(selected_order_type == "BUY_LIMIT") {
      //--- Buy Limit: Entry must be below current price, TP above entry, SL below entry
      if(entry_price >= current_price || tp_price <= entry_price || sl_price >= entry_price) {
         return false;
      }
   }
   else if(selected_order_type == "SELL_LIMIT") {
      //--- Sell Limit: Entry must be above current price, TP below entry, SL above entry
      if(entry_price <= current_price || tp_price >= entry_price || sl_price <= entry_price) {
         return false;
      }
   }
   return true;                                                       //--- Order setup is valid
}

Здесь мы реализуем функцию "isOrderValid", чтобы усовершенствовать свой инструмент, проверяя настройки ордеров в режиме реального времени и обеспечивая соответствие наших сделок рыночным условиям. Начинаем с проверки, имеет ли "tool_visible" значение false, возвращая значение true, чтобы пропустить проверку, когда инструмент не активен. Получаем текущую рыночную цену, используя функцию SymbolInfoDouble с помощью SYMBOL_BID, и получаем цены входа ("entry_price"), стоп-лосс ("sl_price") и тейк-профит ("tp_price"), используя функцию "Get_Price_d" для "PR_HL", "SL_HL" и "TP_HL".

Для "BUY_STOP" проверяем, что "entry_price" находится выше "current_price", "tp_price" находится выше "entry_price", а "sl_price" - ниже "entry_price"; для "SELL_STOP", "entry_price" находится ниже "current_price", "tp_price" находится ниже "entry_price", а "sl_price" находится выше "entry_price"; для "BUY_LIMIT", "entry_price" находится ниже "current_price", "tp_price" находится выше "entry_price", а "sl_price" находится ниже "entry_price"; а для "SELL_LIMIT", "entry_price" - выше "current_price", "tp_price" - ниже "entry_price", а "sl_price" находится выше "entry_price", возвращая значение false, если какое-либо условие не выполняется, или true, если настройка верна. Затем можем обновить цвета прямоугольников в соответствии с валидностью ордеров.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update rectangle colors based on order validity and hover        |
//+------------------------------------------------------------------+
void updateRectangleColors() {
   if(!tool_visible) return;                                                             //--- Skip if tool is not visible
   bool is_valid = isOrderValid();                                                       //--- Check order validity

   if(!is_valid) {
      //--- Gray out REC1 and REC5 if order is invalid, with hover effect
      ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_BGCOLOR, rec1_hovered ? C'100,100,100' : clrGray);
      ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_BGCOLOR, rec5_hovered ? C'100,100,100' : clrGray);
   }
   else {
      //--- Restore original colors based on order type and hover state
      if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {
         ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_BGCOLOR, rec1_hovered ? C'0,100,0'   : clrGreen); //--- TP rectangle (dark green on hover)
         ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_BGCOLOR, rec5_hovered ? C'139,0,0'   : clrRed);   //--- SL rectangle (dark red on hover)
      }
      else {
         ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_BGCOLOR, rec1_hovered ? C'0,100,0'   : clrGreen); //--- TP rectangle (dark green on hover)
         ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_BGCOLOR, rec5_hovered ? C'139,0,0'   : clrRed);   //--- SL rectangle (dark red on hover)
      }
   }

   ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_BGCOLOR, rec3_hovered ? C'105,105,105' : clrLightGray); //--- Entry rectangle (darker gray on hover)
   ChartRedraw(0);                                                                          //--- Redraw chart
}

Реализуем функцию "updateRectangleColors", чтобы улучшить визуальную обратную связь с нашим инструментом, обновляя цвета прямоугольников графика в зависимости от валидности ордера и состояний при наведении курсора мыши. Пропускаем, если значение "tool_visible" равно false, проверяем корректность с помощью функции "isOrderValid" и используем функцию ObjectSetInteger для установки "REC1" (TP) и "REC5" (SL) серого цвета ("clrGray" или "C'100,100,100'", если настройка ордера "rec1_hovered"/"rec5_hovered" некорректна), или если настройка зеленого/красного ("clrGreen"/"clrRed" или "C'0,100,0'"/"C'139,0,0'" при наведении курсора мыши) корректна для "BUY_STOP"/"BUY_LIMIT" или ордеров на продажу, а для "REC3" (вход) - светло-серый ("clrLightGray" или "C'105,105,105'" если "rec3_hovered"), вызывая ChartRedraw для обновления графика.

После этого нам нужно получить состояния наведения курсора мыши на кнопки, как показано ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Update button and header hover state                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void updateButtonHoverState(int mouse_x, int mouse_y) {
   // Define button names and their properties
   string buttons[] = {BUY_STOP_BTN, SELL_STOP_BTN, BUY_LIMIT_BTN, SELL_LIMIT_BTN, PLACE_ORDER_BTN, CANCEL_BTN, CLOSE_BTN};
   bool hover_states[] = {buy_stop_hovered, sell_stop_hovered, buy_limit_hovered, sell_limit_hovered, place_order_hovered, cancel_hovered, close_hovered};
   color normal_colors[] = {clrForestGreen, clrFireBrick, clrForestGreen, clrFireBrick, clrDodgerBlue, clrSlateGray, clrCrimson};
   color hover_color = clrDodgerBlue;                      //--- Bluish color for hover
   color hover_border = clrBlue;                           //--- Bluish border for hover

   for(int i = 0; i < ArraySize(buttons); i++) {
      int x = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_XDISTANCE);
      int y = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_YDISTANCE);
      int width = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_XSIZE);
      int height = (int)ObjectGetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_YSIZE);

      bool is_hovered = (mouse_x >= x && mouse_x <= x + width && mouse_y >= y && mouse_y <= y + height);

      if(is_hovered && !hover_states[i]) {
         // Mouse entered button
         ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BGCOLOR, hover_color);
         ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BORDER_COLOR, hover_border);
         hover_states[i] = true;
      }
      else if(!is_hovered && hover_states[i]) {
         // Mouse left button
         ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BGCOLOR, normal_colors[i]);
         ObjectSetInteger(0, buttons[i], OBJPROP_BORDER_COLOR, clrBlack);
         hover_states[i] = false;
      }
   }

