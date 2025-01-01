- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
Получает информацию о разрешении на отправку отчетов по FTP для логина и FTP-сервера, указанного в настройках терминала.
|
bool IsFtpEnabled() const
Возвращаемое значение
true, если отправка отчетов по FTP разрешена, иначе false.
Примечание
Разрешение на отправку отчетов определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_FTP_ENABLED).