Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoFreeMargin LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck FreeMargin Получает размер свободных средств. double FreeMargin() const Возвращаемое значение Размер свободных средств в валюте депозита. Margin MarginLevel