   // Update header hover state
   int header_x = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XDISTANCE);
   int header_y = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YDISTANCE);
   int header_width = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XSIZE);
   int header_height = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YSIZE);

   bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height);

   if(is_header_hovered && !header_hovered) {
      ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_BGCOLOR, C'030,030,030'); //--- Darken header
      header_hovered = true;
   }
   else if(!is_header_hovered && header_hovered) {
      ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_BGCOLOR, C'050,050,050'); //--- Restore header color
      header_hovered = false;
   }

   // Update tool rectangle hover states
   if(tool_visible) {
      int x1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE);
      int y1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE);
      int width1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XSIZE);
      int height1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YSIZE);

      int x3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE);
      int y3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE);
      int width3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XSIZE);
      int height3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YSIZE);

      int x5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE);
      int y5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE);
      int width5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XSIZE);
      int height5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YSIZE);

      bool is_rec1_hovered = (mouse_x >= x1 && mouse_x <= x1 + width1 && mouse_y >= y1 && mouse_y <= y1 + height1);
      bool is_rec3_hovered = (mouse_x >= x3 && mouse_x <= x3 + width3 && mouse_y >= y3 && mouse_y <= y3 + height3);
      bool is_rec5_hovered = (mouse_x >= x5 && mouse_x <= x5 + width5 && mouse_y >= y5 && mouse_y <= y5 + height5);

      if(is_rec1_hovered != rec1_hovered || is_rec3_hovered != rec3_hovered || is_rec5_hovered != rec5_hovered) {
         rec1_hovered = is_rec1_hovered;
         rec3_hovered = is_rec3_hovered;
         rec5_hovered = is_rec5_hovered;
         updateRectangleColors();                            //--- Update colors based on hover state
      }
   }

   // Update hover state variables
   buy_stop_hovered = hover_states[0];
   sell_stop_hovered = hover_states[1];
   buy_limit_hovered = hover_states[2];
   sell_limit_hovered = hover_states[3];
   place_order_hovered = hover_states[4];
   cancel_hovered = hover_states[5];
   close_hovered = hover_states[6];

   ChartRedraw(0);                                           //--- Redraw chart
}

Чтобы повысить интерактивность нашего инструмента за счет управления эффектами наведения курсора мыши на кнопки и элементы графика, реализуем функцию "updateButtonHoverState". Определяем массивы "buttons" для имен кнопок (от "BUY_STOP_BTN" до "CLOSE_BTN"), "hover_states" для их флагов наведения (от "buy_stop_hovered" до "close_hovered") и "normal_colors" для цветов по умолчанию, с "hover_color" (clrDodgerBlue) и "hover_border" ("clrBlue") для состояний наведения мышки.

Для каждой кнопки используем функцию ObjectGetInteger, чтобы получать положение и размер, проверять, находятся ли "mouse_x" и "mouse_y" в пределах допустимых значений, и обновить "OBJPROP_BGCOLOR" и "OBJPROP_BORDER_COLOR" до "hover_color" или "normal_colors" с помощью ObjectSetInteger, переключив "hover_states".

Для "PANEL_HEADER" мы аналогично проверяем состояние наведения курсора мыши, затемняя его до "C'030,030,030'" или восстанавливая "C'050,050,050'" с помощью ObjectSetInteger. Когда "tool_visible", мы проверяем границы "REC1", "REC3" и "REC5", обновляя "rec1_hovered", "rec3_hovered" и "rec5_hovered", и вызываем "updateRectangleColors", если они изменены. Обновляем переменные состояния наведения (от "buy_stop_hovered" от "close_hovered") значениями из массива hover_states и вызываем ChartRedraw для обновления графика. Затем можем вызывать эти функции в обработчике событий OnChartEvent , чтобы получать обновления в режиме реального времени.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert onchart event function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(
   const int id,          //--- Event ID
   const long& lparam,    //--- Long parameter (e.g., x-coordinate for mouse)
   const double& dparam,  //--- Double parameter (e.g., y-coordinate for mouse)
   const string& sparam   //--- String parameter (e.g., object name)
) {
   if(id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) {                           //--- Handle object click events
      // Handle order type buttons
      if(sparam == BUY_STOP_BTN) {                               //--- Check if Buy Stop button clicked
         selected_order_type = "BUY_STOP";                       //--- Set order type to Buy Stop
         showTool();                                             //--- Show trading tool
         update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Stop");         //--- Update place order button text
         updateRectangleColors();                                //--- Update rectangle colors
      }
      else if(sparam == SELL_STOP_BTN) {                         //--- Check if Sell Stop button clicked
         selected_order_type = "SELL_STOP";                      //--- Set order type to Sell Stop
         showTool();                                             //--- Show trading tool
         update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Stop");        //--- Update place order button text
         updateRectangleColors();                                //--- Update rectangle colors
      }
      else if(sparam == BUY_LIMIT_BTN) {                         //--- Check if Buy Limit button clicked
         selected_order_type = "BUY_LIMIT";                      //--- Set order type to Buy Limit
         showTool();                                             //--- Show trading tool
         update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Buy Limit");        //--- Update place order button text
         updateRectangleColors();                                //--- Update rectangle colors
      }
      else if(sparam == SELL_LIMIT_BTN) {                        //--- Check if Sell Limit button clicked
         selected_order_type = "SELL_LIMIT";                     //--- Set order type to Sell Limit
         showTool();                                             //--- Show trading tool
         update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Sell Limit");       //--- Update place order button text
         updateRectangleColors();                                //--- Update rectangle colors
      }
      else if(sparam == PLACE_ORDER_BTN) {                       //--- Check if Place Order button clicked
         if(isOrderValid()) {
            placeOrder();                                        //--- Execute order placement
            deleteObjects();                                     //--- Delete tool objects
            showPanel();                                         //--- Show control panel
         }
         else {
            Print("Cannot place order: Invalid price setup for ", selected_order_type);
         }
      }
      else if(sparam == CANCEL_BTN) {                            //--- Check if Cancel button clicked
         deleteObjects();                                        //--- Delete tool objects
         showPanel();                                            //--- Show control panel
      }
      else if(sparam == CLOSE_BTN) {                             //--- Check if Close button clicked
         deleteObjects();                                        //--- Delete tool objects
         deletePanel();                                          //--- Delete control panel
         ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, false);      //--- Disable mouse move events
      }
      ObjectSetInteger(0, sparam, OBJPROP_STATE, false);         //--- Reset button state click
      ChartRedraw(0);                                            //--- Redraw chart
   }

