TradeCalcModeDescription

Получает способ вычисления стоимости контрактов как строку.

string  TradeCalcModeDescription() const

Возвращаемое значение

Способ вычисления стоимости контрактов как строка.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.