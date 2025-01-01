Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoTradeExpert LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeExpert Получает флаг разрешения автоматизированной торговли. bool TradeExpert() const Возвращаемое значение Флаг разрешения автоматизированной торговли. TradeAllowed LimitOrders