   if(id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) {                             //--- Handle mouse move events
      int MouseD_X = (int)lparam;                                //--- Get mouse x-coordinate
      int MouseD_Y = (int)dparam;                                //--- Get mouse y-coordinate
      int MouseState = (int)sparam;                              //--- Get mouse state

      // Update button and rectangle hover states
      updateButtonHoverState(MouseD_X, MouseD_Y);

      // Handle panel dragging
      int header_xd = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XDISTANCE);
      int header_yd = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YDISTANCE);
      int header_xs = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XSIZE);
      int header_ys = (int)ObjectGetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YSIZE);

      if(prevMouseState == 0 && MouseState == 1) {               //--- Mouse button down
         if(MouseD_X >= header_xd && MouseD_X <= header_xd + header_xs &&
            MouseD_Y >= header_yd && MouseD_Y <= header_yd + header_ys) {
            panel_dragging = true;                               //--- Start dragging
            panel_drag_x = MouseD_X;                             //--- Store mouse x-coordinate
            panel_drag_y = MouseD_Y;                             //--- Store mouse y-coordinate
            panel_start_x = header_xd;                           //--- Store panel x-coordinate
            panel_start_y = header_yd;                           //--- Store panel y-coordinate
            ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);       //--- Disable chart scrolling
         }
      }

      if(panel_dragging && MouseState == 1) {                    //--- Dragging panel
         int dx = MouseD_X - panel_drag_x;                       //--- Calculate x displacement
         int dy = MouseD_Y - panel_drag_y;                       //--- Calculate y displacement
         panel_x = panel_start_x + dx;                           //--- Update panel x-position
         panel_y = panel_start_y + dy;                           //--- Update panel y-position

         // Update all panel objects' positions
         ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x);
         ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y);
         ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x);
         ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y+2);
         ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 209);
         ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 1);
         ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 70);
         ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 40);
         ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10);
         ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 70);
         ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10);
         ObjectSetInteger(0, SL_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 95);
         ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130);
         ObjectSetInteger(0, TP_LABEL, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 95);
         ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10);
         ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 140);
         ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130);
         ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 140);
         ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10);
         ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 180);
         ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130);
         ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 180);
         ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 10);
         ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 240);
         ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x + 130);
         ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y + 240);

         ChartRedraw(0);                                                   //--- Redraw chart
      }

      if(MouseState == 0) {                                                //--- Mouse button released
         if(panel_dragging) {
            panel_dragging = false;                                        //--- Stop dragging
            ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);                  //--- Re-enable chart scrolling
         }
      }

      if(tool_visible) {                                                   //--- Handle tool movement
         int XD_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE);    //--- Get REC1 x-distance
         int YD_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE);    //--- Get REC1 y-distance
         int XS_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_XSIZE);        //--- Get REC1 x-size
         int YS_R1 = (int)ObjectGetInteger(0, REC1, OBJPROP_YSIZE);        //--- Get REC1 y-size

         int XD_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_XDISTANCE);    //--- Get REC2 x-distance
         int YD_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE);    //--- Get REC2 y-distance
         int XS_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_XSIZE);        //--- Get REC2 x-size
         int YS_R2 = (int)ObjectGetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE);        //--- Get REC2 y-size

         int XD_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE);    //--- Get REC3 x-distance
         int YD_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE);    //--- Get REC3 y-distance
         int XS_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_XSIZE);        //--- Get REC3 x-size
         int YS_R3 = (int)ObjectGetInteger(0, REC3, OBJPROP_YSIZE);        //--- Get REC3 y-size

         int XD_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_XDISTANCE);    //--- Get REC4 x-distance
         int YD_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE);    //--- Get REC4 y-distance
         int XS_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_XSIZE);        //--- Get REC4 x-size
         int YS_R4 = (int)ObjectGetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE);        //--- Get REC4 y-size

