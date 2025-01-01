- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CommonDataPath
Получает информацию об общей папке данных всех клиентских терминалов, установленных на компьютере.
|
string CommonDataPath() const
Возвращаемое значение
Общая папка данных всех установленных терминалов.
Примечание
Общая папка данных всех установленных терминалов определяется при помощи функции TerminalInfoString() (свойство COMMON_DATA_PATH).