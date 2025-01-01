Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoTradeMode LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck TradeMode Получает режим торговли. ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE TradeMode() сonst Возвращаемое значение Режим торговли из перечисления ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE. Login TradeModeDescription