TimeMsc

Получает время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970.

ulong  TimeMsc() const

Возвращаемое значение

Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970.

Примечание

Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу).