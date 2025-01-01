Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCPositionInfoPriceCurrent TimeTimeMscTimeUpdateTimeUpdateMscPositionTypeTypeDescriptionMagicIdentifierVolumePriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentCommissionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringSelectSelectByIndexSelectByMagicSelectByTicketStoreStateCheckState PriceCurrent Получает текущую цену по символу позиции. double PriceCurrent() const Возвращаемое значение Текущая цена по символу позиции. Примечание Позиция должна быть предварительно выбрана для доступа методом Select (по символу) или SelectByIndex (по индексу). TakeProfit Commission