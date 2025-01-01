ДокументацияРазделы
IsFtpEnabled

Получает информацию о разрешении на отправку отчетов по FTP для логина и FTP-сервера, указанного в настройках терминала.

bool  IsFtpEnabled() const 

Возвращаемое значение

true, если отправка отчетов по FTP разрешена, иначе false.

Примечание

Разрешение на отправку отчетов определяется при помощи функции TerminalInfoInteger() (свойство TERMINAL_FTP_ENABLED).