         int XD_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE);    //--- Get REC5 x-distance
         int YD_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE);    //--- Get REC5 y-distance
         int XS_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_XSIZE);        //--- Get REC5 x-size
         int YS_R5 = (int)ObjectGetInteger(0, REC5, OBJPROP_YSIZE);        //--- Get REC5 y-size

         if(prevMouseState == 0 && MouseState == 1 && !panel_dragging) {   //--- Check for mouse button down, avoid dragging conflict
            mlbDownX1 = MouseD_X;                                          //--- Store mouse x-coordinate for REC1
            mlbDownY1 = MouseD_Y;                                          //--- Store mouse y-coordinate for REC1
            mlbDownXD_R1 = XD_R1;                                          //--- Store REC1 x-distance
            mlbDownYD_R1 = YD_R1;                                          //--- Store REC1 y-distance
            
            mlbDownX2 = MouseD_X;                                          //--- Store mouse x-coordinate for REC2
            mlbDownY2 = MouseD_Y;                                          //--- Store mouse y-coordinate for REC2
            mlbDownXD_R2 = XD_R2;                                          //--- Store REC2 x-distance
            mlbDownYD_R2 = YD_R2;                                          //--- Store REC2 y-distance

            mlbDownX3 = MouseD_X;                                          //--- Store mouse x-coordinate for REC3
            mlbDownY3 = MouseD_Y;                                          //--- Store mouse y-coordinate for REC3
            mlbDownXD_R3 = XD_R3;                                          //--- Store REC3 x-distance
            mlbDownYD_R3 = YD_R3;                                          //--- Store REC3 y-distance
            
            mlbDownX4 = MouseD_X;                                          //--- Store mouse x-coordinate for REC4
            mlbDownY4 = MouseD_Y;                                          //--- Store mouse y-coordinate for REC4
            mlbDownXD_R4 = XD_R4;                                          //--- Store REC4 x-distance
            mlbDownYD_R4 = YD_R4;                                          //--- Store REC4 y-distance

            mlbDownX5 = MouseD_X;                                          //--- Store mouse x-coordinate for REC5
            mlbDownY5 = MouseD_Y;                                          //--- Store mouse y-coordinate for REC5
            mlbDownXD_R5 = XD_R5;                                          //--- Store REC5 x-distance
            mlbDownYD_R5 = YD_R5;                                          //--- Store REC5 y-distance

            if(MouseD_X >= XD_R1 && MouseD_X <= XD_R1 + XS_R1 &&           //--- Check if mouse is within REC1 bounds
               MouseD_Y >= YD_R1 && MouseD_Y <= YD_R1 + YS_R1) {
               movingState_R1 = true;                                      //--- Enable REC1 movement
               ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);              //--- Disable chart scrolling
            }
            if(MouseD_X >= XD_R3 && MouseD_X <= XD_R3 + XS_R3 &&           //--- Check if mouse is within REC3 bounds
               MouseD_Y >= YD_R3 && MouseD_Y <= YD_R3 + YS_R3) {
               movingState_R3 = true;                                      //--- Enable REC3 movement
               ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);              //--- Disable chart scrolling
            }
            if(MouseD_X >= XD_R5 && MouseD_X <= XD_R5 + XS_R5 &&           //--- Check if mouse is within REC5 bounds
               MouseD_Y >= YD_R5 && MouseD_Y <= YD_R5 + YS_R5) {
               movingState_R5 = true;                                      //--- Enable REC5 movement
               ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, false);              //--- Disable chart scrolling
            }
         }
         if(movingState_R1) {                                                                           //--- Handle REC1 (TP) movement
            bool canMove = false;                                                                       //--- Flag to check if movement is valid
            if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {               //--- Check for buy orders
               if(YD_R1 + YS_R1 < YD_R3) {                                                              //--- Ensure TP is above entry for buy orders
                  canMove = true;                                                                       //--- Allow movement
                  ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1);    //--- Update REC1 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R1 + YS_R1);                          //--- Update REC2 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE, YD_R3 - (YD_R1 + YS_R1));                    //--- Update REC2 y-size
               }
            }
            else {                                                                                      //--- Handle sell orders
               if(YD_R1 > YD_R3 + YS_R3) {                                                              //--- Ensure TP is below entry for sell orders
                  canMove = true;                                                                       //--- Allow movement
                  ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1);    //--- Update REC1 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R3 + YS_R3);                          //--- Update REC4 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE, YD_R1 - (YD_R3 + YS_R3));                    //--- Update REC4 y-size
               }
            }
            
            if(canMove) {                                                                               //--- If movement is valid
               datetime dt_TP = 0;                                                                      //--- Variable for TP time
               double price_TP = 0;                                                                     //--- Variable for TP price
               int window = 0;                                                                          //--- Chart window
               
               ChartXYToTimePrice(0, XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP, price_TP);                    //--- Convert chart coordinates to time and price
               ObjectSetInteger(0, TP_HL, OBJPROP_TIME, dt_TP);                                         //--- Update TP horizontal line time
               ObjectSetDouble(0, TP_HL, OBJPROP_PRICE, price_TP);                                      //--- Update TP horizontal line price
               
               update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text
               update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL));                                      //--- Update TP label text
            }

            updateRectangleColors();                                                                    //--- Update rectangle colors
            ChartRedraw(0);                                                                             //--- Redraw chart
         }
         
         if(movingState_R5) {                                                                           //--- Handle REC5 (SL) movement
            bool canMove = false;                                                                       //--- Flag to check if movement is valid
            if(selected_order_type == "BUY_STOP" || selected_order_type == "BUY_LIMIT") {               //--- Check for buy orders
               if(YD_R5 > YD_R4) {                                                                      //--- Ensure SL is below entry for buy orders
                  canMove = true;                                                                       //--- Allow movement
                  ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5);    //--- Update REC5 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R3 + YS_R3);                          //--- Update REC4 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YSIZE, YD_R5 - (YD_R3 + YS_R3));                    //--- Update REC4 y-size
               }
            }
            else {                                                                                      //--- Handle sell orders
               if(YD_R5 + YS_R5 < YD_R3) {                                                              //--- Ensure SL is above entry for sell orders
                  canMove = true;                                                                       //--- Allow movement
                  ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5);    //--- Update REC5 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, YD_R5 + YS_R5);                          //--- Update REC2 y-position
                  ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YSIZE, YD_R3 - (YD_R5 + YS_R5));                    //--- Update REC2 y-size
               }
            }
            
            if(canMove) {                                                                               //--- If movement is valid
               datetime dt_SL = 0;                                                                      //--- Variable for SL time
               double price_SL = 0;                                                                     //--- Variable for SL price
               int window = 0;                                                                          //--- Chart window
               
               ChartXYToTimePrice(0, XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL, price_SL);                    //--- Convert chart coordinates to time and price
               ObjectSetInteger(0, SL_HL, OBJPROP_TIME, dt_SL);                                         //--- Update SL horizontal line time
               ObjectSetDouble(0, SL_HL, OBJPROP_PRICE, price_SL);                                      //--- Update SL horizontal line price
               
               update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text
               update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL));                                      //--- Update SL label text
            }

            updateRectangleColors();                                                                    //--- Update rectangle colors
            ChartRedraw(0);                                                                             //--- Redraw chart
         }
         
         if(movingState_R3) { //--- Handle REC3 (Entry) movement
            ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R3 + MouseD_X - mlbDownX3); //--- Update REC3 x-position
            ObjectSetInteger(0, REC3, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R3 + MouseD_Y - mlbDownY3); //--- Update REC3 y-position
            
            ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R1 + MouseD_X - mlbDownX1); //--- Update REC1 x-position
            ObjectSetInteger(0, REC1, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R1 + MouseD_Y - mlbDownY1); //--- Update REC1 y-position
            
            ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R2 + MouseD_X - mlbDownX2); //--- Update REC2 x-position
            ObjectSetInteger(0, REC2, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R2 + MouseD_Y - mlbDownY2); //--- Update REC2 y-position

            ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R4 + MouseD_X - mlbDownX4); //--- Update REC4 x-position
            ObjectSetInteger(0, REC4, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R4 + MouseD_Y - mlbDownY4); //--- Update REC4 y-position

            ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_XDISTANCE, mlbDownXD_R5 + MouseD_X - mlbDownX5); //--- Update REC5 x-position
            ObjectSetInteger(0, REC5, OBJPROP_YDISTANCE, mlbDownYD_R5 + MouseD_Y - mlbDownY5); //--- Update REC5 y-position

            datetime dt_PRC = 0, dt_SL1 = 0, dt_TP1 = 0;                                       //--- Variables for time
            double price_PRC = 0, price_SL1 = 0, price_TP1 = 0;                                //--- Variables for price
            int window = 0;                                                                    //--- Chart window
            
            ChartXYToTimePrice(0, XD_R3, YD_R3 + YS_R3, window, dt_PRC, price_PRC);            //--- Convert REC3 coordinates to time and price
            ChartXYToTimePrice(0, XD_R5, YD_R5 + YS_R5, window, dt_SL1, price_SL1);            //--- Convert REC5 coordinates to time and price
            ChartXYToTimePrice(0, XD_R1, YD_R1 + YS_R1, window, dt_TP1, price_TP1);            //--- Convert REC1 coordinates to time and price

            ObjectSetInteger(0, PR_HL, OBJPROP_TIME, dt_PRC);                                  //--- Update entry horizontal line time
            ObjectSetDouble(0, PR_HL, OBJPROP_PRICE, price_PRC);                               //--- Update entry horizontal line price
            
            ObjectSetInteger(0, TP_HL, OBJPROP_TIME, dt_TP1);                                  //--- Update TP horizontal line time
            ObjectSetDouble(0, TP_HL, OBJPROP_PRICE, price_TP1);                               //--- Update TP horizontal line price
            
            ObjectSetInteger(0, SL_HL, OBJPROP_TIME, dt_SL1);                                  //--- Update SL horizontal line time
            ObjectSetDouble(0, SL_HL, OBJPROP_PRICE, price_SL1);                               //--- Update SL horizontal line price

            update_Text(REC1, "TP: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(TP_HL) - Get_Price_d(PR_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(TP_HL)); //--- Update REC1 text
            update_Text(REC3, selected_order_type + ": | Lot: " + DoubleToString(lot_size, 2) + " | " + Get_Price_s(PR_HL));                                //--- Update REC3 text
            update_Text(REC5, "SL: " + DoubleToString(MathAbs((Get_Price_d(PR_HL) - Get_Price_d(SL_HL)) / _Point), 0) + " Points | " + Get_Price_s(SL_HL)); //--- Update REC5 text
            update_Text(PRICE_LABEL, "Entry: " + Get_Price_s(PR_HL));                                                                                       //--- Update entry label text
            update_Text(SL_LABEL, "SL: " + Get_Price_s(SL_HL));                                                                                             //--- Update SL label text
            update_Text(TP_LABEL, "TP: " + Get_Price_s(TP_HL));                                                                                             //--- Update TP label text

            updateRectangleColors(); //--- Update rectangle colors
            ChartRedraw(0); //--- Redraw chart
         }

         if(MouseState == 0) {                               //--- Check if mouse button is released
            movingState_R1 = false;                          //--- Disable REC1 movement
            movingState_R3 = false;                          //--- Disable REC3 movement
            movingState_R5 = false;                          //--- Disable REC5 movement
            ChartSetInteger(0, CHART_MOUSE_SCROLL, true);    //--- Enable chart scrolling
         }
      }
      prevMouseState = MouseState;                           //--- Update previous mouse state
   }
}

