OrderProfitCheck

Вычисляет размер прибыли для текущего счета на основании переданных параметров. Предназначена для предварительной оценки результата торговой операции. Значение возвращается в валюте счета.

double OrderProfitCheck(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE trade_operation,

double volume,

double price_open,

double price_close

) const

Параметры

symbol

[in] Символ, по которому предполагается совершить торговую операцию.

trade_operation

[in] Тип торговой операции из перечисления ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in] Объем торговой операции.

price_open

[in] Цена открытия.

price_close

[in] Цена закрытия.

Возвращаемое значение

Возвращает размер прибыли в случае успеха, или EMPTY_VALUE в случае ошибки.