TickValue

Получает стоимость минимального изменения цены.

double  TickValue() const

Возвращаемое значение

Стоимость минимального изменения цены.

Примечание

Символ должен быть предварительно выбран методом Name.