ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoTakeProfit 

TakeProfit

Получает цену Take Profit позиции.

double  TakeProfit() const

Возвращаемое значение

Цена Take Profit позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).