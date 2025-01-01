ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoTradeMode 

TradeMode

Получает режим торговли.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE  TradeMode() сonst

Возвращаемое значение

Режим торговли из перечисления ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE.