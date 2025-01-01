Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCAccountInfoCredit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Credit Получает размер предоставленного кредита. double Credit() const Возвращаемое значение Размер предоставленного кредита в валюте депозита. Balance Profit