Поскольку мы уже определили функцию OnChartEvent , просто сосредоточимся на определении усовершенствованной логики, которую мы добавили для включения новых интерактивных функций, таких как перетаскивание панели, обновление состояния при наведении курсора мыши и валидация ордеров. Для CHARTEVENT_OBJECT_CLICK мы расширили обработку нажатий кнопок для "BUY_STOP_BTN", "SELL_STOP_BTN", "BUY_LIMIT_BTN" и "SELL_LIMIT_BTN", вызвав функцию "updateRectangleColors", чтобы визуально отразить корректность ордера, а для "PLACE_ORDER_BTN" мы добавили проверку с помощью функции "isOrderValid", регистрирующей ошибку с помощью функции Print, если она некорректна, предотвращая ошибочные сделки, как показано ниже.

ORDER VALIDITY

Также вводим функцию "updateButtonHoverState" после щелчков, чтобы обновить эффекты наведения курсора, используя "lparam" и "dparam" для определения координат мыши. Для CHARTEVENT_MOUSE_MOVE добавляем перетаскивание панели, проверяя, находится ли щелчок мыши в пределах границ "PANEL_HEADER" (полученных с помощью ObjectGetInteger), устанавливая значение "panel_dragging" равным true, сохраняя координаты в "panel_drag_x", "panel_drag_y", "panel_start_x" и "panel_start_y" и отключая прокрутку с помощью ChartSetInteger.

При перетаскивании ("panel_dragging" и "MouseState" 1) мы вычисляем смещение ("dx", "dy"), обновляем "panel_x" и "panel_y" и перемещаем все объекты панели ("PANEL_BG", "PANEL_HEADER", "CLOSE_BTN", "LOT_EDIT" и т.д.), используя ObjectSetInteger, вызывая ChartRedraw для обновления графика. Отпустив мышь, сбрасываем "panel_dragging" и снова включаем прокрутку. Мы убеждаемся, что перетаскивание прямоугольника (для "REC1", "REC3", "REC5") позволяет избежать конфликтов с перетаскиванием панели, путем установки флажка "!panel_dragging", и обновляем цвета с помощью "updateRectangleColors" во время "movingState_R1", "movingState_R5" и "movingState_R3", чтобы отразить состояния наведения курсора мыши и валидности.

Мы выделили некоторые фрагменты, на которые важно обратить внимание. Ниже приведена визуализация.

PANEL DRAGGING AND HOVER

Кроме того, поскольку мы использовали объект панели заголовка, вот как мы его создаем.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Create control panel                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void createControlPanel() {
   // Background rectangle
   ObjectCreate(0, PANEL_BG, OBJ_RECTANGLE_LABEL, 0, 0, 0);                   //--- Create panel background rectangle
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XDISTANCE, panel_x);                 //--- Set background x-position
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YDISTANCE, panel_y);                 //--- Set background y-position
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_XSIZE, 250);                         //--- Set background width
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_YSIZE, 280);                         //--- Set background height
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BGCOLOR, C'070,070,070');            //--- Set background color
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BORDER_COLOR, clrWhite);             //--- Set border color
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG, OBJPROP_BACK, false);                        //--- Set background to foreground

   // Header rectangle (inside panel)
   
   createButton(PANEL_HEADER,"",panel_x+2,panel_y+2,250-4,28-3,clrBlue,C'050,050,050',12,C'050,050,050',false);
   
   createButton(CLOSE_BTN, CharToString(203), panel_x + 209, panel_y + 1, 40, 25, clrWhite, clrCrimson, 12, clrBlack, false, "Wingdings"); //--- Create close button

//---

}

В функции "createControlPanel" добавляем кнопку "PANEL_HEADER" на панель управления нашего инструмента, используя функцию "createButton", расположенную в "panel_x+2", "panel_y+2" размером 246x25, с синим текстом (clrBlue), темно-серым фоном/рамкой ("C'050,050,050'") и без метки, что позволяет перетаскивать панель в OnChartEvent. Еще одна вещь, которую нам нужно сделать, это уничтожить панель, как показано ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete control panel objects                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void deletePanel() {
   ObjectDelete(0, PANEL_BG);        //--- Delete panel background
   ObjectDelete(0, PANEL_HEADER);    //--- Delete panel header
   ObjectDelete(0, LOT_EDIT);        //--- Delete lot edit field
   ObjectDelete(0, PRICE_LABEL);     //--- Delete price label
   ObjectDelete(0, SL_LABEL);        //--- Delete SL label
   ObjectDelete(0, TP_LABEL);        //--- Delete TP label
   ObjectDelete(0, BUY_STOP_BTN);    //--- Delete Buy Stop button
   ObjectDelete(0, SELL_STOP_BTN);   //--- Delete Sell Stop button
   ObjectDelete(0, BUY_LIMIT_BTN);   //--- Delete Buy Limit button
   ObjectDelete(0, SELL_LIMIT_BTN);  //--- Delete Sell Limit button
   ObjectDelete(0, PLACE_ORDER_BTN); //--- Delete Place Order button
   ObjectDelete(0, CANCEL_BTN);      //--- Delete Cancel button
   ObjectDelete(0, CLOSE_BTN);       //--- Delete Close button
   ChartRedraw(0);                   //--- Redraw chart
}

