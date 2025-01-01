BuyLimit

Устанавливает отложенный ордер на покупку по цене лучше рыночной.

bool BuyLimit(

double volume,

double price,

const string symbol=NULL,

double sl=0.0,

double tp=0.0,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,

datetime expiration=0,

const string comment=""

)

Параметры

volume

[in] Запрашиваемый объем ордера.

price

[in] Цена, по которой предполагается установить ордер.

symbol=NULL

[in] Наименование торгового инструмента, по которому предполагается установить ордер. Если символ не указан, то ордер установится по текущему инструменту.

sl=0.0

[in] Цена, по которой сработает Stop Loss (ограничение потерь).

tp=0.0

[in] Цена, по которой сработает Take Profit (фиксация прибыли).

type_time=ORDER_TIME_GTC

[in] Тип истечения срока действия ордера из перечисления ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration=0

[in] Время истечения срока действия ордера (только для type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED).

comment=""

[in] Комментарий к ордеру.

Возвращаемое значение

true - в случае успешной базовой проверки структур, иначе false.

Примечание

Успешное окончание работы метода BuyLimit(...) не всегда означает успешное совершение торговой операции. Необходимо проверять результат выполнения торгового запроса (код возврата торгового сервера) вызовом метода ResultRetcode(), а также значение, возвращаемое методом ResultOrder().