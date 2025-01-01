- Login
OrderProfitCheck
Вычисляет размер прибыли для текущего счета на основании переданных параметров. Предназначена для предварительной оценки результата торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.
|
double OrderProfitCheck(
Параметры
symbol
[in] Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.
trade_operation
[in] Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Объем торговой операции.
price_open
[in] Цена открытия.
price_close
[in] Цена закрытия.
Возвращаемое значение
Возвращает размер прибыли в случае успеха, или EMPTY_VALUE в случае ошибки.