Здесь мы обновляем функцию "deletePanel", чтобы обеспечить правильную очистку панели управления нашего инструмента, удалив все связанные объекты, включая недавно введенный нами новый заголовок. Используем функцию ObjectDelete для удаления фона панели ("PANEL_BG"), недавно добавленного заголовка ("PANEL_HEADER"), поля ввода размера лота ("LOT_EDIT"), меток ("PRICE_LABEL", "SL_LABEL", "TP_LABEL") и кнопок ("BUY_STOP_BTN", "SELL_STOP_BTN", "BUY_LIMIT_BTN", "SELL_LIMIT_BTN", "PLACE_ORDER_BTN", "CANCEL_BTN", "CLOSE_BTN") с графика MetaTrader 5.

Наконец, вызываем функцию ChartRedraw для обновления графика, обеспечивая чистый интерфейс после удаления. Кроме того, при показе инструмента мы должны учитывать эффекты наведения курсора, чтобы убедиться, что они остаются заметными, как показано ниже.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Show control panel                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void showPanel() {
   // Ensure panel is in foreground
   ObjectSetInteger(0, PANEL_BG,        OBJPROP_BACK, false); //--- Show panel background
   ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER,    OBJPROP_BACK, false); //--- Show panel header
   ObjectSetInteger(0, LOT_EDIT,        OBJPROP_BACK, false); //--- Show lot edit field
   ObjectSetInteger(0, PRICE_LABEL,     OBJPROP_BACK, false); //--- Show price label
   ObjectSetInteger(0, SL_LABEL,        OBJPROP_BACK, false); //--- Show SL label
   ObjectSetInteger(0, TP_LABEL,        OBJPROP_BACK, false); //--- Show TP label
   ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN,    OBJPROP_BACK, false); //--- Show Buy Stop button
   ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN,   OBJPROP_BACK, false); //--- Show Sell Stop button
   ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN,   OBJPROP_BACK, false); //--- Show Buy Limit button
   ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN,  OBJPROP_BACK, false); //--- Show Sell Limit button
   ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BACK, false); //--- Show Place Order button
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN,      OBJPROP_BACK, false); //--- Show Cancel button
   ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN,       OBJPROP_BACK, false); //--- Show Close button
   
   // Reset button hover states
   buy_stop_hovered     = false;
   sell_stop_hovered    = false;
   buy_limit_hovered    = false;
   sell_limit_hovered   = false;
   place_order_hovered  = false;
   cancel_hovered       = false;
   close_hovered        = false;
   header_hovered       = false;

   // Reset button colors
   ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN,    OBJPROP_BGCOLOR,       clrForestGreen);
   ObjectSetInteger(0, BUY_STOP_BTN,    OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN,   OBJPROP_BGCOLOR,       clrFireBrick);
   ObjectSetInteger(0, SELL_STOP_BTN,   OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN,   OBJPROP_BGCOLOR,       clrForestGreen);
   ObjectSetInteger(0, BUY_LIMIT_BTN,   OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN,  OBJPROP_BGCOLOR,       clrFireBrick);
   ObjectSetInteger(0, SELL_LIMIT_BTN,  OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BGCOLOR,       clrDodgerBlue);
   ObjectSetInteger(0, PLACE_ORDER_BTN, OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN,      OBJPROP_BGCOLOR,       clrSlateGray);
   ObjectSetInteger(0, CANCEL_BTN,      OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN,       OBJPROP_BGCOLOR,       clrCrimson);
   ObjectSetInteger(0, CLOSE_BTN,       OBJPROP_BORDER_COLOR,  clrBlack);
   ObjectSetInteger(0, PANEL_HEADER,    OBJPROP_BGCOLOR,       C'050,050,050');

   // Reset panel state
   update_Text(PRICE_LABEL,     "Entry: -");        //--- Reset entry label text
   update_Text(SL_LABEL,        "SL: -");           //--- Reset SL label text
   update_Text(TP_LABEL,        "TP: -");           //--- Reset TP label text
   update_Text(PLACE_ORDER_BTN, "Place Order");     //--- Reset Place Order button text
   selected_order_type = "";                        //--- Clear selected order type
   tool_visible        = false;                     //--- Hide tool
   ChartSetInteger(0, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE, true); //--- Ensure mouse move events are enabled
   ChartRedraw(0);                                   //--- Redraw chart
}

Мы усовершенствовали функцию "showPanel" для управления отображением и сбросом состояния панели управления нашего инструмента, включив в нее новый "PANEL_HEADER" и управление состоянием наведения курсора мыши, которые были введены для поддержки улучшенной интерактивности инструмента. Начинаем с того, что обеспечиваем видимость всех элементов панели, используя функцию ObjectSetInteger, чтобы задать свойству OBJPROP_BACK значение false для фона панели ("PANEL_BG"), недавно добавленного заголовка ("PANEL_HEADER"), поля ввода размера лота ("LOT_EDIT"), меток, связанных с ценой ("PRICE_LABEL", "SL_LABEL", "TP_LABEL") и всех кнопок ("BUY_STOP_BTN", "SELL_STOP_BTN", "BUY_LIMIT_BTN", "SELL_LIMIT_BTN", "PLACE_ORDER_BTN", "CANCEL_BTN", "CLOSE_BTN"), выводя их на передний план графика.

