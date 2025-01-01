ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoTradeExpert 

TradeExpert

Получает флаг разрешения автоматизированной торговли.

bool  TradeExpert() const

Возвращаемое значение

Флаг разрешения автоматизированной торговли.