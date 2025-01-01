Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoTakeProfit TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState TakeProfit Получает цену Take Profit позиции. double TakeProfit() const Возвращаемое значение Цена Take Profit позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). StopLoss PriceCurrent