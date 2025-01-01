ДокументацияРазделы
PriceCurrent

Получает текущую цену по символу позиции.

double  PriceCurrent() const

Возвращаемое значение

Текущая цена по символу позиции.

Примечание

Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу).