IsSynchronized

Проверяет синхронизацию символа с сервером.

bool  IsSynchronized() const

Возвращаемое значение

true – если символ синхронизирован с сервером, false – если нет.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.