Для поддержания чистого и предсказуемого интерфейса сбрасываем состояния при наведении курсора, устанавливая логические переменные "buy_stop_hovered", "sell_stop_hovered", "buy_limit_hovered", "sell_limit_hovered", "place_order_hovered", "cancel_hovered", "close_hovered" и "header_hovered" в значение false, гарантируя отсутствие остаточных эффектов при наведении курсора при отображении панели.

Затем восстанавливаем внешний вид кнопок и заголовка по умолчанию, используя функцию "ObjectSetInteger" для установки OBJPROP_BGCOLOR в их исходные цвета: "clrForestGreen" для "BUY_STOP_BTN" и ​​"BUY_LIMIT_BTN", "clrFireBrick" для "SELL_STOP_BTN" и​"SELL_LIMIT_BTN", "clrDodgerBlue" для "PLACE_ORDER_BTN", "clrSlateGray" для "CANCEL_BTN", "clrCrimson" для "CLOSE_BTN" и темно-серый ("C'050,050,050'") для "PANEL_HEADER".

Мы также установили для всех кнопок параметр OBJPROP_BORDER_COLOR в значение "clrBlack", чтобы обеспечить единообразный внешний вид без наведения курсора.

Для сброса функционального состояния панели вызываем функцию "update_Text", чтобы установить значение "PRICE_LABEL" равным "Entry: -", "SL_LABEL" равным "SL: -", "TP_LABEL" равным "TP: -" и "PLACE_ORDER_BTN" равным "Place Order", очистив при этом всю предыдущую информацию о настройках сделки. Очищаем значение переменной "selected_order_type", чтобы гарантировать отсутствие предварительно выбранного типа ордеров, устанавливаем "tool_visible" в значение false, чтобы скрыть инструмент графика, и используем функцию ChartSetInteger для включения событий CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,  обеспечивая готовность панели к взаимодействию при наведении курсора и перетаскивании.

Наконец, вызываем функцию ChartRedraw для обновления графика, возвращая панель в состояние по умолчанию, полностью подготовленную для нашего следующего взаимодействия. После компиляции получаем такой результат.

FINAL OUTCOME

Из визуализации видно, что мы можем динамически проверять ордера с помощью ценового инструмента и изменять его цвета, чтобы предупредить пользователя о выходе цен за пределы допустимых значений. Кроме того, как видно из визуализации, панель и ценовой инструмент можно динамически перетаскивать, а при наведении курсора на кнопки можно получать их диапазоны и динамически менять цвета в зависимости от диапазонов кнопок, тем самым достигая нашей цели. Теперь осталось проверить интерактивность проекта, и это рассматривается в предыдущем разделе.


Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).

BACKTEST GIF


Заключение

В заключение отметим, что мы усовершенствовали наш инструмент Trade Assistant Tool на языке MQL5, добавив динамическую визуальную обратную связь, перетаскиваемую панель, эффекты при наведении курсора и проверку ордеров в реальном времени, чтобы сделать размещение отложенных ордеров более интуитивно понятным и точным. Мы продемонстрировали разработку и реализацию этих улучшений, обеспечив их надежность посредством тщательного тестирования на исторических данных, адаптированного к нашим торговым потребностям. Вы можете настроить этот инструмент под свой стиль, значительно повысив эффективность размещения ордеров на торговых графиках.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/17972

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Allan Munene Mutiiria
Allan Munene Mutiiria
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    Zhang Yi
    Zhang Yi | 28 янв. 2026 в 06:04

    Я обнаружил ошибку, когда tp или sl приближается к краю входа, он не может двигаться дальше, это большая ошибка, нашел ли автор эту проблему?

    a

    Mikhail Ostashov
    Mikhail Ostashov | 28 февр. 2026 в 05:51
    Zhang Yi #:

    Я обнаружил ошибку, когда tp или sl приближается к краю входа, он не может двигаться дальше, это большая ошибка, нашел ли автор эту проблему?


    Видимо блок приоисходит на границе пересичения. Возможность решения есть но нужно ли оно)
    Как использовать конечные разности для прогнозирования цен Как использовать конечные разности для прогнозирования цен
    Рассматривается практическое использование конечных разностей в трейдинге: типы разностей, их связь с динамикой цены и биноминальное преобразование для фильтрации шумов. Описаны правила кодирования паттернов по уровням разностей и применение этих паттернов к прогнозу. Приведены наивные, адаптивные и вероятностные подходы, которые помогают сглаживать ряды, выделять повторяющиеся структуры и оценивать будущие движения.
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    В этой статье мы представляем разработку интерактивного инструмента Trade Assistant Tool на языке MQL5, предназначенного для упрощения размещения отложенных ордеров на рынке Форекс. В статье описан концептуальный дизайн. Особое внимание уделено удобному графическому интерфейсу пользователя для визуальной установки уровней входа, стоп-лосса и тейк-профита на графике. Кроме того, мы подробно описываем реализацию на MQL5 и тестирование на истории для обеспечения надежности инструмента, что подготавливает почву для введения расширенных функций в последующих частях серии.
    Нейросети в трейдинге: Масштабируемые трансформеры со структурной декомпозицией признаков (Окончание) Нейросети в трейдинге: Масштабируемые трансформеры со структурной декомпозицией признаков (Окончание)
    Статья посвящена практической реализации Field-Aware архитектуры для алгоритмической торговли в среде MQL5. Рассматривается проблема слабой переносимости классических attention-моделей на финансовые данные: нестабильность вне выборки, чувствительность к смене рыночного режима и избыточная вычислительная сложность.