Все заказы Правила Смотри, как быстро заказать торгового робота Ознакомьтесь с правилами перед работой Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4 Посмотри пример Технического задания для заказа робота Создание заказа Что вам нужно? Написать торгового робота на MQL5/MQL4 Написать индикатор на MQL5/MQL4 Модифицировать существующую MQL5/MQL4 программу Сконвертировать программу в MQL5/MQL4 Написать интеграцию MQL5/MQL4 с другим языком программирования Консультация по программированию или трейдингу Разработать дизайн или оформление Написать или перевести текст Другое На каком языке нужно решение? MQL5 MQL4 Python R C++ C# Java Other Категории ИндикаторыЭкспертыБиблиотекиСкриптыИнтеграцияКонвертацияПереводДизайнКонсультацияПрочее Какие требования к навыкам исполнителя? Forex Отладка робота/индикатора Оптимизация стратегий Статистика и математика C++ Модули стратегий Python Панели и диалоги C# Stocks (акции) Пользовательская графика Futures (фьючерсы) MySQL Дизайн продуктов JavaScript Options (опционы) Java Сбор данных из интернета SQL HTML PHP Выгрузка данных на сайт Data mining (обработка данных) Создание текстов Перевод текстов OpenCL ALGLIB PostgreSQL Linux Фотошоп R RegExp Заголовок Посмотри пример Технического задания для заказа роботаПосмотри пример Технического задания для заказа индикатора Для продолжения оформления заказа необходимо авторизоваться Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie. Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться. Забыли логин/пароль? Войти через Google