ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoOrderProfitCheck 

OrderProfitCheck

Вычисляет размер прибыли для текущего счета на основании переданных параметров. Предназначена для предварительной оценки результата торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // символ
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // тип ордера (ORDER_TYPE_BUY или ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // объем
   double              price_open,          // цена открытия позиции
   double              price_close          // цена закрытия позиции
   ) const

Параметры

symbol

[in]  Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.

trade_operation

[in]  Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Объем торговой операции.

price_open

[in]  Цена открытия.

price_close

[in]  Цена закрытия.

Возвращаемое значение

Возвращает размер прибыли в случае успеха, или EMPTY_VALUE в случае ошибки.