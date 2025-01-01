ДокументацияРазделы
CommonDataPath

Получает информацию об общей папке данных всех клиентских терминалов, установленных на компьютере.

string  CommonDataPath() const 

Возвращаемое значение

Общая папка данных всех установленных терминалов.

Примечание

Общая папка данных всех установленных терминалов определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство COMMON_DATA_PATH).