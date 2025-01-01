Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCDealInfoTimeMsc OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeMsc Получает время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970. ulong TimeMsc() const Возвращаемое значение Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970. Примечание Сделка должна быть предварительно выбрана для доступа методом Ticket (по тикету) или SelectByIndex (по индексу). Time DealType